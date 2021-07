Kripo stellt Hanfplantage sicher – SIEHE FOTO

Hinterland – Die Kripo Marburg stellte eine Hanfplantage mit knapp 60 Pflanzen im Keller eines Hauses in einem Ortsteil von Biedenkopf und ca. 300 Gramm bereits getrocknetes Marihuana sicher.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei vollstreckte die Kripo Marburg am Dienstag, 06. Juli, einen Durchsuchungsbeschluss. Die Staatsanwaltschaft Marburg hatte den vom Amtsgericht erlassenen Beschluss aufgrund von Erkenntnissen im Zusammenhang mit bereits längeren Ermittlungen gegen den polizeibekannten 37-Jährigen beantragt. Neben der Hanfplantage im Keller des Hauses und dem Marihuana in der Wohnung stellten die Ermittler typisches Verpackungsmaterial und noch eine kleine Menge Amphetamine, eine Luftdruckwaffe und Datenträger sicher. Der tatverdächtige, polizeibekannte 37 Jahre alte Mann schweigt zu sämtlichen Vorwürfen. Gegen ihn lagen keine ausreichenden Haftgründe vor.

Biedenkopf – Rollerfahrer ohne Führerschein

Da der 16-jährige Rollerfahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung und keinen Führerschein hatte, waren die knapp 50 km/h mit denen er durch Biedenkopf fuhr, deutlich zu schnell. Die Geschwindigkeit macht das Fahren auf diesem Roller führerscheinpflichtig. Die Fahrt endete mit der Kontrolle am Dienstag, 06. Juli, gegen 22.45 Uhr. Die Polizei stellte das Zweirad zur technischen Untersuchung und Überprüfung, ob sich die Geschwindigkeit tatsächlich, wie vom Besitzer behauptet, durch den Verschleiß ergab, sicher.

Marburg – Schlägerei im Jägertunnel

Ein 26 Jahre junger Mann zeigte bei der Polizei eine Körperverletzung an. Nach seinen Angaben erhielt er in der Nacht zum Mittwoch, 07. Juli, gegen 00.25 im Jägertunnel (Verbindung der Alten zur Neuen Kasseler Straße) zwei Fausthiebe ins Gesicht. Eine augenscheinliche, offensichtliche Verletzung erlitt der 26-Järhige nicht. Er beschrieb den Schläger als einen ca. 25 Jahre alten, zwischen 1,75 und 1,80 Meter großen Mann möglicherweise türkischer Herkunft. Der Mann hätte eine normale bis dickliche Statur, schwarze Haare und einen Vollbart gehabt. Er trug eine dunkle lange Hose und eine ebenfalls dunkle Fleecejacke. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich zu melden. Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise geben, die zu dessen Identifizierung beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Sachbeschädigung an der Waldschule

Ein Pflasterstein zerstört eine Fensterscheibe der Sporthalle der Waldschule in der Straße An der Weißmühle. Der Stein stammt nicht aus der unmittelbaren Umgebung und scheint von dem oder Tätern mitgebracht worden zu sein. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit am Dienstag, 06. Juli, zwischen 15.30 und 20.40 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und dabei Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Cölbe – Mit 3,5 Promille am Steuer

Die Polizei stoppte Montagabend (05. Juli), um kurz nach 20 Uhr in der Kasseler Straße ein Auto, dessen Fahrer durch die Fahrweise aufgefallen war. Der Alkotest des 59 Jahre alten Mannes hinter dem Steuer zeigte dann 3,5 Promille an. Die Polizei stellte den Führerschein des in der Gemeinde Wetter lebenden Mannes sicher und veranlasste die erforderliche Blutprobe.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf

Wer hat auf dem Parkplatz hinter der Rettungswache „Am Scheidfeld“ den schwarzen VW Golf beschädigt? Dieser Frage geht gerade der Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf nach. Den Spuren nach kam es auf dem Parkplatz vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zu der Kollision. Am Golf entstand an der Fahrertür ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfall war am Montag, 05. Juli, zwischen 06.30 und 19.15 Uhr. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrerin ergaben sich nicht. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach

Schäden am Außenspiegel auf der Fahrerseite, am vorderen Kotflügel und an beiden Türen bedeuten einen Schaden sicherlich in vierstelliger Höhe. Der betroffene schwarze Skoda Kombi parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 06. Juli, gegen 11 Uhr, in einer Parkbucht vor dem Anwesen Bahnhofstraße 3. Nach ersten Erkenntnissen streifte offenbar ein vorbeifahrendes Fahrzeug den parallel zur Straße geparkten Kombi. Bislang meldeten sich lediglich „Knallzeugen“, also Zeugen, die das typische Unfallgeräusch hörten. Leider ergaben sich noch keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg

Am Dienstag, 06. Juli, vor 16.11 Uhr, fuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug durch die Friedrich-Ebert-Straße und kollidierte aus noch unbekannten Gründen mit einem vor dem Anwesen 47 geparkten grauen Opel Meriva. Hinten links entstand dabei ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer*in ergaben sich bisher nicht. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise geben? Die Unfallfluchtermittler sind erreichbar bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Blitzer beschädigt

Marburg -War das eine „ad-hoc-Reaktion“ nach dem Blitzen oder Wut über einen eingegangenen Bescheid wegen zu schnellen Fahrens oder doch nur „einfache Zerstörungswut“ ? Das „Warum“ ist sicherlich rein spekulativ. Tatsache jedoch ist ein Schaden in Höhe von vermutlich mindestens 2500 Euro an der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Kreuzung Schröck/Bauerbach auf der Landstraße zwischen Marburg und Kirchhain. Zwischen 20.45 Uhr am Dienstag und 06.15 Uhr am Mittwoch, 07. Juli, wurden die beiden Scheiben und das innenliegende Blitzgerät der in Richtung Kirchhain gesehen auf der rechten Seite der Kreuzung stehenden Radarsäule beschädigt.

„Wer solche Einrichtungen bzw. Gegenstände, die dem öffentlichen Nutzen dienen, zerstört oder beschädigt, riskiert höhere Strafen. Hier besteht der Verdacht der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, die im Gegensatz zu den zwei Jahren bei einer Sachbeschädigung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann.“ Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung an dem Blitzer zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.