Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Schwalmstadt-Florshain: Unbekannte Täter beschädigen Baumaschinen – mindestens 150.000,- Euro Sachschaden – Staatsschutz ermittelt

Sachbeschädigungen an Baufahrzeugen – Täter verursachen 150.000,- Euro Schaden an Fahrzeugen Tatzeit: 02.07.2021 13:00 Uhr bis 05.07.2021 06:30 Uhr Fünf verschiedenen Baustellenfahrzeuge und -Geräte an der Baustelle der A 49, wurden am vergangenen Wochenende durch unbekannte Täter erheblich beschädigt. Die Täter begaben sich auf das eingezäunte Baustellengelände an den „Biedenbacher Teichen“ und dort zu den abgestellten Baumaschinen. Hier beschädigten sie vorrangig elektronische Steuerelemente und technische Einrichtungen der Fahrzeuge. Bei einem Kettenkran, einem Kettenbagger, einem Radlader und einem Baukran wurden Steuerelemente und Kabel beschädigt und durchtrennt. Bei einer Walze schütteten die Täter ein unbekanntes Pulver in den Tank. Zudem wurde die Wasseraufbereitungsanlage aufgebrochen und Schlüssel für Arbeitsgeräte gestohlen. Von Seiten der Polizei wird ein Zusammenhang mit den Protesten gegen den Weiterbau der A 49 gesehen. Der Staatsschutz der Homberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740