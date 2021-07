Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schlagstock sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 35-jähriger Mann wurde am 07.07.2021 gegen 03:30 Uhr in der Innenstadt in Neustadt kontrolliert, da er sich für die Auslage eines Schmuckgeschäftes interessierte. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Neustadt: Ohne gültige Fahrerlaubnis mit Pkw unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 31-jähriger Fahrer war am 06.07.2021 gegen 20:15 Uhr in der Allensteiner Straße mit seinem Pkw unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Führerschein aus einem nicht europäischen Ausland vorgelegt. Der 31-Jährige ist bereits seit 2019 behördlich in Deutschland gemeldet und hat die Frist zur Umschreibung des Führerscheins (sechs Monate) versäumt, weshalb der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis im Raum steht. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt.

Neustadt: Mit Mofa zu schnell unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 06.07.2021 gegen 09:50 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Mofas in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit einer Geschwindigkeit von ca. 45km/h unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer lediglich eine Prüfbescheinigung besaß und somit ohne gültige Fahrererlaubnis fuhr. Die Fahrzeugschlüssel wurden an den Erziehungsberechtigten ausgehändigt, die Weiterfahrt untersagt.

Neustadt: Zeugen nach Diebstahl von Seitenspiegeln gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zum Zwecke der weiteren Ermittlung sucht die Polizei in Neustadt a.d.W. Zeugen, welche Angaben zu folgendem Sachverhalt machen können: Unbekannte Täter entfernten, im Tatzeitraum vom 06.07.2021, 23:00 Uhr bis zum 07.07.2021, 15:00 Uhr beide Seitenspiegel an einem Personenkraftwagen, welcher geparkt in der Sauterstraße stand. Der/die Täter gingen dabei mit einem vermutlich dafür geeigneten Schneidewerkzeug vor, da die Abtrennung professionell erfolgte. Zudem könnten die Fahrzeugteile für den Verkauf im Internet angeboten werden. Es handelt sich bei den Seitenspiegeln um Teile eines grauen Audi 4G / S6 Avant.

