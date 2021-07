Mehrere Einbrüche in Bad Camberg,

Bad Camberg, Montag, 05.07.2021 bis Dienstag, 06.07.2021,

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Bad Camberg mehrfach in verschiedene Gebäude eingebrochen. Die Kriminalpolizei musste am Dienstag zu insgesamt sechs Tatorten in Bad Camberg ausrücken. Hierbei handelte es sich um einen Kindergarten, ein Gemeindehaus, eine Pizzeria, ein Vereinsheim, einen Bauernhof und ein Schwimmbadkiosk. Der Einbruch in das Bauernhaus wurde nicht zu Ende gebracht, da der unbekannte Täter von einer Bewohnerin gesehen und durch Hundegebell in die Flucht geschlagen werden konnte. Der Täter entwende jedoch einen Winkelschleifer der vor dem Haus abgelegt gewesen war. An allen anderen Tatorten gelangten die oder der unbekannte Täter in die Gebäude und entwendeten Bargeld oder Wertgegenstände. Die Schäden durch das Aufbrechen in Höhe von insgesamt ca. 4.200EUR waren zusammen höher als der Wert des Stehlgutes. Das aufgebrochene Vereinsheim war am Wochenende schon einmal von einem Einbrecher angegangen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Randalierer landet im Polizeigewahrsam, Limburg, Bahnhofsplatz und Auf dem Schafsberg, Dienstag, 06.07.2021, 15:45 Uhr

(wie)Am Dienstagnachmittag musste ein 60-Jähriger ins Polizeigewahrsam eingeliefert werden, da er nicht aufhörte zu randalieren. Zunächst hatte der Mann am Bahnhof Limburg eine Verkäuferin sowie die Kundschaft einer Bäckerei belästigt und stark verängstigt. Da der offensichtlich alkoholisierte Mann weiter herumschrie und randalierte, wurde er von einer Streife der Bundespolizei festgenommen. Aufgrund von Verletzungen sollte der 60-Jährige in einer Klinik untersucht werden, jedoch ließ der Mann die Untersuchung nicht zu und schlug den Notarzt sowie einen Rettungssanitäter. Nachdem der Notarzt trotzdem feststellen konnte, dass keine Behandlung notwendig sei, wurde der 60-Jährige zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Betrunkener begeht Unfallflucht,

Brechen, Jahnstraße, Dienstag, 06.07.2021, 21:20 Uhr

(wie)Am Dienstagabend verursachte ein betrunkener Mann einen Unfall und floh von der Unfallstelle. Der 22-Jährige kollidierte beim Abbiegen in der Jahnstraße mit dem geparkten Peugeot einer 45-Jährigen. Danach fuhr er mit seinem VW noch gegen eine Hauswand. Trotzdem entfernte sich der junge Mann anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte den Fahrer anschließend an der Halteranschrift ermitteln und nahm ihn fest, da der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Der 22-Jährige musste mit zur Dienststelle und dort eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.600 EUR.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht,

Gemarkung Mengerskirchen, Landesstraße 3281, Montag, 05.07.2021, 11:30 Uhr (wie)Am Montagmittag wurde durch ein riskantes Überholmanöver ein Unfall verursacht, hierfür werden Zeugen gesucht. Ein 34-Jähriger befuhr am Montag mit einem Sattelzug die L 3281 von Winkels nach Lönberg. Ein dahinterfahrender Mitsubishi Geländewagen überholte den 34-Jährigen trotz Gegenverkehrs, sodass dieser in den Graben ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei wurden Leitpfosten und der Sattelzug beschädigt. Der Mitsubishi fuhr unbeirrt weiter. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Ford Transit mit einem männlichen Fahrer gehandelt haben. Dieser Fahrer, sowie weitere, mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 zu melden.

Geschwindigkeitsüberwachung am Impfzentrum in Limburg, Limburg, Auf der Heide, Dienstag, 06.07.2021, 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(wie)Am Dienstagmittag überwachte der regionale Verkehrsdienst der Polizei die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor dem Impfzentrum. Innerhalb von zwei Stunden passierten 133 Fahrzeuge die Messstelle, 53 fuhren zu schnell. Die Beamten waren erstaunt über die Menge der Geschwindigkeitsverstöße. Trauriger Spitzenreiter war ein PKW, der mit 60 km/h anstelle der erlaubten 30 km/h abgelichtet wurde. Die Polizei wird an dieser Stelle wieder messen, um die Regeltreue der Verkehrsteilnehmer positiv zu beeinflussen.