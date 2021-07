Leimen-St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus – Polizei sucht Zeugen

Leimen-St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis – Die Abwesenheit der Hausbewohner

ausgenutzt haben am Montag ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Nachdem die Familie das Haus in der Wittelsbacherallee am Montag gegen 09:30 Uhr

verlassen hatte, nutzte die Täterschaft offenbar ein gekipptes Fenster im

Kellergeschoss, um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Der

oder die Unbekannten waren offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Neben

elektronischen Geräten, entwendeten sie auch mehrere Schmuckstücke. Noch bevor

die Wohnungsinhaber gegen 13:00 Uhr zurückkehrten flüchteten der oder die Täter

in unbekannte Richtung. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, ist

derzeit noch nicht bekannt. Ein Sachschaden entstand nach derzeitigem

Ermittlungsstand nicht. Die Zentrale Kriminaltechnik Heidelberg wurde mit der

Spurensicherung beauftragt. Die weiteren Ermittlungen führt die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen sowie Anwohner, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder

Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4444 bei

der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.

Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Sinsheim/BAB 6 – Am Montag, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr, führte

die Verkehrspolizei Mannheim auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau an der A 6

in Fahrtrichtung Heilbronn Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und

Personenverkehrs durch. Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz

durchgeführten Kontrollen lag auf der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der

Fahrer. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes

Mannheim insgesamt 21 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 15 beanstandet

werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von über 70 Prozent.

Von den beanstandeten Fahrern hatten elf Fahrzeuglenker ihre Wochenruhezeit

verbotswidrig in ihren Fahrzeugen verbracht. Seine Wochenruhezeit von mindestens

45 Stunden darf ein Lkw-Fahrer nicht in seinem Fahrzeug verbringen. Der

Unternehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrer diese Ruhezeit entweder

an seinem Wohnort oder an einer festen Unterkunft mit sanitären Einrichtung und

Versorgungsmöglichkeiten verbringt. Bei Verstößen erfolgen

Ordnungswidrigkeitsverfahren sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den

Unternehmer.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

22 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier

wurden insgesamt fast 20.000 Euro an Sicherheitsleistungen

einbehalten.

Bestimmungen (Lenk- und Ruhezeiten)

Bestimmungen (Lenk- und Ruhezeiten) Ein Verstoß gegen die StVO wegen mangelnder Ladungssicherung

13 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Ein Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest ergab

einen Wert von fast 0,6 Promille. Er sieht einem Bußgeld wegen

Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss und einem Fahrverbot

entgegen.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt eindrucksvoll die Wichtigkeit solcher Aktionen

zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere

Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

BAB 659/Viernheim: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und vier Verletzten – Pressemitteilung Nr. 2

BAB659/Viernheim – Am Montagnachmittag gegen 17.35 Uhr befuhr ein

18-jähriger Opel-Fahrer die BAB 6 in Fahrtrichtung Süden. Am Autobahnkreuz

Viernheim wollte dieser auf die BAB 659 in Fahrtrichtung Weinheim wechseln.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er hierbei die Kontrolle über

sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Hierbei überfuhr er den Grünstreifen der

Abfahrt und kollidierte im Anschluss mit dem Seat eines 31-Jährigen, welcher auf

der rechten Fahrspur der A 659 in Fahrtrichtung Weinheim fuhr. Es entstand an

beiden Fahrzeugen Totalschaden. Durch den Unfall wurde sowohl der 18-Jährige

Opel-Fahrer, seine beiden Mitfahrer, sowie der 31-Jährige Seat-Fahrer verletzt.

Alle Beteiligten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch

Rettungskräfte in umliegende Kliniken eingeliefert. Zur Verkehrsunfallaufnahme

und Reinigung der Unfallstelle musste die Fahrbahn der A 659 in Fahrtrichtung

Weinheim teils voll gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn

an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) – PKW-Fahrerin nach Kollision mit Straßenbahn verletzt PM Nr. 2

Weinheim – Gegen 17.57 Uhr ereignete sich im Bereich der Weinheimer

Stahlbadstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes Benz einer 77-Jährigen

und einer Straßenbahn. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeugführerin das

Rotlicht der Bedarfsampel missachtete und auf die Schienen fuhr. Der 51-jährige

Straßenbahnführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision

der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurde die PKW-Fahrerin leicht verletzt

und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde

niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR, an der

Straßenbahn ein Schaden von ca. 15.000 EUR. Die Mannheimer Straße war bis zur

Beendigung der Bergung der beiden Fahrzeuge bis 19.53 Uhr gesperrt. Ein

Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

