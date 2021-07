Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter beschädigen Bus

Sachbeschädigung an Bus Tatzeit: 06.07.2021, 16:00 Uhr bis 07.07.2021, 06:00 Uhr Drei Scheiben eines abgestellten Busses beschädigten unbekannte Täter in der Stephanstraße. Die Täter begaben sich zu dem roten Iveco-Bus und schlugen oder warfen zwei hintere Seitenscheiben sowie die vordere Türscheibe mit unbekannten Gegenständen ein. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.500,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

Felsberg-Gensungen: Versuchter Wohnhauseinbruch

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 05.07.2021, 15:30 Uhr bis, 06.07.2021, 11:45 Uhr In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus „In den Steinen“ einzubrechen. Sie verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 200,- Euro. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Wohnhauses und versuchten hier die Balkontür aufzubrechen. Die Tür wurde hierbei beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht in das Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890