Aktionsmonat Motorradsicherheit – Polizeipräsidium Westpfalz kündigt Kontrollen an

Westpfalz (ots)

Im Monat Juli steht bei der Polizei in Rheinland-Pfalz die Motorradsicherheit im Fokus. Am kommenden Sonntag müssen Biker im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz mit zahlreichen Kontrollen rechnen. Dabei geht es um die Verkehrssicherheit beim Motorradfahren. Wenngleich die Zahl der im Straßenverkehr getöteten und schwerverletzten Menschen im vergangenen Jahr erneut gesunken ist, verunglücken noch immer zu viele beim Motorradfahren. Der Anteil der tödlich verunglückten Motorradfahrenden an allen im Straßenverkehr Getöteten betrug in Rheinland-Pfalz 2020 rund 25 Prozent. Im 1. Quartal 2021 ist sowohl die Zahl der Verkehrsunfälle unter Motorradbeteiligung, als auch die Zahl verunglückter Motorradfahrender gestiegen ist.

Rund 70 Prozent mehr Schwerverletzte waren von Januar bis März 2021 zum Vorjahresvergleichszeitraum in Rheinland-Pfalz festzustellen. Bei der aktuell schönen Wetterlage nehmen die Motorradunfälle mit Personenschaden wieder deutlich zu. Es ist anzunehmen, dass sich diese Situation bis in den Herbst nicht deutlich verändern wird. Aktuell ereigneten sich in der Westpfalz bereits fünf Motorradunfälle mit Todesfolge. Gerade beim Motorradfahren ist das Risiko, zu verunfallen und sich schwer zu verletzten um ein Vielfaches höher, als bei anderen Verkehrsarten.

Gründe hierfür sind unter anderem, dass Motorradfahrenden im Falle eines Aufpralls die Schutzzone fehlt. Der Polizei ist es wichtig, dass jeder sicher wieder zu Hause ankommen. Der Appell richtet sich dabei an alle Verkehrsteilnehmenden, vorsichtig und in gegenseitiger Rücksichtnahme am Straßenverkehr teilzunehmen. Das bedeutet auch: Jeder hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, unvermeidbar behindert oder beispielsweise durch Lärm belästigt wird. Denn was für den einen Fahrspaß mit dem Motorrad bedeutet, kann für andere zu laut sein und als Beeinträchtigungen in der Lebensqualität empfunden werden. Das Polizeipräsidium Westpfalz begegnet diesen Herausforderungen mit gezielten Aktionen rund ums Motorradfahren. Im Fokus der Aktionen steht dabei die Motorradsicherheit. Denn Ziel ist es in erster Linie in Richtung eines verkehrssicheren Verhaltens zu sensibilisieren. Begleitet werden die Aktionen daher mit Fahr- und Verhaltenstipps rund ums sichere Motorradfahren, die die Polizei in Gesprächen vor Ort transportiert. Wer sich allerdings nicht an die Regeln hält, muss mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Ein Augenmerk legt die Polizei in diesem Zusammenhang auch auf Maschinen, die zu laut sind. |elz

Parkhaus als Skatepark genutzt

Kaiserslautern – Eine Gruppe randalierender Jugendlicher ist der Polizei

am Montagmittag aus der Salzstraße gemeldet worden. Zeugen teilten gegen halb 3

mit, dass die Gruppe im dem dortigen Parkhaus randaliere. Vor Ort konnten

insgesamt neun Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen werden. Sie

zweckentfremdeten das Parkhaus als Skatepark und hörten dabei sehr laut Musik.

Die Jugendlichen erhielten einen Platzverweis und wurden daraufhin gewiesen das

nächste Mal einen richtigen Skatepark aufzusuchen. |elz

E-Scooter Kontrollen in Kaiserslautern

Kaiserslautern – Am Montag haben die Teams der Polizeiinspektionen 1 und 2

in Kaiserslautern mehrere E-Scooter Kontrollen durchgeführt. Zwischen 13 und 3

Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 68 E-Scooter-Fahrer. Insgesamt wurden

zehn Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, da sie zuvor den Gehweg befuhren. Zwei

