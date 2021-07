Landau, Edenkoben: Gefahrguteinsatz, A65 voll gesperrt

Landau – Aufgrund eines Gefahrstoffeinsatzes ist die A65 zwischen Landau-Zentrum und Edenkoben derzeit voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Landau und der gemeinsame Gefahrstoffzug Landau-Südliche Weinstraße sichern in Zusammenarbeit mit dem THW Landau mehrere Behältnisse. Das DRK Landau ist zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort.

Um 14:51 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Landau zu einem Gefahrstoffeinsatz auf die A65 zwischen Landau-Zentrum und Edenkoben alarmiert. Auf einem mit Gefahrgut beladenen Lastkraftwagen waren aus ungeklärter Ursache mehrere Behältnisse beschädigt worden und eine bisher unbekannte Menge an Gefahrgut ausgelaufen. Eine weitere Ausbreitung konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Derzeit werden alle Behältnisse durch Spezialkräfte gesichert. Der Einsatz dauert an. Verletzt wurde niemand.

Information der Polizei:

Derzeit ist die A65 bei Edenkoben an der Rastanlage Pfälzer Weinstraße Ost in beide Richtungen voll gesperrt. Grund ist ein undichter Transportbehälter für Gefahrgut. Der Stoff wird derzeit von der Feuerwehr untersucht. Aufgrund möglicher Gefahren für Personen und Umwelt wird die Rastanlage weiträumig abgesperrt. Ableitungen von der A65 erfolgen in Richtung Karlsruhe bie Edenkoben und in Richtung Ludwigshafen bei Landau Nord auf der B272. (Stand 15 Uhr)