Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Zwei Raubüberfälle geklärt

Haßloch (ots) – Mit einem Messer bedroht und Geld von einem 15-Jährigen gefordert hat am Donnerstagnachmittag (1. Juli, 14 Uhr) eine Gruppe Jugendlicher am Bahnhof in Haßloch. Fünf Euro erbeuteten sie und flüchteten. Nur einen Tag später (2. Juli, 13:15 Uhr) waren es drei Täter, aus der gleichen Gruppe, wie sich später herausstellte, die sich am Bahnsteig vor einem 14-Jährigen Schüler aufbauten und die Herausgabe von Geld verlangten. Sie durchsuchten den Schulranzen und flohen ohne Beute. Nach Hinweisen durch Zeugen und Einsatzmaßnahmen an den Tatorten gelangs es jetzt der Polizei Haßloch fünf Tatverdächtige im Alter von 15-17 Jahren zu identifizieren. Sie stammen aus Neustadt und sind keine Unbekannten für die Beamten. Weil sich die Taten am Bahnhof ereigneten, wird die Bundespolizei die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes und räuberischer Erpressung übernehmen.

Haßloch: Radfahrer übersehen

Haßloch (ots) – In der Krämergasse einen Fahrradfahrer übersehen, hat am Mittwochmorgen (7. Juli, 9 Uhr) der 65-Jährige Fahrer eines Mercedes beim Überholen eines Müllwagens. Der 59-Jährige Radfahrer wich dem Auto aus und stürzte auf den Gehweg. Mit einer Kopfplatzwunde und Prellungen kam er nach Neustadt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Grünstadt: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Grünstadt, Ferdinand-Porsche-Straße – 06.07.2021, 15:50 Uhr (ots) – Eine 63-Jährige PKW-Fahrerin fuhr auf der Ferdinand-Porsche-Straße Richtung Obersülzer Straße. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg fuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer am Knie, weshalb er ins Grünstadter Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand geringer Sachschaden.

Grünstadt: Diebstahl aus PKW

Grünstadt-Sausenheim, Trifelsstraße – Nacht zum 06.07.2021 (ots) – Die 38-jährige Geschädigte bemerkte am frühen Morgen, dass in der Nacht jemand in ihren PKW eingedrungen war, der vorm Anwesen geparkt war. Der Täter entwendete ein Notebook, einen Ausweis und einen Schlüssel. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Grünstadt: Diebstahl eines Mountainbikes

Grünstadt-Sausenheim, Weinbietstraße – 05.07.2021, 17:00 Uhr (ots) – Am Nachmittag des 05.07.2021 wurde das Mountainbike (Marke: Lakes, Farbe: schwarz-weiß) eines 15-Jährigen vom Privatgrundstück entwendet wurde. Das Fahrrad war verschlossen abgestellt. Täterhinweise liegen keine vor. Der Wert des MTB wurde mit 600 Euro angegeben.

Grünstadt: Polizei kontrolliert nach Bürgerbeschwerden

Grünstadt, Stadtgebiet – 06.07.2021 (ots) – Aufgrund von Bürgerbeschwerden führte die PI Grünstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am 06.07.2021 verschiedene Verkehrskontrollen durch, u.a. in Asselheim (Tempo / Allgemein) und an der Kläranlage (Durchfahrtverbot). Insgesamt wurden über 40 Fahrzeuge kontrolliert. 28 x mussten die Autofahrer beanstandet werden, u.a. wegen Verstößen gegen Zeichen 250 (Durchfahrtverbot), gegen die Gurtanlegepflicht und wegen Handynutzung am Steuer.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):