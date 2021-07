Randalierer greift Männer an,

Wiesbaden, Johannisberger Straße, 05.07.2021, 20.30 Uhr,

(pl)Ein 40-jähriger Mann ist am Montagabend randalierend durch das

Rheingauviertel gelaufen und hat dann auch noch zwei 33 und 47 Jahre alte Männer

angegriffen. Der Polizei wurde gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass ein sich äußerst

aggressiv verhaltener Mann durch die Johannisberger Straße ziehen würde, welcher

bereits die Scheiben an geparkten Fahrzeugen eingeschlagen und zwei Männer

mittels Schlägen attackiert habe. Hierdurch sei einer der Angegriffenen zu Boden

gestürzt. Der 40-jährige Täter wurde vor Ort festgenommen und im Anschluss zur

Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt. Die beiden

Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt.

Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt, Wiesbaden, An der Ringkirche,

06.07.2021, 02.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag ist es der Wiesbadener Polizei mithilfe eines

aufmerksamen Zeugens gelungen, zwei mutmaßliche Rollerdiebe festzunehmen. Der

Zeuge hatte gegen 02.45 Uhr beobachtet, wie sich zwei junge Männer in der Straße

„An der Ringkirche“ mit einem Schraubendreher an einem Roller zu schaffen

machten. Als die Ertappten bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie

die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den beiden Flüchtigen

konnten die zwischenzeitlich verständigten Polizeikräfte zwei 17 und 18 Jahre

alte Tatverdächtige antreffen und festnehmen. Da bei dem 18-Jährigen zudem noch

Betäubungsmittel aufgefunden worden sind, wurde diesbezüglich ein weiteres

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Damit noch nicht genug, sollte sich auch noch

herausstellen, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde somit

im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt

zugeführt.

Einbruch in Autowerkstatt,

Wiesbaden-Erbenheim, Rennbahnstraße, 02.07.2021, 21.50 Uhr bis 05.07.2021, 07.10

Uhr,

(pl)Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde eine Autowerkstatt in der

Rennbahnstraße in Erbenheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter durchtrennten

den an der Gebäuderückseite zum Feld angrenzenden Zaun und verschafften sich so

Zutritt zum Gelände der Autowerkstatt. Anschließend hebelten sie ein Fenster der

Werkstatthalle auf, drangen in diese ein und brachen dort noch eine weitere

Zugangstür auf. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen

durchsucht hatten, ergriffen sie mit den aufgefundenen Wertgegenständen und

Bargeld unerkannt die Flucht. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird

auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher in Einkaufsmarkt zugange,

Wiesbaden, Stiftstraße, 05.07.2021, 02.30 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Stiftstraße waren in der Nacht zum Montag

Einbrecher zugange. Die Täter hatten sich durch die Schiebetür gewaltsam Zutritt

zum Verkaufsraum verschafft und im Anschluss versucht, den Zigarettenschrank

aufzuhebeln. Als dies aber nicht klappte, durchwühlten die Einbrecher die

Auslage im direkten Kassenbereich und ergriffen dann die Flucht. Über das

mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der verursachte Sachschaden

beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Vandalismus in Schulgebäude,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 02.07.2021, 16.30 Uhr bis

05.07.2021, 06.30 Uhr,

(pl)In der Schule in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße in Biebrich haben zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen Vandalen gewütet. Die Täter drangen in das

Schulgebäude ein, beschmierten dort mehrere Wände und beschädigten das

Schulinventar sowie diverse Lehrmittel. Der durch die Randalierer verursachte

Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Schule von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Bierstadter Straße, 02.07.2021, 18.00 Uhr bis 05.07.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes brachen unbekannte Täter in eine Schule in der

Bierstadter Straße ein. Die Einbrecher hatten zwei Fenster aufgehebelt, um sich

Zutritt zum Schulgebäude zu verschaffen und anschließend die Büroräume

durchwühlt. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht

bekannt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Hochwertige Werkzeuge gestohlen,

Wiesbaden, Welfenstraße, 02.07.2021, 18.00 Uhr bis 05.07.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen von einer Baustelle in

der Welfenstraße hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Täter betraten die

Baustelle und verschafften sich Zutritt zu einer noch nicht bewohnten Wohnung,

woraus sie dann einen Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine sowie einen

Winkelschleifer entwendeten. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Lagercontainer aufgebrochen,

Wiesbaden-Nordost, Steubenstraße, 03.07.2021, 12.00 Uhr bis 05.07.2021, 06.50

Uhr

(pl)Beim Einbruch in die Lagercontainer einer Baustelle in der Steubenstraße

haben unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zwei Hämmer

gestohlen. Die Diebe hebelten die Türen der Container auf und schnappten sich

das Diebesgut. Der an den Türen entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert

Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 entgegen.

