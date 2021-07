Nächtlicher Einbruch in Erdgeschosswohnung in Lange Straße: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der „Lange Straße“, unweit der Bremelbachstraße, kam es in der Nacht zum heutigen Mittwoch. Ein bislang unbekannter Täter war gegen 4:10 Uhr über eine offenbar nicht verschlossene Haustür in das Treppenhaus gelangt und hatte im weiteren Verlauf die Wohnungstür im Erdgeschoss aufgebrochen. In der Wohnung suchte der Unbekannte nach Wertsachen, erbeutete Bargeld und flüchtete. Der zu dieser Zeit im Schlafzimmer schlafende Bewohner war durch Geräusche wach geworden und hatte anschließend den Einbruch entdeckt. Den Täter hatte er nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die nach Mitteilung des Einbruchsopfers sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Heftiger Stoß in den Rücken von Bundespolizisten bei Demo am 20. März: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: Bei den Versammlungslagen am 20. März 2021 in Kassel kam es gegen 14:30 Uhr auf der Altmarkt-Kreuzung in Kassel zu einem tätlichen Angriff auf einen dort eingesetzten Beamten der Bundespolizei. Ein bislang unbekannter Täter hatte dem Polizisten einen heftigen Stoß in den oberen Rückenbereich versetzt. Zuvor hatte der Unbekannte bereits versucht, mit mehreren weiteren Personen eine Absperrung zu durchbrechen, wobei die Lage von den eingesetzten Beamten als äußerst aggressiv beschrieben wurde, das Durchbrechen jedoch verhindert werden konnte. Durch den heftigen Stoß, der die Schutzausrüstung des Polizisten traf, war dieser aus dem Gleichgewicht geraten und nur durch einen Ausfallschritt nicht auf den Asphalt gestürzt. Er blieb unverletzt. Der Täter konnte sich in der unübersichtlichen Situation seiner Festnahme entziehen. Es liegen jedoch Fotos eines möglichen Tatverdächtigen vor. Da dieser Mann bei den bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden konnte, ordnete ein Richter nun die Veröffentlichung des Fotos an.

An dem 20. März hatten sich in Kassel etwa 20.000 Menschen zu verbotenen und nicht verbotenen, corona-kritischen Demonstrationen zusammengefunden. Der geschädigte Beamte der Bundespolizei war am frühen Nachmittag im Bereich einer Absperrung an der Altmarkt-Kreuzung, Kurt-Schumacher-Straße / Weserstraße, eingesetzt, die Demonstranten zu durchbrechen versuchten.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Felsberg-Wolfershausen: Unbekannte Täter brechen Pkw auf und stehlen Bargeld

Aufbruch eines Pkws Tatzeit: 05.07.2021, 22:30 Uhr bis 06.07.2021, 13:30 Uhr Einen schwarzen Chevrolet-Kleinwagen brachen unbekannte Täter in der Straße „Auf der Bauna“ auf und stahlen Bargeld daraus. Die Täter begaben sich zu dem am Straßenrand geparkten Pkw und brachen eine kleine Scheibe der Fahrertür heraus. Nachdem sie das Fahrzeug geöffnet hatten durchsuchten sie dieses. Aus einer Geldbörse in einem Rucksack stahlen sie das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Autofahrerin verliert Kontrolle und kracht in geparkte Fahrzeuge: Beifahrerin leicht verletzt, 10.000 Euro Schaden

Kassel-Nord: In der Nacht zum heutigen Mittwoch verlor eine 23 Jahre alte Autofahrerin in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße die Kontrolle über ihren Pkw und krachte in drei geparkte Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin der 23-Jährigen leicht verletzt und von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An allen vier Autos war ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Nach den ersten Ermittlungen zur Unfallursache besteht der Verdacht, dass die junge Frau offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen war. Darüber hinaus war bei ihr eine leichte Alkoholisierung festgestellt und ihr daraufhin eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Blutalkoholkonzentration entnommen worden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 3:30 Uhr zu dem Unfall gerufen worden. Die 23-Jährige war mit einem Kleinwagen auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße vom Lutherplatz kommend in Richtung Wolfhager Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 war sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dort abgestellten VW Polo, Ford Fiesta und Mercedes B-Klasse gekracht. Dabei hatte sich die 30 Jahre alte Beifahrerin die leichten Verletzungen zugezogen. Der Pkw der 23-Jährigen war bei dem Unfall so stark beschädigt worden, dass er anschließend abgeschleppt werden musste.

Landkreis Waldeck-Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Dienstag, 06.07.2021, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Bad Arolsen auf der Landstraße 3080 zwischen Wetterburg und Volkmarsen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich und ein PKW-Fahrer schwer verletzt wurden. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Arolsen-Landau befuhr mit seinem PKW Mitsubishi den Bericher Seeweg, vom Twistesee kommend, in Richtung Volkmarsen-Külte. Dabei querte er die Landstraße 3080 und übersah den aus Richtung Wetterburg kommenden, vorfahrtberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer, der aus Twistetal-Twiste stammt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad Kawasaki. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in das Korbacher Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Motorrrad 4.000,- Euro / PKW 10.000,- Euro). Die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße 3080 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Stadt Kassel: Polizei sucht vermisste Person

Seit Freitag, 02.07.2021, wird der 30-jährige Marlon D. aus Kassel vermisst. Er bedarf ärztlicher Hilfe. Marlon D. ist ca. 170 cm groß, schlank und hat dunkles, dichtes Haar mit auffallend kräftigen Augenbrauen. Dazu trägt er einen Kinnbart/Dreitagebart. Sein Aufenthaltsort konnte bisher nicht eingegrenzt werden. Daher bittet die Kasseler Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Marlon D. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort des Marlon B. wird gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden oder das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561-9100 zu kontaktieren.