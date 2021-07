Kreis Bergstraße

Zwingenberg: Autoaufbrecher flüchtet ohne Beute

Zwingenberg – Ein in der Rodauer Straße geparkter Transporter geriet in

der Nacht zum Dienstag (06.07.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier eines

Kriminellen.

Der Täter schlug eine Scheibe des Fahrzeugs ein und wollte sich so offenbar

Zugang in den Innenraum verschaffen. Abgesehen hatte es der Unbekannte offenbar

auf im Laderaum gelagertes Werkzeug. Als er bemerkte, dass er von Zeugen

beobachtet wurde, flüchtete er zu Fuß vom Tatort. Beute hatte er nach

gegenwärtigem Ermittlungsstand so offenbar keine gemacht.

Der Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt und war mit einem weißen T-Shirt und

schwarzer Hose bekleidet. Er trug ein dunkles Halstuch vor dem Gesicht und

führte einen größeren Rucksack mit sich.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Einhausen: Raser droht 3 Monate Fahrverbot-77 km/h zu schnell

Einhausen – Am Montag (05.07.) wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion

des Polizeipräsidiums Südhessen, auf der Bundesstraße 47, zwischen 12.20 und

kurz vor 17.00 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt,

Von 4287 angemessenen Fahrzeugen, waren 711 Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Davon lagen 547 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, also bis zu

20 km/h Überschreitung.

Außerdem wurden 164 Geschwindigkeitsverstöße im Anzeigenbereich festgestellt.

Diese Wagenlenker waren mit mindestens 21 Stundenkilometern zu flott und

erwarten nun Bußgelder und Punkte im Verkehrszentralregister. 22 Fahrern droht

zudem ein Fahrverbot, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens

41 km/h überschritten.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 157 km/h. Ihm drohen ein

dreimonatiges Fahrverbot, 600 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Am Freitag (2.7.) gegen 22:50 Uhr wurde offensichtlich ein in

der Lauteschlägerstraße geparkter weißer Opel Agila von einem noch unbekannten

Auto, mutmaßlich einem weißen Mitsubishi Space Star beschädigt. Der genaue

Unfallhergang ist nicht bekannt. Der Mitsubishi entfernte sich im Anschluss

unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten Opel wurde ein Zettel mit

Hinweisen auf die Beschädigungen zurückgelassen, jedoch keine telefonische

Erreichbarkeit des Zeugen benannt. Vor diesem Hintergrund wird der Verfasser der

Notiz gebeten, sich zur weiteren Klärung mit den Beamten in Verbindung zu setzen

(Rufnummer 06151/969-3610).

Brand in einem Mehrparteiengebäude im Stadtteil Eberstadt

Feuerwehr Darmstadt

Die Feuerwehr Darmstadt wurde am 06.07.2021 gegen 09:20 Uhr zu einem

Brand in einem Mehrparteiengebäude im Stadtteil Eberstadt alarmiert.

Gemeldet wurde das Feuer von mehreren Passanten über Notruf 112. Vor Ort

stellte sich heraus, dass es sich um einen Vollbrand eines Zimmers im 1.

Obergeschoss handelte. Aufgrund des Brandes ist eine Person aus dem

Fenster gesprungen, während vier Personen auf das Dach geflüchtet sind.

Die Einsatzkräfte retteten die Personen auf dem Dach mit

Brandfluchthauben und bekämpften den Brand im Gebäude unter schwerem

Atemschutz. Drei Bewohner wurden in ein Darmstädter Krankenhäuser

gebracht. Zwei Personen haben Rauchgase eingeatmet. Die aus dem Fenster

gesprungene Person verletzte sich schwer. Insgesamt waren ca. vierzig

Personen von dem Brand betroffen. Das Gebäude ist teilweise nicht mehr

bewohnbar, sodass die Bewohner durch die Sozialverwaltung der

Wissenschaftsstadt Darmstadt untergebracht werden.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Darmstadt die Einsatzkräfte

der Freiwillige Feuerwehren Eberstadt, Wixhausen und der Freiwillige

Feuerwehr Innenstadt. Aufgrund der Anzahl an betroffenen Personen war

der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notärzten im Einsatz.

