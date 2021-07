Streit endet in Raub, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Montag, 05.07.2021, 19:15 Uhr

(wie)Ein Streit eskalierte am Montagabend in Limburg zu einem Raub. Zwei 12-jährige Mädchen gerieten nach einem Einkauf an eine Gruppe von fünf Jugendlichen. Im Verlauf des Streites schlug eine unbekannte Täterin einer 12-Jährigen gegen den Kopf. Weiter wurde dann von zwei Täterinnen unter Gewaltandrohung das Handy und Bargeld gefordert. Nachdem die Täterinnen Bargeld erhalten hatten, stiegen sie in ein vorbeifahrendes Auto ein und flüchteten. Die Tat wurde von einem Zeugen aufgezeichnet. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Portemonnaie in Supermarkt gestohlen, Weilburg, Viehweg, Montag, 05.07.2021, 13:10 Uhr

(wie)In einem Supermarkt in Weilburg-Kubach wurde am Montagmittag ein Portemonnaie gestohlen. Eine 58-Jährige kaufte in einem Supermarkt ein und hatte hierzu ihr Portemonnaie in dem Einkaufswagen abgelegt. Als sie bemerkte, dass das Portemonnaie nicht mehr in dem Wagen war, hatten unbekannte Täter bereits das Bargeld daraus gestohlen und das Portemonnaie vor dem Supermarkt in einem anderen Einkaufswagen abgelegt. Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Wertsachen, auch während eines Einkaufs. Langfinger nutzen jede Chance, die sich ihnen bietet.

Tuner/Raser/Poser Kontrollen im Juni, Landkreis Limburg-Weilburg und Stadt Limburg, Juni 2021

(wie)Im Juni führte der regionale Verkehrsdienst verstärkt Kontrollen im Hinblick auf Raser/ Poser/ Tuner durch. Aufgrund eigener Feststellungen und auch Beschwerden aus der Bevölkerung haben die Verkehrsspezialisten ihre Kontrollen verstärkt. Hierbei wird insbesondere auf die Raser und Poser geachtet, die Tuner sind mit im Fokus, stellen allerdings keinen besonderen polizeilichen Problembereich dar. Bei 73 kontrollierten Fahrzeugen mussten sechs Strafanzeigen gefertigt werden, zumeist wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ein Fahrer versuchte gar, sich mit einem gefälschten Führerschein auszuweisen. Bei sieben Fahrzeugen war wegen illegaler Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen, drei Fahrzeuge durften die Fahrt wegen erheblicher Sicherheitsmängel nicht fortsetzen. Der BMW eines 19-Jährigen stach bei den Kontrollen besonders hervor, da die Bremsleitungen derart beschädigt waren, dass ein Unfall mit dem Fahrzeug unausweichlich gewesen wäre. Der junge Mann war nach der Kontrolle selbst von seiner Fahrlässigkeit geschockt. Die Kontrollen werden fortgesetzt werden.