Zwei Autofahrer geraten nach Verkehrskonflikt aneinander; Polizei ermittelt u.a. wegen Bedrohung, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr

Polizei Hessisch Lichtenau

Die Polizei ist am Montagabend zu einem Konflikt gerufen worden, der nach einem vorangegangenen Verkehrsmanöver schließlich in einer Körperverletzung und Bedrohung mit einer Schreckschusswaffe endete. Außerdem folgten noch Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ein 28-jähriger und ein 19-jähriger Autofahrer, beide aus Hessisch Lichtenau stammend, befuhren offenbar am Montagabend die Bundesstraße B 7 von Kassel kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. Im Verlauf der Strecke soll der 28-Jährige verkehrswidrig überholt haben, woraufhin der 19-Jährige dem Autofahrer schließlich bis nach Hessisch Lichtenau in die Friedenstraße folgte, wo beide Fahrzeugführer dann anhielten und aus ihre Fahrzeugen ausstiegen. Hier soll es dann zu einem Wortgefecht gekommen sein, wobei der 28-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Zudem soll der 28-Jährige eine Schreckschusspistole aus seinem Auto geholt und abgefeuert haben.

Der 19-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die dann vor Ort mit mehreren Beamten die weiteren Ermittlungen aufnahm. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Autofahrer und dessen ebenfalls 19-jähriger Beifahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss standen. Ein Atemalkoholtest bei dem verantwortlichen Fahrer mit über 2 Promille führte letztlich dazu, dass sich der junge Mann zwei Blutentnahmen unterziehen musste und nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.

Hinsichtlich der Bedrohung und Körperverletzung laufen Ermittlungen gegen den 28-Jährigen, der seinerseits die Situation allerdings als Notwehrlage schilderte. Alles Weitere zum genauen Geschehensablauf müssen nun die Ermittlungen und die Befragung von Zeugen ergeben. Die Schreckschusswaffe stellten die Beamten im Rahmen ihrer Ermittlungen sicher.

Unfall durch Missachtung der Vorfahrt; Schaden 13.000 Euro

Ein 86-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Montagnachmittag um kurz vor 15.00 Uhr einer 33-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen, als er in Eschwege in der Straße „Am Bahnhof“ vom Ärztehaus kommend, nach links in den Schützengraben in Richtung Niederhoner Straße einbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro, wovon 8000 Euro Schaden am Auto des Verursachers entstanden. Bei der 33-Jährigen wurde der Schaden auf 5000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren so massiv beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt gegen Regenfallrohr und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der in Eschwege in der Straße Brühl ein Regenfallrohr beschädigt haben soll. Der Verursacher ist nach derzeitigem Erkenntnisstand von der Mittelgasse kommend nach rechts in den Brühl eingebogen und dann in Richtung Neustadt gefahren. Der Schaden wurde am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr festgestellt, der Vorfall kann allerdings schon im Laufe der letzten Woche passiert sein. Infrage kommt für den Schaden in noch unbekannter Höhe vmtl. ein Fahrzeug mit Ladefläche. Hinweise nimmt hier die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Auffahrunfall; Schaden 7000 Euro

Ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Montagvormittag gegen 09.55 Uhr aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Der 40-Jährige befuhr die Thüringer Straße aus Richtung Innenstadt Eschwege kommend in Richtung Jestädter Straße. Als ein ihm vorausfahrender 74-Jähriger aus Meinhard mit seinem Auto verkehrsbedingt an der Einmündung zur Jestädter Straße anhielt, erkannte dies der 40-Jährige zu spät und fuhr auf. Bei dem Auffahrunfall entstand insgesamt ein Schaden von 7000 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der B 27 zwischen Eschwege und Sontra ist am frühen Montagmorgen gegen 04.15 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit einem Dachs kollidiert. Das Tier verendete an der Unfallstelle, am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Exhibitionismus; Polizei ermittelt gegen unbekannten Mann

Am Montagnachmittag um kurz vor 15.00 Uhr kam es in der Waldgemarkung bei Ellingerode zu einem Fall von Exhibitionismus. Ein ca. 40 Jahre alter Mann soll sich auf einem Feldweg mehrmals seiner Kleidung entledigt und in dem entblößten Zustand in provozierender Weise zwei Frauen gezeigt haben, von denen eine den Vorfall schließlich zur Anzeige brachte. Der Mann soll blonde Haare und eine schlanke Statur gehabt haben. Zudem sei der Mann Brillenträger gewesen und war zuvor mit einer kurzen Hose und einem rot/beigem Hemd (gestreift oder kariert) bekleidet. Während der eine Vorfall offenbar gegen 15.00 Uhr stattfand, berichtet eine zweite Zeugin, dass ihr der Mann schon ca. 1-1,5 Stunden vorher in der genannten Weise aufgefallen sei. Die Kripo in Eschwege ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Unbekannten und erbittet Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.