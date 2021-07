Autofahrer verstirbt nach Aufprall auf Stauende, A 66,

zwischen Schiersteiner Kreuz und Anschlussstelle WI-Biebrich,

06.07.2021, gg. 14.20 Uhr

Wiesbaden (ots) – (pa)Am Dienstagnachmittag kam bei einem schweren

Verkehrsunfall auf der A 66 bei Wiesbaden ein Autofahrer ums Leben. Der

Zusammenstoß ereignete sich gegen 14.20 Uhr zwischen dem Schiersteiner Kreuz und

der Anschlussstelle Wiesbaden Biebrich. Ein Lkw stand dort in Fahrtrichtung

Frankfurt am Ende eines Verkehrsstaus, als ein Pkw dem Sattelzug aus bislang

unbekannter Ursache auffuhr und teils unter den Auflieger geriet. Der 78 Jahre

alte Fahrer des Pkw wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an

der Unfallstelle verstarb. Ein Sachverständigter wurde zur Ermittlung der

Unfallursache hinzugezogen. Die A 66 in Richtung Frankfurt musste für einen

Zeitraum von etwa XXX Stunden gesperrt werden.

Rabiater Ladendieb attackiert nacheilende Passanten mit Pfefferspray,

Wiesbaden, Kirchgasse,

06.07.2021, 18.15 Uhr,

(pl)Ein rabiater Juwelierdieb hat am frühen Dienstagabend in der Wiesbadener

Innenstadt zwei nacheilende Passanten mit Pfefferspray attackiert. Der

Unbekannte hatte sich gegen 18.15 Uhr in einem Juweliergeschäft in der

Kirchgasse ein hochwertiges Goldarmband vorlegen lassen und war dann mit dem

Schmuckstück plötzlich aus dem Geschäft gerannt, ohne dieses bezahlt zu haben.

Mehrere Passanten, welche auf den flüchtigen Mann aufmerksam wurden, nahmen

direkt die Verfolgung auf und konnten diesen schließlich im Bereich der Neugasse

einholen. Als sie den Dieb daraufhin festsetzten wollten, attackierte dieser

zwei der einschreitenden Personen, einen 27 und einen 37 Jahre alten Mann, mit

Pfefferspray und ergriff mit der Buslinie 24 in Richtung Dotzheim die Flucht.

Der rabiate Dieb soll etwa 22-25 Jahre alt sowie ca. 1,80-1,90 Meter groß

gewesen sein und ein schmales Gesicht sowie einen Nackenzopf mit ganz kurz

rasierten Seiten gehabt haben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine

Umhängetasche mit sich geführt. Bislang noch unbekannte Personen, die an der

Verfolgung des Flüchtigen beteiligt waren sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen

des Vorfalls und Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in

Verbindung zu setzen.

Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Burgstraße,

05.07.2021, 17.00 Uhr bis 06.07.2021, 06.05 Uhr,

(pl)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde eine Arztpraxis in der

Burgstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum

Gebäudekomplex und hebelten anschließend die Eingangstür der Praxis auf. Nachdem

sie dann mehrere Praxisräume nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie

mit einer Vielzahl an erbeuteten Briefmarken sowie aufgefundenem Bargeld die

Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Winterräder aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Aukammallee,

30.06.2021, 18.00 Uhr bis 06.07.2021, 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb der vergangenen Tage aus einer Tiefgarage

in der Aukammallee einen Satz Winterkompletträder gestohlen. Die Reifendiebe

drangen in die Tiefgarage ein und ließen die dort gelagerten Räder der Marke

Porsche im Wert von rund 4.000 Euro mitgehen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 in Verbindung zu setzen.

