Verkehrsereignis, Zeugen gesucht!

B41, Monzingen Fahrtrichtung Weiler

Am 05.07.2021 gegen 20:23 Uhr befuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die B41 von Monzingen kommend in Richtung Weiler b. Kirn. Durch ein vor ihm fahrendes Fahrzeug wurde sodann ein Gegenstand von der Fahrbahn aufgewirbelt. Dieser traf im Folgenden den Kühlergrill des Opels und beschädigt diesen. Bei dem vorausfahrenden Fahrzeug, welches seine Fahrt fortsetzte, soll es sich um einen rötlichen Hyundai IX 35 gehandelt haben. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Bruschied, L182

Am heutigen Montag ereignete sich gegen 18:15 Uhr ein Auffahrunfall auf der L182 bei Rudolfshaus. Hierbei erkannte ein aus Richtung Hahnenbach kommender 66-jähriger PKW-Fahrer zu spät, dass der vorausfahrende und mit drei erwachsenen Personen besetzte PKW beabsichtigte, von der L182 ordnungsgemäß nach rechts in die L184 abzubiegen. Es kam zum nicht unerheblichen Aufprall, wobei alle drei Insassen des vorausfahrenden PKWs im Anschluss über Schmerzen im Nackenbereich klagten. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des auffahrenden PKWs blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt, allerdings lässt sich der Schaden an seinem Fahrzeug als „wirtschaftlicher Totalschaden“ beziffern. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.