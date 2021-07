Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Schifferstadt – 32-jähriger Mann nach aggressivem Verhalten in Gewahrsam genommen

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt sind am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr zum Rewe-Markt im Waldspitzweg gerufen worden, weil ein 32-jähriger Mann die Filialleiterin wüst beleidigte und einen Angestellten, der seiner Chefin zur Hilfe kam, versuchte mit geballten Fäusten zu schlagen. Dem Angestellten gelang es aber auszuweichen, sodass er nicht getroffen wurde. Als die Beamten eintrafen, befand sich der Mann auf dem Parkplatz und sollte kontrolliert werden. Er beschimpfte die Beamten mehrfach, wurde immer aggressiver und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als ihn die Polizisten ergreifen wollten, versuchte der Mann sie mit Kopfstößen zu verletzen, traf sie jedoch nicht. Er konnte zu Boden gebracht werden. Der 32-Jährige wehrte sich und beleidigte die Beamten fortdauernd, konnte letztlich aber gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Er zog sich eine Schürfwunde am Knie und eine blutende Wunde am Mund zu, was durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt wurde. Beamte wurden nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Mann zeigte im Verlauf des Einsatzes ein sehr sprunghaftes Verhalten. Nach Entscheidung der Unterbringungsbehörde ist er deshalb nach Abschluss der Maßnahmen in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Einrichtung vorgestellt und nach Untersuchung durch einen Arzt dort zunächst untergebracht worden. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bobenheim-Roxheim – Nachtragsmeldung zu „Einsatz nach möglichem Badeunfall“

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung der PI Frankenthal vom 06.07.2021, 07:33 Uhr: Weitere Kräfte verschiedener Behörden nahmen seit den Morgenstunden des heutigen Dienstages, den 06.07.2021 die Suche wieder auf. Nach einiger Zeit ergab sich schließlich ein Hinweis aus der Bevölkerung auf eine 53-Jährige, welche unweit des Badesees wohnhaft ist. Diese konnte schließlich wohlbehalten angetroffen werden. Aufgrund eines überraschenden Wolkenbruchs hatte die Dame die vorgefundenen Gegenstände dort liegen lassen. Ein Unglücksfall oder eine Notsituation lagen somit zu keinem Zeitpunkt vor.

(Böhl-Iggelheim) Versuchter Trickbetrug durch angeblichen LKA-Mitarbeiter

Am Montagmittag bekam eine Dame einen Anruf von einem angeblichen Enkel. Dieser habe 20.000 Euro für die Gründung einer Firma benötigt. Dies lehnte die Dame ab und legte auf. Kurze Zeit später erhielt sie einen weiteren Anruf, diesmal von einem angeblichen „LKA-Mitarbeiter“, der Enkeltrickbetruge bearbeiten und ihre Hilfe benötigen würde. Die Dame sollte wegen einer „Echtheitsprüfung“ eine Tastenkombination in ihr Telefon eingeben. Eine solche „Echtheitsprüfung“ existiert natürlich nicht. Die Dame hat die Kombination zwar eingegeben und hatte plötzlich eine Frau in der Leitung, die sich mit „Polizei“ meldete, aber das hatte nichts mit der Tastenkombination zu tun. Der Anrufer hatte sie vermutlich einfach zu einer Mittäterin weitergeleitet, die vorgab von der Polizei zu sein. Die Dame fiel aber nicht darauf herein, sondern hat das Gespräch beendet. Ein Schaden ist ihr nicht entstanden.

Bobenheim-Roxheim – Einsatz nach möglichem Badeunfall

Durch einen Zeugen wird am 05.07.2021, gegen 20.00 Uhr gemeldet, dass er am Silbersee, in einer kleinen Badebucht in der Nähe des Kieswerkes bereits am 04.07.2021 mehrere Kleidungstücke und einen Rucksack festgestellt habe und diese immer noch unberührt dort liegen würden. Da ein Badeunfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim hinzugezogen, welche den See mit einem Rettungsboot absuchte. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit musste die Suche jedoch schließlich abgebrochen werden und soll am heutigen Tag weitergeführt werden. Bei den aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um eine grün-schwarze Hose, Größe 36, ein weinrotes Shirt, Größe XS, einen schwarzen Rucksack, ein orangefarbenes Badetuch und Sandaletten.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Maxdorf – Einbruch in Handyladen

In der Zeit von 03.07.2021, 14.00 Uhr, bis 05.07.2021, 14.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Handyladen in der Hauptstraße ein. Hierzu hebelten sie die Eingangstür auf. Entwendet wurden nach bisherigen Ermittlungen mehrere Handys, Bargeld und Reparaturwerkzeug. Der Schaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