Schaufensterscheibe beschädigt,

Wiesbaden-Bierstadt, Schultheißstraße,

04.07.2021, 23.00 Uhr bis 06.07.2021, 12.00 Uhr,

(pl)In der Schultheißstraße in Wiesbaden-Bierstadt wurde zwischen Sonntagabend

und Dienstagmittag die Schaufensterscheibe eines Imbisses beschädigt. Unbekannte

zerstörten die Scheibe und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

E-Bikes und E-Scooter gestohlen,

Wiesbaden,

06.07.2021,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurden in Wiesbaden mindestens zwei E-Scooter und

ein E-Bike gestohlen. Zwischen 06.00 Uhr und 13.30 Uhr schlugen die Diebe auf

dem Seligmann-Baer-Platz in Biebrich zu und stahlen einen am Bahnhof

abgestellten und mittels einer Kette sowie Wegfahrsperre gesicherten blauen

E-Scooter von Ford. Ein weiterer E-Scooter wurde zwischen 07.00 Uhr und 17.15

Uhr samt Schloss aus dem Innenhof eines Hauses in der Rosenstraße entwendet. Auf

ein E-Bike der Marke Kalkhoff hatten es die Unbekannten zwischen 13.00 Uhr und

16.30 Uhr im Kurt-Schumacher-Ring abgesehen. Das Fahrrad war auf dem Gelände

einer Kindertagesstätte abgestellt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger scheitert vor der Haustür,

Idstein, Hertastraße, Dienstag, 06.07.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag scheiterten Trickbetrüger in Idstein in ihrem Vorhaben

eine 73-Jährige um ihr Geld zu bringen. Zuvor habe eine unbekannte Täterin die

Seniorin kontaktiert und sich dabei als ihre Nichte ausgegeben. Um die

vermeintliche Verwandte finanziell zu unterstützen, hob die Idsteinerin 10.000

Euro von ihrem Konto ab und wartete auf weitere Anweisungen. Kurz darauf sei sie

von einem weiteren Täter kontaktiert worden, welcher sie gegen 16:30 Uhr anwies,

ihre Wohnung zu verlassen und ihm das Geld zu übergeben. Als die Seniorin vor

dem Wohnhaus den Ausweis des Mannes einsehen wollte, habe dieser versucht ihr

das Geld aus der Hand zu reißen. Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen,

bei dem die nach Hilfe rufende Frau mitsamt dem Täter zu Boden stürzte. Der

Unbekannte floh daraufhin ohne Beute gemacht zu haben. Eine Nachbarin vernahm

die Hilferufe und verständigte daraufhin die Polizei. Der Geldabholer wurde als

klein und dicklich beschrieben. Er habe dunkle Kleidung getragen und deutsch

ohne Akzent gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Um nicht Opfer derartiger Betrugsmaschen zu werden, gilt es sensibel und wachsam

zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe hoher

Bargeldbeträge an der Wohnungstür oder spontane Geldüberweisungen müssen ein

absolutes Tabu sein. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine

Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Bekannten oder

Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Moped gestohlen,

Eltville-Martinsthal, Wiesenstraße, Montag, 05.07.2021, bis Dienstag, 06.07.2021

(fh) Mutmaßlich in der Nacht zum Dienstag wurde aus einem Hof in der

Wiesenstraße in Eltville-Martinsthal ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke

Aprilia gestohlen. Die Täterin, oder der Täter entkam daraufhin unbemerkt mit

dem etwa 3.200 Euro teuren Zweirad.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebe unterwegs,

Hünstetten-Oberlibbach, Kesselbacher Weg, Montag, 05.07.2021, bis Dienstag,

06.07.2021

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen unbekannte Täter in Oberlibbach

ein hochwertiges Mountainbike aus einer Einfahrt und entkamen mit ihrer Beute.

Der 15-jährige Nutzer des Rads hatte sein grünschwarzes Mountainbike der Marke

Soul Fire mit einem Schloss versehen und dieses in der besagten Nacht vor sein

Wohnhaus gestellt. Am nächsten Morgen fiel der Diebstahl des etwa 1.200 Euro

teuren Fahrrads auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.