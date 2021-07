Marburg – Festnahme vereitelt – Fluchthelfer festgenommen

Die Polizei nahm an der Weidenhäuser Bücke / Am Grün einen 17-Jährigen vorläufig fest, weil er die Polizei tätlich angriff und eine Flucht ermöglichte. Da er sich der Polizei in den Weg stellte und einen der Beamten dabei mit den Händen gegen den Oberkörper stieß, verhinderte er die Verfolgung eines flüchtenden Mannes, dem zuvor aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls die Festnahme erklärt worden war.

Am Montag, 05. Juli, gegen 17.20 Uhr erkannte die Polizei an der Ecke Weidenhäuser Brücke / Am Grün einen 20 Jahre alten Deutschen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Nach Erklärung der Festnahme wehrte sich der Mann mit erheblichem Kraftaufwand und konnte sich so losreißen. Er verschaffte sich einen kleinen Vorsprung, indem er einen Beamten wegschubste und einen schlug. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, stellte sich der 17-Jährige dazwischen und verhinderte die Verfolgung und Festnahme. Für den 17-Jährigen endete das mit der eigenen Festnahme und der späteren Übergabe an die Erziehungsberechtigten. Er muss sich für sein Handeln demnächst strafrechtlich verantworten. Dem 20-Jährigen gelang durch die Hilfe des Jüngeren tatsächlich die Flucht. Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Weder die Polizeibeamten noch der 17-Jährige wurden verletzt.

Marburg -Verdacht Diebstahls – Festnahme

Dank dem nachahmungswürdigen Verhalten eines aufmerksamen Zeugen gelang der Polizei die Festnahme eines wohnsitzlosen, polizeibekannten 18-Jährigen. „Der Zeuge hat das genauso gemacht, wie es sich die Polizei wünscht. Er hat etwas Verdächtiges beobachtet, sich in sicherer Entfernung aufgehalten, sich nicht selbst in Gefahr gebracht und er hat sofort die Polizei angerufen und dauerhaft mit Informationen versorgt. Das ermöglichte der Polizei die Festnahme!“

Nach den ersten Informationen betrat der später Festgenommene heute Morgen (Dienstag, 06. Juli) gegen 06.45 Uhr das Betriebsgelände eines Zweiradhändlers in der Alten Kasseler Straße. Der Mann schob letztlich zwei Motorroller vom Hinterhof bis zu einem Seiteneingang, wo ihn die Polizei dann festnahm. Es besteht der Verdacht, dass der Mann die Zweiräder stehlen wollte. Bei der Durchsuchung des Mannes stellte die Polizei eine Postzustellertasche mit diversen Briefen sicher. Hier ergaben die ersten Ermittlungen, dass er die abgestellte Tasche kurz zuvor in der Alten Kasseler Straße gestohlen hatte. Insgesamt dauern die Maßnahmen und Ermittlungen gegen den 18-Jährigen noch an.

Lohra – Einbruch im Jagdrevier Lohra II

Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in eine Jagdhütte und deren nebenstehenden Geräteschuppen. Tatort war die Feldgemarkung im Lohraer Jagdrevier II (nördlich der Straße Am Weidenstrauch), Tatzeit am Sonntag, 26. Juni, zwischen 18 und 22.45 Uhr. Aus dem Geräteschuppen fehlt eine Motorkettensäge des Herstellers Solo. In der Jagdhütte nahm der Täter scheinbar mit was er tragen konnte. Zur Beute gehören ua. ein Wildnetz, zwei Secacam Wildkameras, ein Leica-Jagdglas, zwei Taschenlampen, ein Deodorantstift, ein Sex-Pack Bier und ein Laptop. Wer hat zur fraglichen Zeit Personen und/oder Fahrzeuge an der Jagdhütte gesehen? Wo sind seit Sonntagabend die beschriebenen Jagdutensilien aufgetaucht? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Ein Mann und sein Huhn

Die Polizei Marburg hatte am Montag, 05. Juli, gegen 13.20 Uhr, einen schwierigen wie auch kuriosen Einsatz an der Umgehungsstraße in Cappel. Gleich mehrere Anrufer meldeten einen volltrunkenen Mann, der schon mehrmals auf die Straße getorkelt sei, sich übergeben hat und der irgendeinen Vogel mit sich trägt. Die Polizei traf auf einen polizeilich bereits mehrfach aufgefallenen 22 Jahre jungen Mann. Trotz der augenscheinlich erheblichen Alkoholisierung schaffte es der Mann, einen Alkotest durchzuführen. Der Test zeigte 3,3 Promille. Zu seinem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer sollte der Mann zur Ausnüchterung mit zur Wache. Jetzt stellte sich der Mann allerdings quer und weigerte sich mitzukommen, weil er sich, so seine Aussage, nicht von seinem besten Freund trennen wollte. Dabei handelte es sich um ein von ihm getragenes Huhn. Der dann gestartete kurze Fluchtversuch endete mit der Festnahme durch die Polizei. Letztendlich ergab eine ärztliche Untersuchung des Mannes, dass er aufgrund des hohen Grades der Alkoholisierung ins Krankenhaus musste. Sein Huhn, das er bei der Flucht dann doch zurückließ, hatte zwischenzeitlich jemand ins Tierheim gebracht. Offenbar war es an einem Bein verletzt, wobei Zeitpunkt und Zustandekommen der Verletzung unbekannt sind. Die Ermittlungen zur Herkunft des Huhns dauern noch an.

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus am Pilgrimstein – Weißer Mercedes GLA angefahren

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, 01. Juli, zwischen 16.10 und 19.13 Uhr im ersten Stock auf der linken Seite im Parkhaus am Pilgrimstein ereignete. Dort stand vorwärts eingeparkt ein weißer Mercedes GLA 200 mit Frankfurter Kennzeichen (F-). Als die Fahrerin nach gut drei Stunden zurückkehrte, bemerkte sie an ihrem Auto die Kratzer und den Abrieb am Kotflügel und am Radkasten hinten links. Der Schaden ist eher gering. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch informierte er die Polizei. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern in Verbindung zu setzen. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.