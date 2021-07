Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Folgemeldung zur versuchten Öffnung eines Geldautomaten

Bad Nauheim: Bei der Polizei in Friedberg ging am Mittwoch (7.7.) gegen 4 Uhr eine Meldung über einen unberechtigten Zugriff auf einen Geldausgabeautomaten einer Bank in der Ludwigstraße ein. Bei Eintreffen der Fahnder am Tatort, hatten die Täter bereits das Weite gesucht. An dem Geldausgabeautomaten waren Manipulationen erkennbar. Es bestand der Verdacht, dass mittels Sprengstoff bzw. Gas eine Sprengung des Automaten herbeigeführt werden sollte. Um mögliche Gefährdungen durch Sprengmittel auszuschließen, sperrte man den Tatort ab. Die Feuerwehr führte Gasmessungen durch und lüftete schließlich den Vorraum der Bank, in dem der manipulierte Geldautomat stand. Sprengstoffermittler des Landeskriminalamtes untersuchten den Tatort auf Sprengmittel, um weitere Gefahren auszuschließen. Nachdem sie Entwarnung gaben, konnten Spurensicherung und Ermittler ihre Arbeit aufnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten drei bislang unbekannte Täter den Automaten auf, ohne dabei an das bevorratete Bargeld zu gelangen. Eine weitere Tatbegehung fand offenbar nicht statt. Weshalb die Täter ihr Vorgehen unterbrachen und flüchteten ist noch nicht bekannt. Bei den Tätern soll es sich um drei Männer handeln. Zwei der drei Personen seien dunkel gekleidet und hätten Kapuzenjacken, Sturmhauben und Handschuhe getragen. Einer der Täter hat eine schlanke Statur und trug schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Ein zweiter Täter hat eine kräftige Statur und trug schwarze Schuhe mit einem weißen Seitenstreifen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können und fragt: Wem sind zur Tatzeit Personen in der Bank bzw. im Umfeld aufgefallen? Wer hat Feststellungen zu auffälligen Fahrzeugen im Umfeld der Bank in der Nacht von Dienstag (6.7.) auf Mittwoch (7.7.) gemacht? Hat möglicherweise jemand bereits in den letzten Tagen Verdächtiges an der Bank in der Ludwigstraße festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Sprengung eines Geldautomaten scheitert

Bad Nauheim: Auf den Inhalt eines Geldautomaten einer Bank in der Ludwigstraße hatte es Diebe am Mittwoch (7.7.) in den frühen Morgenstunden abgesehen. Gegen 4 Uhr versuchten sie den Automaten zu sprengen, was jedoch nicht gelang. Drei Personen flüchteten, offenbar ohne Beute, vom Tatort. Weitere Ermittlungen sollen ergeben, woran die Täter scheiterten. Aktuell kommt es zu weiteren Maßnahmen der Polizei und Feuerwehr am Einsatzort. Der Bereich um das Bankgebäude ist daher abgesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Umleitungen sind eingerichtet. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Bankfiliale in der Ludwigstraße im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.