E-Scooter- Nutzer trugen bei der Fahrt Kopfhörer und zwei Fahrer hatten einen

nicht erlaubten „Beifahrer“ dabei. Sie wurden ebenfalls gebührenpflichtig

verwarnt. Zwei alkoholisierte und berauschte E-Scooter-Fahrer mussten die

Polizeibeamte aus dem Verkehr ziehen. Gegen 21 Uhr wurde am Barbarossaring ein

29-jähriger Mann kontrolliert, der Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung

zeigte. Er gab zu am Abend vorher zwei Joints konsumiert zu haben. Zwei Stunden

später fiel den Beamten eine 27-jährige Frau in der Pariser Straße auf. Sie war

auf einem E-Scooter unterwegs und von ihr ging Alkoholgeruch aus. Ein

Atemalkoholtest bescheinigte 0,86 Promille. Ebenfalls gab sie an Cannabis und

Amphetamin zu konsumieren. In beiden Fällen mussten die Scooter mussten vor Ort

stehen bleiben. Und die Betroffenen mit zur Dienststelle kommen, wo ihnen ein

Arzt Blut abnahm. Ein weiterer Mann konnte gegen 1 Uhr nachts von einer

Trunkenheitsfahrt abgehalten werden. Die Beamten beobachteten ihn beim Versuch

einen Leihscooter zu aktivieren. Bei der Kontrolle zeigte der Atemalkoholtest

einen Wert von 1,46 Promille. Ihm wurde die Fahrt untersagt und er machte sich

zu Fuß auf den Heimweg. Die Polizei wird die Kontrollen fortsetzten. |elz

Falscher Microsoft-Mitarbeiter hat Zugriff auf Bankkonten

Kaiserslautern – Am Montag verschaffte sich ein angeblicher

Microsoft-Mitarbeiter Zugang zum Computer eines 62-Jährigen. Der angebliche

IT-Spezialist rief zur Mittagszeit bei dem Mann an. In englischer Sprache machte

er seinem Opfer glaubhaft, dass der Computer des 62-Jährigen Ziel eines

Hackerangriffs geworden ist. Der Unbekannte erlangte das Vertrauen des Mannes

und mit einem Fernwartungsprogramm Zugriff auf seinen Computer. Der 62-Jährige

gewährte dem Fremden per Internetverbindung dann auch den Zugang zu seinen

Bankkonten. Als der Betrüger ein Konto für Kryptowährung anlegen wollte, um Geld

seines Opfers zu transferieren, schöpfte der 62-Jährige Verdacht. Alle Versuche

den Computer herunterzufahren scheiterten. Der Täter verhinderte dies. Erst

durch das Ziehen des Netzsteckers und Abschalten des Routers konnte der

62-Jährige die Verbindung zum Betrüger kappen. Ob dem Mann ein Vermögensschaden

entstand ist noch unklar. Vorsorglich ließ er seine Konten sperren. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an. |erf

Diebesbeute: 50 Euro und ein Aschenbecher

Kaiserslautern – Rund 50 Euro und einen Auto-Aschenbecher haben Diebe aus

einem Fahrzeug in der Walter-Sommer-Straße gestohlen. Zwischen Freitagabend und

Montagvormittag machten sich die Täter an dem Wagen zu schaffen. Der Diebstahl

fiel auf, weil eine Tür des Autos einen Spalt weit offenstand. Der

Fahrzeuginnenraum war durchwühlt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Diebstahl: Autos vermutlich mit Lkw abtransportiert

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Sieben Autos sind am Samstag vom

Gelände eines Autohandels in der Straße Am Wasserturm gestohlen worden. Der

Schaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt. Am Montag erstattete der

geschädigte Händler Anzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten ein

Ermittlungsverfahren ein. Möglicherweise könnten Anwohner den Abtransport der

Fahrzeuge beobachtet haben. Die Autos wurden vermutlich mit einem geeigneten

Lastwagen weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben oder denen das Verladen der Fahrzeuge aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Brand in Autohaus

Kaiserslautern – In der Nacht zum Dienstag hat es in der Kaiserstraße in

einem Autohaus gebrannt. Kurz nach 3:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Schnell hatten die Wehrleute

die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Aktuell geht die Polizei

davon aus, dass das defekte Netzteil eines Elektrorollers den Brand ausgelöst

haben könnte. Dadurch dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

entstanden sein. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Kaiserstraße bis etwa

5:30 Uhr gesperrt. |erf