Gießen: Ohne Licht und berauscht gefahren

Ohne Licht und offenbar unter dem Einfluss von Drogen war Dienstagfrüh ein 41-jähriger Mann mit seinem Rad unterwegs. Polizisten stoppten den schlangenlinienfahrenden Radfahrer gegen 02.20 Uhr in der Grünberger Straße. Während seiner Kontrolle räumte er ein, Heroin zu konsumieren. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Gießen: Fahrrad gestohlen

Ein Fahrrad ließen Unbekannte in der Straße „Südanlage“ mitgehen. Das rote Citybike des Herstellers Giant stand zwischen 19.00 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen im Gleiberger Weg die Scheibe eines Hallenbades ein. Die Tat ereignete sich zwischen 13.00 Uhr am Sonntag und 10.00 Uhr am Montag. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbruch gescheitert

Unbekannte versuchten in die Garage eines Einfamilienhauses im Diebweg in Wieseck einzubrechen. Die Tür an der Gebäuderückseite hielt den Hebelversuchen offenbar stand. Zeugen meldeten den Einbruchsversuch Dienstagabend. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Langgöns: 42-Jähriger rassistisch beleidigt

Ein 64-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Gießen geriet auf einem Discounterparkplatz im St.-Ulrich-Ring mit einem 42-jährigen Mann in Streit. In dessen Verlauf stieg der Mann aus und schlug, so die bisherigen Ermittlungen, den marokkanischen Staatsbürger. Darüber hinaus beleidigte er ihn offenbar rassistisch mit den Worten: „Scheiß Ausländer“. Die Polizei hat gegen den Senior ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Auf Parkplatz VW beschädigt

3500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (01.Juli) zwischen 07.40 Uhr und 18.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Ostendstraße. Ein Unbekannter beschädigte den schwarzen Sharan an der Fahrertür und fuhr davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Unfallflucht auf Parkplatz

Nur 20 Minuten parkte ein VW am Dienstag (06.Juli) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Zwischen 16.45 Uhr und 17.05 Uhr beschädigte ein Unbekannter den schwarzen Sharan an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Skoda touchiert

Zwischen Dienstag (06.Juli) und Mittwoch 07.Juli touchierte ein bislang Unbekannter in der Karl-Follen-Straße einen geparkten Skoda. Der graue Citigo parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 3. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rangieren Audi beschädigt

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang Unbekannter am Dienstag (06.Juli) zwischen 14.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Georg-Schlosser-Straße einen geparkten Audi. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Q5 zurückkam, war dieser am hinteren, rechten Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: PKW mit Anhänger gerät ins Schleudern

Dienstagabend (06.Juli) gegen 20.25 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann in einem VW mit Anhänger die Autobahn 485 zwischen der Anschlussstelle Schiffenberger Tal und Licher Straße als sich plötzlich die Ladung des Anhängers löste und der Anhänger nach hinten kippte. Das komplette Gespann geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. Der 65-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Radfahrer übersehen

Am Dienstag (06.Juli) gegen 11.10 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann in einem Toyota die Straße „An der Johanneskirche“. Dabei fuhr der Toyota-Fahrer teils auf dem linksseitig gelegenen Fahrradstreifen und übersah offenbar einen 37-jährigen entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 70-jähriger Mann in einem Mercedes und ein 62-jähriger Mann in einem Ford befuhren am Mittwoch (07.Juli) gegen 11.40 Uhr die Landstraße 3146 von Mainzlar nach Treis. Aufgrund von drei Enten auf der Fahrbahn bremste der 70-Jährige seinen Kleintransporter. Offenbar bemerkte der dahinterfahrende 62-Jährige den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der Ford-Fahrer sowie ein 84-jähriger Mitfahrer des Mercedes verletzten sich leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.