Unterstützt wurde der Rettungsdienst durch die Schnelleinsatzgruppe

Betreuung des Deutschen Roten Kreuzes. Der Einsatz verursachte

Einschränkungen im Bus- und Bahnbetrieb in der Heidelberger

Landstraße.

Während des mehrstündigen Einsatzes stellten die Freiwillige

Feuerwehren Innenstadt und Wixhausen zusammen mit der Berufsfeuerwehr

die Bereitschaft für weitere Einsätze bereit.

Darmstadt-Eberstadt: Ergänzungsmeldung zu „Brand in einem Mehrfamilienhaus Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte aktuell im Einsatz“

Darmstadt – Nachdem der Rettungsleitstelle am Dienstagmorgen (6.7.) gegen

30 Uhr der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Landstraße, nahe

Ecke Büschelstraße gemeldet wurde, rückten die Feuerwehr, Rettungskräfte und die

Polizei gemeinsam aus (wir haben berichtet).

Aktuell sind die Einsatzkräfte noch immer vor Ort und die Löscharbeiten der

Feuerwehr dauern an. Nach ersten Erkenntnissen befindet sich der Brandherd in

einer Wohnung im ersten Stockwerk. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs soll sich

keine Person darin befunden haben. Die Frage nach der Brandursache ist

Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter

Kriminalpolizei.Mutmaßlich bei dem Versuch, sich vor den Flammen in Sicherheit

zu bringen, zog sich ein 38 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zu. Ersten

Ermittlungen zufolge soll er von der darüber liegenden Wohnung auf ein Vordach

geklettert, dabei abgerutscht und in die Tiefe gestürzt sein. Er wurde von den

Rettungssanitätern umgehend behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die

Bad König/Kimbach: L3318 Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad König (ots) – Am Dienstag,06.07.2021, kam es gegen 07:50 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, bei der die

Außenspiegel beider Beteiligten stark beschädigt wurden. Obwohl beide

Fahrzeugführer an der nächstmöglichen Stelle anhielten und eine 41-Jährige

Beteiligte das Gebiet nach dem Unfallgegner noch absuchte, konnte ein

Personalienaustausch zur Schadensregulierung nicht erfolgen. Zeugen beschrieben

das Fahrzeug des nichtidentifizierten Unfallgegners als silberne Mercedes

B-Klasse mit Offenbacher Kennzeichen und die unbekannte Fahrerin als ältere

Frau. Wer Hinweise zur Identität des Fahrzeugführers machen kann, wird gebeten

sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) zu melden.aufmerksam

gemacht, dass es im Ortsteil Eberstadt und im Bereich der dort verlaufenden

Bundesautobahn 5 aufgrund des laufenden Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen

kommen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die

Straßensperrungen bis zum Abschluss der Maßnahmen bestehen bleiben und auch der

Straßenbahnverkehr eingeschränkt sein wird.

Darmstadt-Arheilgen: Ungebetener Gast macht sich an Fensterscheibe zu schaffen

Darmstadt – Ein noch unbekannter Mann hat am frühen Dienstagmorgen (6.7.)

gegen 4 Uhr versucht, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der

Bachstraße einzuschlagen. Von dem verdächtigen Lärm aufgeweckt, wurde der

Kriminelle von den Hausbesitzern entdeckt und angesprochen. Hierauf ergriff der

ungebetene Gast sofort die Flucht. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt

wegen des versuchten Wohnungseinbruchs und sucht Zeugen, denen der Flüchtende

möglicherweise aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zu seiner

Identität geben können. Er wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,70

Meter groß beschrieben. Seine Haare waren schwarz und kurz. Zum Zeitpunkt der

Tat trug er dunkle Kleidung. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die

Erreichbarkeit der Kriminalbeamten des Kommissariats 21/22 gegeben.

