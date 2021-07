Frankenthal – Twittermarathon der Polizeiinspektion Frankenthal und Polizeiwache Maxdorf

Am kommenden Montag, den 12.07.2021 werden die Polizeiinspektion Frankenthal sowie die Polizeiwache Maxdorf auf dem gemeinsam betriebenen Twitter-Kanal @Polizei_FT einen Tag lang (etwa von 06:30 Uhr bis in die Nachtstunden) den Alltag bei der Polizei medial begleiten. Mitunter werden Einblicke in den Dienstbetrieb aber auch auf einzelne Einsätze gewährt, welche sonst nur schwer zu erhaschen sind. Wie gestaltet sich die tägliche Organisation einer Polizeiinspektion? Was sehen und fühlen unsere Kolleginnen und Kollegen bei Einsätzen vor Ort? Diese und weitere Fragen werden wir im Laufe des Tages versuchen, zu beantworten. Natürlich freuen wir uns über Interaktionen mit Euch, wie etwa über den „Gefällt mir“-Button oder einem sogenannten „Follow“. Auch beantworten wir an diesem Tag gerne Eure Fragen und zeigen Euch auch manche Sachen, die Euch interessieren könnten! Hierfür bedarf es eines eigenen Twitter-Accounts, welcher jedoch nicht zwingend erforderlich ist, um unsere Inhalte zu sehen. Der offen zugängliche Inhalt findet sich unter https://twitter.com/Polizei_FT . Bitte beachtet, dass unser Twitter-Account keine dauerhafte Live-Verfolgung unterstützt und Mitteilungen über strafrechtliche Sachverhalte oder Hilferufe nicht adäquat bearbeitet werden können. Bitte nutzt hierfür im Notfall die Notrufnummer 110. In weniger dringenden Fällen sind wir für Euch unter 06233 3130 erreichbar. Wir freuen uns auf Euch!

Frankenthal – Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte parkte seinen Pkw Mazda CX 5 in der Zeit von 02.07.2021, 16.00 Uhr, bis 04.07.2021, 07.00 Uhr, im Immengärtenweg, Höhe Hausnummer 5b, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am 04.07.2021, gegen 02:17 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf ungeklärte Weise in der Heßheimer Straße Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Ein Anwohner des Hauses bemerkte den Täter im Keller, der daraufhin aus dem Haus flüchtete. Der Zeuge verfolgte den Einbrecher zunächst, verlor ihn dann aber aus den Augen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Täter aus dem Keller lediglich zwei Wasserflaschen im Wert von 2 Euro entwendet und diverse Schränke geöffnet. Der Täter wird beschrieben als: männlich, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, schwarze Basecap, auffällig großer grauer Rucksack.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Frankenthal – Trunkenheit im Verkehr

Am 04.07.2021, um 00:30 Uhr fiel einem Streifenteam der Polizei Frankenthal in der Lambsheimer Straße ein Fahrzeug mit unsicherer Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei der 48-jährigen Fahrzeugführerin deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Da die Frau einen Alkoholtest nicht durchführen konnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am 02.07.2021 kam es gegen 07:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ludwigshafener Straße in Frankenthal. Die Geschädigte befuhr mit ihrem weißen VW Golf die genannte Straße in Richtung Starenweg. Ein Fahrzeug des Gegenverkehrs dürfte aufgrund zu geringen seitlichen Sicherheitsabstandes mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel der Geschädigten gestoßen sein, wodurch an diesem Sachschaden entstand. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.