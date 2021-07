Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Waldsee – Von der Fahrbahn abgekommen ist am Montag um 15:30 Uhr ein 80-jähriger PKW-Fahrer, der auf der L535 von Waldsee in Richtung Speyer unterwegs war. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 73-jährige Beifahrerin erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Durch den Aufprall entstand am PKW des 80-Jährigen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Unfall an Bahnübergang

Weil er den Rückstau in der Schützenstraße nicht bemerkte, kam ein 31-Jähriger, der aus Richtung Dudenhofer Straße mit seinem PKW unterwegs war, auf den Schienen am Bahnübergang zum Stehen. Da kurz darauf das Blinklicht des Übergangs anging, fuhr der 31-Jährige an den stehenden Fahrzeugen vorbei und touchierte hierbei ein Verkehrsschild. Durch die Kollision entstand sowohl am Fahrzeug als auch an dem Verkehrszeichen ein Gesamtschaden von schätzungsweise 1800 Euro.

Die Polizei weist daraufhin:

An Bahnübergängen ist besondere Vorsicht geboten. Fahren Sie deshalb in jedem Fall mit gemäßigter Geschwindigkeit an den Übergang heran. Kommt es zu einem Rückstau durch stockenden Verkehr, muss der Bahnübergang freigehalten werden. Sie sollten nie in den Gleisbereich einfahren, wenn Sie ihn nicht vollständig überqueren könne. Missachten Sie nie gelbe bzw. rote Lichtzeichen oder rote Blinklichter und umfahren Sie nie geschlossene Halbschranken.

Marihuana bei Jugendlichen sichergestellt

Der Geruch von Marihuana verriet gestern Abend gegen 20:00 Uhr zwei Jugendliche in der Karolingerstraße. Die beiden 15-Jährigen wurden gerade von einer Polizeistreife kontrollierte, als diese den für Marihuana typischen Geruch wahrnahm. Letztlich konnte bei den Beiden eine geringe Menge an Cannabis Blüten aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet

Verkehrsverstöße im Stadtgebiet

Weil er an seinem E-Scooter kein Kennzeichen angebracht hatte, wurde ein 16-Jähriger am Montag gegen 15:00 Uhr von einer Polizeistreife in der Windthorststraße kontrolliert. Da auch E-Sooter versichert sein müssen, wurde gegen den jungen Mann ein Verfahren hinsichtlich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Ebenfalls einen Verkehrsverstoß beging gestern um 20:12 ein 32-jähriger Fahrer eines VW Polo, der in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da an seinem Fahrzeug andere Felgen montiert waren, für die keine Änderungsabnahme eines Sachverständigen vorlag und ein anderes Gewindefahrwerk verbaut war, ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den 53-jährigen Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.