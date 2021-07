Zwei Unbekannte werden bei Einbruch in Wohnmobil gestört: Polizei bittet um Hinweise auf flüchtige Täter

Kassel-Rothenditmold: Zwei bislang unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in der Ziegenhainer Straße bei einem Einbruch in ein dort abgestelltes Wohnmobil gestört worden. Die beiden Männer ergriffen daraufhin die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Ein Anwohner hatte gegen 3:30 Uhr beobachtet, wie die zwei Männer die Heckscheibe des Wohnmobils aufbrachen und so in das Fahrzeug gelangten. Der Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Als die beiden Täter offenbar mitbekamen, dass sie beobachtet wurden, ließen sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und ergriffen ohne Beute die Flucht über die Heckershäuser Straße nach links in die Mombachstraße und weiter in Richtung Holländische Straße.

Derzeit liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt, Basecap, blaue Jacke, weiße Hose

Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt, komplett dunkel gekleidet

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Ertappte Ladendiebe stoßen Verkäuferin um: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Mitte: Zwei beim Ladendiebstahl in einem Kasseler Bekleidungsgeschäft ertappte Männer haben am gestrigen Montagvormittag auf der Flucht eine Verkäuferin umgestoßen. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Die beiden Täter suchten noch mit einem Teil der Beute das Weite. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise auf die beiden flüchtigen Männer.

Der Diebstahl hatte sich gestern gegen 10:20 Uhr in einer Einkaufsgalerie in der Neuen Fahrt ereignet. Die Verkäuferin hatte die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie auffällig viele Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabinen genommen hatten. Als sie dann sah, wie die beiden mehrere Kleidungsstücke in eine mitgebrachte Tasche steckten, sprach sie das Duo an. Die zwei Diebe traten daraufhin sofort die Flucht Richtung Ausgang und stießen die ihnen im Weg stehende Verkäuferin um. Einer der Männer verlor dabei die Tasche mit dem Diebesgut, der andere rannte noch mit Kleidungsstücken in seinen Händen aus dem Geschäft. Die beiden Täter flüchteten anschließend aus der Galerie in Richtung Neue Fahrt / Opernstraße.

Die Diebe können bislang wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, mitteleuropäisches Äußeres; bekleidet mit schwarzem Pullover mit Kapuze und dunkler Jogginghose

Männlich, trug helles Oberteil und dunkle Strickmütze

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.