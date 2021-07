Mainz – Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Kunstdiebe

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des

Polizeipräsidiums Mainz (FOTO)

Mainz – Das gestohlene und lange Zeit als nicht auffindbar geltende

Gemälde „Vasen Linsenbild“ des 2010 verstorbenen Künstlers Sigmar Polke, konnte

im Rahmen umfangreicher Ermittlungen aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach dem Tod von Sigmar Polke verschwanden seinerzeit mehrere Gemälde aus einer

Galerie in Köln. Die genauen Hintergründe des Diebstahls konnten bis heute nicht

abschließend geklärt werden. Im November 2020 ging dann bei der Kriminalpolizei

in Mainz ein Hinweis auf ein Verkaufsangebot des damals gestohlenen Gemäldes

ein. Nach Bekanntwerden wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Im Zuge

dieser Ermittlungsmaßnahmen verdichteten sich die Hinweise auf drei Personen,

die im Verdacht standen, mit der Tat in Zusammenhang zu stehen. Ein 43- und

48-jähriger Mann, sowie eine 39-jährige Frau rückten in den Fokus der weiteren

Ermittlungen.

Am 26. Mai 2021 erließ das Amtsgericht Mainz, auf Antrag der Staatsanwaltschaft,

einen Durchsuchungsbeschluss für die Privaträumlichkeiten der Verdächtigen. Im

Rahmen der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte, neben weiteren

Beweismitteln, auch das „Vasen Linsenbild“ von Polke sichergestellt werden.

Kunstsachverständige des BKA konnten schließlich die Echtheit des Bildes

verifizieren. Das Bild hat eine Größe von 111 x 92 cm. Der aktuelle Marktwert

des Gemäldes wird auf eine mittlere, sechsstellige Summe geschätzt. Die

Ermittlungen zu weiteren Hintergründen der Tat dauern an.

Kassiererin schützt 81-Jährige vor Betrugsmasche

Mainz-Altstadt – Montag (05.07.2021), 15:00 Uhr

Am vergangenen Montagnachmittag (05.07.2021) um 15:00 Uhr wurde eine 81-Jährige

von einer angeblichen Kanzlei angerufen und informiert, dass sie eine

sechsteilige Geldsumme gewonnen habe.

Um den Gewinn schon am Folgetag auszahlen zu lassen, wird sie gebeten im

Supermarkt Gutscheinkarten in Höhe eines dreistelligen Betrages zu erwerben.

Beim Erwerb der Gutscheinkarten wird eine Verkäuferin des Supermarktes stutzig

und fragt die vermeidlich Geschädigte im Betrugsfall über den Hintergrund des

ungewöhnlichen Kaufs aus. Im Anschluss rät die aufmerksame Verkäuferin der

Rentnerin, den Kauf nicht zu tätigen und die Polizei zu informieren.

Mainz-Finthen, Marmorplatte auf Friedhof entwendet

Mainz-Finthen – 30.06.2021 – 03.07.2021

Zwischen dem 30.06.2021 – 03.07.2021 entwenden auf dem Friedhof in Mainz-Finthen

bislang unbekannte Täter eine Grabplatte aus Marmor. Die Marmorplatte ist 2

Meter lang und circa 50cm breit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.