Golfausrüstung und Sonnenbrillen aus Multivan gestohlen, Wiesbaden,

Albrecht-Dürer-Straße, 04.07.2021, 16.00 Uhr bis 05.07.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag musste ein Autofahrer in Wiesbaden leider die Erfahrung

machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen

werden sollten. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Multivan am

Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße abgestellt und

seine Golfausrüstung und Sonnenbrillen im Fahrzeug liegen gelassen. Als er dann

am nächsten Tag gegen 16.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er

feststellen, dass Autoaufbrecher in seinem Wagen eingedrungen waren und die

Wertsachen im Gesamtwert von über 1.500 Euro entwendet hatten. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden – 15 Jahre alte Jugendliche aus Rüdesheim vermisst

Bad Schwalbach – (fh)Seit Freitag, dem 02.07.2021, wird die 15 Jahre alte

Neele Kim Samira Köhler erneut aus einer Jugendeinrichtung in Rüdesheim

vermisst. Die Jugendliche verließ die Einrichtung am Freitagnachmittag, kehrte

im Laufe des Tages nicht zurück und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die

15-Jährige hat Kontakte im Rheingau-Taunus-Kreis sowie in Wiesbaden. Die

bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei

führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste ist circa 170 cm groß und hat eine kräftige Statur. Ihre Haare

trug die Jugendliche bei dem letzten Kontakt mit der Einrichtung dunkelblond mit

gebleichten Spitzen und dunklem Haaransatz. Sie wurde zuletzt mit einem

schwarzen Pullover, Turnschuhen und einer dunklen Jogginghose bekleidet gesehen.

Sie könnte eine blaue Jacke mit sich führen. In der Vergangenheit trug die

Vermisste des Öfteren ein Kopftuch.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Brand in ehemaliger Sporthalle – Verdacht der

Brandstiftung, Idstein, Seelbacher Straße, Montag, 05.07.2021, 14:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in einer ehemaligen Sporthalle in der Seelbacher

Straße in Idstein zu einem Brand, welcher einen größeren Einsatz auslöste. Gegen

14:30 Uhr wurden zunächst die Feuerwehr und im Anschluss die Polizei über

brennendes Inventar in der Sporthalle informiert. Durch die Einsatzkräfte der

Feuerwehr konnte das Feuer inmitten der Halle festgestellt und gelöscht werden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine Brandstiftung ursächlich für das Feuer

gewesen sein, bei der durch Unbekannte Mobiliar zusammengestellt und mutmaßlich

angezündet wurde. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Seelbacher Straße

gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens kann

aktuell noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen

und nimmt Hinweise über die Telefonnummer 0611-345-0 entgegen.

Unruhestifter auf Friedhof zugange,

Rüdesheim, Friedhofsweg, Freitag, 02.07.2021, bis Montag, 05.07.2021

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde der Friedhof in Rüdesheim durch Vandalen

aufgesucht und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Durch die

unbekannten Täter wurde auf dem Friedhofsgelände neben einem städtischen

Traktor, auch ein Bügelschloss, ein Poller sowie zwei Bewegungsmelder

beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Betrüger scheitern an misstrauischem Bürger, Heidenrod-Obermeilingen,

Lückstraße, Montag, 05.07.2021, 14:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag vereitelte ein 81-Jähriger aus Heidenrod einen

Betrugsversuch, bei dem es angebliche Polizisten auf das Geld des Mannes

abgesehen hatten. Gegen 14:45 Uhr sei der Senior von einem vermeintlichen

Polizisten telefonisch kontaktiert worden, welcher sich nach dessen

Eigentumsverhältnissen erkundigte und ihm weismachen wollte, dass seine

Wertgegenstände nicht sicher seien. Der Heidenroder reagierte misstrauisch und

beendete das Gespräch. Im Nachgang erkundigte er sich bei der Polizeistation in

Bad Schwalbach über den angeblichen Kollegen und konnte dabei durch die richtige

Polizei über die Betrugsmasche informiert werden.

Aufgrund des aktuellen Anrufs hier erneut der Hinweis der Polizei: Echte

Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie

unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt.

Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel legen

Sie auf und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110

Verletzte nach Verkehrsunfall,

Idstein, Landesstraße 3026, Montag, 05.07.2021, 10:00 Uhr,

(fh)Am Montagvormittag kam es in Idstein auf der L3026 zu einem Verkehrsunfall

bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Ersten Ermittlungen

zufolge befuhr ein 29-Jähriger gemeinsam mit seiner 25-jährigen Mitfahrerin die

Landesstraße aus Richtung Waldems in Richtung Idstein und verlor im Bereich

einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW. Im Zuge des Kontrollverlustes stieß

das Fahrzeug mit einem Leitpfosten zusammen und kam neben der Fahrbahn zum

Stehen. Der Fahrzeugführer sowie seine Begleiterin wurden leicht verletzt und in

ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in

Höhe von circa 20.000 Euro.