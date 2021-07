Limburgerhof: „Filmfrühling“ mit großem Erfolg beendet

Limburgerhof – Mit einem durchwegs begeisterten Publikum, das sich sehnlichst wünscht, dass dieses neue Format des „Filmfrühling“ im kommenden Jahr eine Fortsetzung findet, ging das erste „Filmkunst Open Air“ Festival der neuen Art am Sonntag nach zwei Wochen zu Ende. 13.000 Besucher aus der gesamten Vorderpfalz und aus Ludwigshafen und Mannheim kamen bei an mehreren Tagen ausverkauftem Kino in großen Scharen in das Freiluftkino in der Rehhütte in Limburgerhof.

Die Veranstalter, die zugleich auch das „Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein“ durchführen, freuen sich sehr darüber, dass dieses Pilotprojekt trotz der Auflagen durch die Pandemie so überraschend erfolgreich stattfinden konnte. „Herrliche Atmosphäre, wunderbare Filme“, „Eine super Idee“, „Es wäre toll, wenn es künftig neben dem Filmfestival in Ludwigshafen auch einen Filmfrühling geben würde“ – so einige Stimmen aus dem Publikum.

Der Dank der Veranstalter gilt der BASF, die ihr Landgut zur Verfügung stellte und der Landesregierung, die dieses eigentlich für April oder Mai geplante Vorhaben unterstützten. Dr. Jürgen Hardeck, Staatssekretär im Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz sagte am Auftaktabend: „Es gibt so ein paar Menschen, dazu gehören Daniela und Michael Kötz, die lassen sich nicht zermürben, die lassen sich niemals unterkriegen. Vor allen Dingen nicht, wenn es um das Thema Film geht. Wir sind wahnsinnig froh, wenn auch mit Verzögerung, live dabei sein zu können.“

Tatsächlich sind die Macher des „Filmfrühling“ so ermutigt von der Begeisterung der Menschen, die beim ersten Mal teilnahmen, dass sie eine Fortführung des Projekts ins Auge fassen.