Heidelberg: Einbruch in Soccercenter; Zeugen gesucht

Heidelberg – Eingebrochen wurde am frühen Dienstagmorgen in eine

Sporthalle im Harbigweg. Gegen 1.20 Uhr lief ein Einbruchsalarm des

Soccercenters bei der Sicherheitsfirma auf, worauf sofort vier Streifen entsandt

wurden. Nach der zügigen Umstellung und Absuche des Objekts wurde im

rückwärtigen bereich des Gebäudes eine eingeschlagenen Fensterscheibe

festgestellt. Eine spätere Absuche der Innenräume mit einem Polizeihund verlief

ohne Ergebnis. Ob der oder die Einbrecher in die Räume vorgedrungen waren und ob

etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden beträgt mehrere

hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.