Neustadt: „Neustart Kultur in Neustadt“ – Das Programm der Live-Auftritte beginnt

Neustadt an der Weinstraße – Auf geht’s! NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und dem Ministerium für Frauen, Familie, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz, startet mit Live-Auftritten der lokalen Kunstszene.

Den Auftakt bildete am Sonntag, 4. Juli, ein Konzert mit der Lautenspielerin Andra Baur in der Stiftskirche, als erstes von mehreren Beiträgen „Musik und Gottesdienst“, die in verschiedenen Kirchen veranstaltet werden.

Am Freitag, 09. Juli, finden Konzerte unterschiedlicher Charaktere statt: Im Biergarten des Konfetti spielen ab 18 Uhr die „Uffbasse Palzbänd“ Rock- und Pop-Klassiker in Pfälzer Mundart. So wird der Beatles-Song „Get Back“ mit „Bass uff, heer zu“ oder Bob Dylans „Like a Rolling Stone“ mit „Wie en Plascherstää“ ins vorderpfälzische übersetzt.

Um jeweils 18 Uhr und um 20 Uhr beginnen am 09. Juli in der Pauluskirche Hambach Konzerte mit dem Ensemble Risonanze Erranti. Es spielen der Hammerflügel-Spezialist Miklos Spanyi und der Cellist Peter Tilling ein faszinierendes Programm zwischen Klassik und Moderne: die beiden Sonaten op.5 von Ludwig van Beethoven (in F-Dur und g-moll) werden kontrastiert mit enigmatischen Werken von Arvo Pärt und Sidney Corbett.

Anmeldung für die Konzerte des Ensembles Risonanze Erranti unter: 06321- 84770 oder pfarramt.hambach@evkirchepfalz.de.

Musik, Literatur und Bildende Kunst findet man am Samstag, 10. Juli, von 11 bis 18 Uhr in vier Innenhöfen der historischen Altstadt in der Hintergasse und Mittelgasse. Ein abwechslungsreiches Programm, organisiert vom Kunstverein Neustadt, mit zahlreichen Auftritten:

Musik mit Irina Sojnikow, Konzert-Violinistin, und Loretta Sojnikow, Pianistin, dem Trio Pink, Green & Blue, Robert Schnippers, Wolfgang Dinges, Raimund Waldvogel, dem Gitarren-Crossover von Harald Kühn und Gerhard Schwinn. Lesungen mit Katharina Dück, Usch Kiausch, Hans Gareis, Ute Kliewer, Wolfgang Allinger, Florian Arleth und Maurice Moël, Hörspiel mit Leni Bohrmann. Ausstellungen mit Werken von Marika Fünffiger, Malerei, Christine Gehrig, Installationen Objekte Manfred Plathe , Malerei, Gerhard Lämmlin, Malerei, Alena Steinlechner, Malerei, Hans Gareis Grafik, Malerei und Wolfgang Glass, Malerei, Mischtechniken.

Die Veranstaltungen des Programms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, sind koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt. Der Eintritt ist frei. Der Einlass ist jedoch corona-konform begrenzt.