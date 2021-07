Alzey – mehrere Einbruchversuche in Wohnhäuser

Montag, 05. Juli 2021 – Im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag, versuchten bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden sich Zutritt zu mehreren Häusern in Alzey-Dautenheim, in den Straßen Lerchenweg, Neuberger Straße, Scheuerwiese und im nahegelegenen Gau-Heppenheim, Raiffeisenstraße zu verschaffen. Zwei Einbrüche wurden direkt bei Bemerken bei der Polizei in Alzey gemeldet, weitere im Verlauf des Nachmittages. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Wahrnehmungen am frühen Montagmorgen in diesen Bereichen zu den genannten Fällen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911 2900 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Die Polizei bittet folgende Tipps, um sich vor einem Einbruch zu schützen, zu beachten: – Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit – Gekippte Fenster sind offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen.

Worms – Verkehrsüberwachung in der Innenstadt

Worms – Die Polizei Worms überwachte gestern in Rahmen des Schwerpunkts

zur Verbesserung des Verkehrsklimas in der Innenstadt das Verhalten im

Straßenverkehr. Ab 11 Uhr wurden in der Alzeyer Straße und Gaustraße insgesamt

15 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Sechs Personen wurden hierbei mit dem Handy

am Steuer ertappt, sie erwartet nun ein Bußgeld von 100 Euro sowie einen Punkt

in Flensburg. Drei Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet und ein 44-jähriger

Wormser hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Weitere Kontrollen sind geplant.