Darmstadt: Ladendieb setzt sich heftig zur Wehr / Richter ordnet Untersuchungshaft an

Darmstadt – Ein 29 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Festnahme wegen des

Verdachts des räuberischen Diebstahls, begangen am vergangenen Freitag (2.7.),

nun in Untersuchungshaft. Gegen 17.30 Uhr hatte der Tatverdächtige in einem

Kaufhaus in der Elisabethenstraße versucht, Parfüm im Wert von mehreren Hundert

Euro zu entwenden. Als er von den Ladendetektiven dabei entdeckt, angesprochen

und festgehalten wurde, setzte er sich massiv zur Wehr. Dabei verletzte er die

Mitarbeiter, die den 29-Jährigen trotz seiner Gegenwehr bis zum Eintreffen der

alarmierten Streifenbeamten an seiner Flucht hindern konnten. Nach seiner

Festnahme wurde der Wohnsitzlose mit zur Wache genommen und auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser

schickte den Mann umgehend in eine Justizvollzugsanstalt.

Odenwaldkreis

Michelstadt/Erbach: „LEON Hilfeinseln“ für Kindern in Notsituationen – Insgesamt fast 50 beteiligte Geschäfte

Zusammen mit der Stadtpolizei Michelstadt und Erbach hat die Polizei im Odenwald das Projekt „LEON Hilfeinseln“ in den beiden KOMPASS Kommunen wiederaufleben lassen. Neben vielen Geschäften, die sich bereits vor Jahren an dem Projekt beteiligt hatten, kamen einige Geschäftstreibende durch das Engagement der beteiligten Akteure dazu. Insgesamt sind in Michelstadt etwa 30 Geschäfte offiziell als Hilfeinseln benannt, in Erbach sind es derzeit knapp 20 Läden. Alle Geschäfte, die sich als „LEON Hilfeinseln“ offiziell engagieren, verpflichten sich dazu, Kindern im Notfall zu helfen. Sei es, dass sie als Ansprechpartner fungieren, wenn sich Kinder verfolgt oder bedroht fühlen, sich verlaufen haben oder einfach nur ein Pflaster benötigen. Alle Hilfeinseln sind für Kinder als solche zu erkennen: das Schaufenster ziert ein Plakat der Hilfeinsel mit der Sympathiefigur LEON der Polizei Hessen. Durch die Stadtpolizeien und die Schutzfrau vor Ort werden die Läden zudem regelmäßig aufgesucht und betreut.

Weitere interessierte Geschäftstreibende können sich gerne mit der Stadtpolizei Erbach (Ariane Lutz 06062/64247) oder Michelstadt (Manuel Eckert 06061/74204) sowie mit der Schutzfrau vor Ort (Jennifer Haag 06062/953659) in Verbindung setzen.

Alle Informationen zu den „LEON Hilfeinseln“ gibt es hier: https://k.polizei.hessen.de/2032207385

Bad König/Etzen-Gesäß: Neun Stunden Zwangspause für Brummifahrer

Bad König

Auf der Bundesstraße 45 bei Etzen-Gesäß, geriet am Montagnachmittag (05.07.) ein mit Bier beladener Sattelzug aus Nordrhein-Westfalen in den Fokus der Polizei.

Bei der Auswertung der digitalen Daten des Fahrtenschreibers fiel den Verkehrspolizisten rasch auf, dass häufig eine zweite, fremde Fahrerkarte genutzt wurde. Der 61 Jahre alte Brummifahrer und der telefonisch kontaktierte Inhaber der fremden Fahrerkarte verwickelten sich anschließend in Widersprüche und der Inhaber der fremden Fahrerkarte räumte schließlich am Telefon ein, dass er seit längerem überhaupt keinen Lastwagen mehr gefahren hat. Im Führerhaus konnte letztendlich seine gut versteckte Fahrerkarte aufgefunden und sichergestellt werden. Frachtpapiere untermauerten zudem den Verdacht der Manipulation. Dem kontrollierten Fahrer wurde daher von der Polizei eine sofortige Zwangsruhepause von neun Stunden verordnet.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden sich der 61-Jährige Fahrer, der eigentliche Inhaber der fremden Fahrerkarte und auch der Transportunternehmer wegen Verdachts der Fälschung beweiserheblicher Daten bzw. Anstiftung und Beihilfe hierzu strafrechtlich zu verantworten haben.