Kaiserslautern – Nachdem sich die Inzidenzwerte nun endlich nach unten bewegen und Hotels und Restaurants wieder Gäste empfangen und bewirten dürfen, wird es im August eine Neuauflage der erfolgreichen gemeinsamen Marketing-Aktion von Kaiserslauterer Hotels und Restaurants in Kooperation mit der Tourist Information geben.

Am Wochenende 21./22. August kann man wieder Urlaub in der eigenen Stadt machen und sich dabei von der Qualität und dem Facettenreichtum des heimischen Angebotes überzeugen lassen.

Die Gäste übernachten während ihres Kurzurlaubs für 111,00 Euro pro Person in einem von zwölf Kaiserslauterer Hotels der 3-4-Sterne-Kategorie. Das Frühstück ist dabei inklusive.

Nachmittags stehen verschiedene Besichtigungstouren zur Auswahl:

• der klassische Stadtrundgang

• eine Führung zu den zahlreichen Brunnen

• Führung rund um die Stiftskirche

• Besichtigung der Fruchthalle

• Führung „Naturaspekte in der Sammlung des mpk“

• Optional ist auch der Besuch des Japanischen Gartens möglich.

Als weitere Leistung ist am Abend des 21. August ein Drei-Gänge-Abendessen in einem der zehn teilnehmenden Restaurants inkludiert. Am Sonntagmorgen erwartet die Teilnehmenden dann ein exklusives „Gänsehautnah-Konzert“ mit Stephan Flesch hoch über den Dächern der Stadt im Twenty One inklusive eines Begrüßungsgetränks. Und zur Erinnerung an das Wochenende erhält jeder Gast noch eine kleine Überraschung sowie einen Gutschein über zehn Euro zur Einlösung bei Planet Bowling.

Wichtig zu wissen: Dieses Angebot ist ausschließlich buchbar für Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern. Ehemalige Lautrerinnen und Lautrer sind ebenfalls willkommen. Buchungen sind nur möglich bei der Tourist Information und per Online-Formular vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Schnell sein lohnt sich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Hier geht’s zum Buchungsformular:

https://www.kaiserslautern.de/tourismus_freizeit_kultur/tourismus/hotels_und_unterkuenfte/arrangements/einzelreisende/057407/index.html.de

Das Angebot ist buchbar bis zum 13.08.2021 (9 Tage vor Anreise). Die jeweils aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln sind zu beachten.