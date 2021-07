Karlsruhe: Talentiade-Sichtungen für Juniorinnen starten

Karlsruhe – Nachdem die VR-Talentiade-Sichtungen 2020 komplett der Covid-19-Pandemie zum Opfer fielen, können sich in diesem Jahr die Juniorinnen der Jahrgänge 2009 bis 2011 für einen Platz in einer der drei badischen Fördergruppen bewerben. Trainer von bfv-Vereinen können ab sofort ihrer talentiertesten Nachwuchskickerinnen anmelden.

Aufgrund der Pandemie wird die Sichtung in diesem Jahr nicht an einem einheitlichen Termin stattfinden, sondern an den Stützpunkten oder auch über Spielbeobachtungen. Die Eltern erhalten nach der Anmeldung die entsprechenden Infos und den Termin von dem jeweiligen Trainer.

Die Anmeldung erfolgt über die Vereinstrainer auf www.badfv.de/vr-talentiade.

Nach der Erstsichtung folgen eine zweite Runde und schließlich die Auswahl, welche Spielerinnen ab dem Herbst in einer der drei Fördergruppen oder an einem der elf DFB-Stützpunkte in Baden ein kostenloses Zusatztraining erhalten.

Für weitere Fragen steht Juniorinnen-Verbandstrainerin Romina Konrad zur Verfügung unter Email: romina.konrad@badfv.de.