Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Auf dem Heimweg angesprochen – Zeuginnen gesucht

Offenbach an der Queich – Am Montag, 05.07.2021, gegen 15:55 Uhr sprach ein unbekannter Mann eine 9-jährige Schülerin auf dem Heimweg an einer Ampel in der Landauer Straße in Offenbach an. Das Mädchen fühlte sich hierbei unwohl und forderte den Mann auf, sie in Ruhe zu lassen. Nachdem das Kind die Straße überquert hatte, bat es zudem eine Fußgängerin um Hilfe, welche den Mann ebenfalls aufforderte, das Kind nicht anzusprechen. Aufgrund des resoluten Auftretens der Zeugin ging der Mann zügig zu einem auf dem nahegelegenen Supermarktparkplatz abgestellten Fahrzeug und fuhr davon. Der gesamte Vorgang dürfte noch von einer weiteren Zeugin beobachtet worden sein. Bei der Dame, die den Mann in resoluter Weise ansprach, handelte es sich um eine ca. 60 – 70- jährige Frau mit beiger Bluse, einer roten ¾ Hose und Gehstock. Zudem führte sie einen Hund aus. Bei der weiteren Zeugin handelte es sich um eine ca. 50-60-jährige Frau mit Blumenkleid. Die Kriminalinspektion Landau hat Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen und bittet insbesondere die beiden Zeuginnen, sich unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie vor.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit

festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

Hainfeld – Traktor macht sich selbständig

Weil ein 67 Jahre alter Traktorfahrer gestern Abend (05.07.201, 17.15 Uhr) Im Pflaumen vergaß, die Handbremse an seinem Traktor zu betätigen, rollte dieser in der leicht abschüssigen Straße 5 Meter bergabwärts gegen einen geparkten PKW. Dabei wurde das Auto als auch der Traktor beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 3000 Euro.

Edenkoben – Polizei nimmt Einbrecher fest

Am frühen Morgen (06.07.2021, 00.14 Uhr) konnte in der Hochschule für Finanzen in der Luitpoldstraße ein 27 Jahre alter Einbrecher festgenommen werden. Er war in das Objekt eingebrochen, als er plötzlich von der Streife überrascht und festgenommen wurde. Derzeit wird geprüft, ob er auch für zwei zurückliegende Einbrüche in die Finanzhochschule verantwortlich ist. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Maikammer – Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 05.07.2021 gegen 19:20 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem Motorrad die L516 von Edenkoben in Richtung Maikammer. Vor dem 21-Jährigen fuhr ein silberner Mazda MX5 (Cabriolet). Ca. 300m nach dem Kreisverkehr L516/K6 kam den beiden Fahrzeugen ein Traktor entgegen. Plötzlich scherte ein dunkler Pkw hinter dem Traktor aus und überholte diesen, obwohl der Abstand zum Mazda viel zu knapp war. Der Mazda und der Motorradfahrer machten eine Vollbremsung, um den Zusammenstoß zu verhindern, was ihnen auch gelang. Hierbei kam der Motorradfahrer allerdings zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Auch zum Mazda ist nichts Weiteres bekannt. Gegen den flüchtigen Überholer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.