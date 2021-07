Geparktes Auto beschädigt

Mücke – Am Montag (05.07.), gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 74-jährige Frau aus Grünberg mit ihrem blauen Toyota die L3072 aus Richtung Bernsfeld in Richtung Lehnheim. An der Kreuzung Richtung Merlau wollte sie auf die K44 abbiegen. Hierzu nutzte sie die Abbiegespur und hielt an der Kreuzung an. Dort übersah sie jedoch beim Anfahren einen entgegenkommenden Radfahrer. Dieser befuhr die L3072 in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-jährigen Radfahrer. Dieser erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 4.600 Euro.

20 Jahre Polizeipräsidium Osthessen – Die Polizei Osthessen berät zusammen mit der Verbraucherzentrale an der Stadtwache

Fulda – Am Donnerstag (08.07.), zwischen 8 und 18 Uhr, stehen unsere Präventionsexperten Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann und Johannes Bittner interessierten Bürgerinnen und Bürgern an einem Infostand vor der Stadtwache für Fragen zu den Themen Einbruchschutz, Sicherung von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes, Cybercrime, Sicherheit im Internet und den osthessischen Präventionskampagnen „DIGITAL NATIVE“ und „SENIOREN SIND AUF ZACK“ zur Verfügung.

Interessierte können sich natürlich auch mit anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention an unsere Fachleute wenden. Die Polizei lädt dazu ein vorbeizukommen, sich über aktuelle Tricks der Kriminellen zu informieren und anschließend das Wissen an Bekannte und Verwandte weiterzugeben.

Mit dabei ist auch die Verbraucherzentrale Hessen.

Mehrere Autos zerkratzt

Alsfeld – Zwischen Sonntagabend (27.06.) und Montagmorgen (28.06.) zerkratzten Unbekannte im Walkmühlenweg insgesamt sieben Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand und verursachten dabei einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Autos waren am dortigen Fahrbahnrand abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verfassungswidrige Parole und Handzeichen

Schotten – Ein Unbekannter soll in der Ludwigstraße am frühen Dienstagmorgen (06.07.), gegen 0:15 Uhr, verfassungswidrige Parolen gerufen und verbotene Handzeichen gemacht haben. Der Tatverdächtige ist circa 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er trug einen schwarzen Langarmpullover und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach

Pedelecs von Klinikum-Parkplatz geklaut

Bad Hersfeld – Zwei Pedelecs wurden am Freitag (02.07.), zwischen 7 und 16 Uhr, aus dem Parkhaus des Klinikums Bad Hersfeld geklaut. Beide Fahrräder waren mittels Schlössern gesichert. Die Langfinger entwendeten ein weiß/blaues Pedelec des Herstellers „Corratec“ im Wert von rund 3.500 Euro sowie ein Pedelec im Wert von rund 1.500 Euro.

Bei einem weiteren Pedelec blieb es glücklicherweise beim Versuch. Das Zweirad war mit zwei Schlössern gesichert. Die Unbekannten schafften es ein Abus Faltschloss im Wert von rund 80 Euro zu öffnen und nahmen dieses mit. Beim Versuch, das zweite Schloss zu knacken, wurden sie aller Voraussicht nach gestört. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld

In Lebensmittelmarkt eingebrochen – kein Diebesgut

Bebra – Ein Lebensmittelmarkt in der Lindenallee war am frühen Dienstagmorgen (06.07.), gegen 1:15 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter eine Nebeneingangstür des Marktes auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Möglicherweise wurden die Unbekannten durch die Alarmauslösung von einer weiteren Tatbegehung abgehalten. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Einbruch in Verkaufsstand gescheitert

Bad Salzschlirf – In der Nacht zu Montag (05.07.) versuchten Unbekannte in den Verkaufstand eines Biergartens am Kulturkessel einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die dortige Zugangstür aufzuhebeln und ließen im weiteren Verlauf von ihrem Vorhaben ab. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda

Werkzeuge aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Fulda – Eine Baustellenräumlichkeit im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße suchten Unbekannte zwischen Sonntagmorgen (04.07.) und Montagmorgen (05.07.) auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter über die Hauptzugangstür in die Räumlichkeiten ein und entwendeten aus dem Inneren unter anderem eine Schlagbohrmaschine der Marke „Hilti“ sowie einen Akkuschrauber und eine Handkreissäge der Marke „Makita“ im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda

Einbruch in Wohnhaus misslingt

Petersberg – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, versuchten Unbekannte zwischen Mittwochabend (30.06.) und Donnerstagnachmittag (01.07.) in ein Wohnhaus in der Rhönbergstraße einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, eine Kellertür aufzubrechen – sie flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des verursachten Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda

Außenspiegel von BMW abmontiert und gestohlen

Fulda – Der rechte Außenspiegel von einem braunem BMW 440i im Wert von rund 250 Euro war Ziel von unbekannten Dieben – diesen montierten die Täter zwischen Sonntagabend (04.07.) und Montagnachmittag (05.07.) fachgerecht ab. Das Auto stand im Tatzeitraum in einer Parkgarage in der Kurfürstenstraße.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Lkw

Bad Hersfeld – Am Dienstagmorgen (06.07.), gegen 6:30 Uhr, kam es auf der A4, zwischen Friedewald und Bad Hersfeld, in Fahrtrichtung West, zu einem schweren Auffahrunfall mit vier beteiligten Lkw.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren alle Lkw die Autobahn in westlicher Richtung. Die beiden vorderen Gespanne mussten verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der dritte Lkw wurde von einem 58-jährigen Fahrer aus Bad Langensalza gesteuert. Auch er konnte noch rechtzeitig bremsen. Der 40-Jahre polnische Fahrer des vierten Lkws erkannte die Situation vermutlich zu spät, fuhr ungebremst auf das vorausfahrende Gespann auf und schob die Fahrzeuge zusammen.

Die Fahrer der letzten beiden Lkw wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wobei der 58-Jährige von der Feuerwehr Bad Hersfeld aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Beide wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser transportiert. In diesem Zusammenhang war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs war ein Sachverständiger vor Ort.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn in Fahrtrichtung West voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise über eine Länge von 21 Kilometern. Außerdem musste die Gegenfahrbahn, Fahrtrichtung Ost, wegen der Landung eines Rettungshubschraubers zeitweise voll gesperrt werden.

Unfall mit Verletzten bei Ebersburg-Schmalnau

Am Montagabend befuhr um 18.20 Uhr ein 23 jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes Vito aus der Großgemeinde Gersfeld die K 68 von Ebersburg-Schmalnau in Richtung Dalherda. In Höhe Frauenholz fuhr von links aus einem Verbindungsweg kommend eine 18 jährige Fahrerin eines Ford Focus aus der Großgemeinde Ebersburg auf die K 68 auf und missachtete die Vorfahrt des Vitos. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes Vito wurde dabei in den Straßengraben geschleudert und überschlug sich dort mehrfach. Der Vitofahrer, ein 31 jähriger Mitinsasse sowie die Fahrerin des Ford Focus wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand 19.000 EUR Sachschaden.