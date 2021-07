Einen umfassenden Überblick über alle Baustellen im Stadtgebiet ermöglicht ab sofort das neue Baustellenportal im Internet.

Unter der Adresse https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen tragen alle zuständigen Träger ihre Baustellen und geplanten Bauzeiten mit Erläuterungen zum jeweiligen Vorhaben sowie einen Ansprechpartner mit Kontaktdaten ein. „Dieser Service ist unkompliziert in seiner Anwendung und ermöglicht dem Verkehrsteilnehmer einen bessern Überblick bei seiner Fahrt durch die Stadt. Auch die von Baustellen betroffene Anwohnerschaft kann sich auf diesem Wege jederzeit über die Hintergründe der Maßnahme informieren“, bilanziert Beigeordneter Peter Kiefer die Vorteile. Sein Dank gilt den verschiedenen Einrichtungen, die diesen Service ermöglichen.

Das neue Baustellenportal wird jeweils in Eigenregie von den städtischen Referaten Organisationsmanagement, Recht und Ordnung, Stadtentwicklung und Tiefbau ebenso aktualisiert, wie von der Stadtbildpflege, der Stadtentwässerung und den Stadtwerken Kaiserslautern. Dabei werden sowohl geplante als auch aktuell im Betrieb befindliche Baustellen wahlweise auf dem Stadtplan oder dem Luftbild angezeigt. Ein eingerichteter RSS-Feed (https://geoportal.kaiserslautern.de/rss) übermittelt die Infos dazu in einer Art Nachrichtenticker. Ein Baustellen-Newsletter befindet sich aktuell noch in der Entwicklung