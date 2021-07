Dillenburg-Niederscheld: Ford Ka zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand brachten Unbekannte tiefe Kratzer in die Fahrerseite eines Ford Ka ein. Der grüne Ka parkte zwischen Montag (05.07.2021), 23:00 Uhr und Dienstag (06.07.2021), 01:50 Uhr am Straßenrand der Alleestraße in Höhe der Hausnummer 21. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg – unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Am Montag (05.07.2021), um 23:43 Uhr hielten Dillenburger Polizisten einen 33-jährigen in seinem Audi im Ginsterweg an. Der aus Haiger stammende A4-Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Drogentest bestätigte den Konsum von Amphetamin. Einen Führerschein konnte der Haigerer nicht vorzeigen. Er besitzt keinen. Der 33-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt dem Mann Blut. Es folgen Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Fahrraddiebe am Werk

Irgendwann, am vergangenen Wochenende, zwischen 17:00 Uhr am Samstag (03.07.2021) und 05:30 Uhr am Montag (05.07.2021), stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke Bulls aus einer Garage in der Straße „Im Bröhl“. Das schwarz-weiße Bike vom Typ Wild Cup He27 Sw RH53 hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.