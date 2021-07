Neustadt: „Das HAMBACHER SCHLOSS – Pantheas fantastische Zeitreise“

Neustadt an der Weinstraße – Auf einer spannenden Reise mit der kleinen Katze Panthea durch die Geschichte des Hambacher Schlosses warten große Abenteuer, mutige Helden und jede Menge Spaß! Der digitale Workshop zum Kinderbuch „Das HAMBACHER SCHLOSS – Pantheas fantastische Zeitreise“ zeigt, dass Geschichte schon für die Kleinsten spannend, lebendig und greifbar sein kann.

Petra Henke, Autorin und Illustratorin des im Jahr 2019 erschienenen Kinderbuches leitet selbst den Workshop und taucht gemeinsam mit den kleinen und auch großen Teilnehmern 75 Minuten lang in die Geschichte eines kleinen Jungen und seiner Katze ein. Ben ist zehn Jahre und lebt in Hambach. An einem schönen Sommertag unternimmt er mit Katze Panthea einen Spaziergang zum Hambacher Schloss und gerät plötzlich auf eine fantastische Reise durch Raum und Zeit. Magische Zeitsprünge bringen die beiden in manch aufregende und überraschende Situation und so erleben sie die zweitausendjährige Geschichte des Hambacher Schlosses – von der Römerzeit über das Mittelalter bis hin zum legendären Hambacher Fest 1832.

Für Kinder von 6 – 10 Jahren in Begleitung mind. 1 Erwachsenen.

Der digitale Workshop ist kostenfrei, dauert 75 Minuten und findet mit Zoom statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen per Mail bis zum 13. Juli an:

zeitreisen@hambacher-schloss.de

Demokratiewoche Neustadt

Der digitale Familienworkshop findet im Rahmen der Demokratiewoche Neustadt statt. Das bunte Programm für Jung und Alt, das von Montag, 12. Juli bis Freitag, 16. Juli von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren des Demokratienetzwerkes Neustadt gestaltet wird, beinhaltet eine Vielzahl von Demokratie-Angeboten in und um Neustadt. Teilweise digital, teilweise in Präsenz, können unterschiedliche Formate besucht werden.

Weitere Informationen und das komplette Programm unter:

www.neustadt.eu/Bürger-Leben/Bildung/Bildungsbüro