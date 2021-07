Germersheim – auch „Schwindeln“ hilft nichts

Gestern Abend wurde ein 29-jähriger Autofahrer im Germersheimer Stadtgebiet kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten mehrere Auffälligkeiten hinsichtlich eines kürzlich zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums fest. Damit konfrontiert äußerte er, letzte Woche Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest erhärtete den Verdacht. Dann revidierte der junge Mann seine Aussage nochmal und gab zu, erst vor wenigen Tagen Drogen konsumiert zu haben. Nach einer Blutprobe auf der Dienststelle musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Als Strafe erwartet ihn nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Germersheim – was kann man bei einer Verkehrskontrolle so alles falsch machen?

Am Sonntagmittag kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Josef-Probst-Straße eine 28-jährige Autofahrerin, die während der Fahrt ihr Handy am Ohr hielt. Die Kontrolle übernahm ein sich in der Ausbildung befindender Polizeikommissaranwärter. Er ahnte noch nicht, dass diese Kontrolle eine echte Herausforderung darstellen wird. Neben dem Handyverstoß stellte er unter den strengen Augen seiner Praxisanleiterin fest, dass auf dem Beifahrersitz ihr drei Monate altes Baby ohne jegliche Sicherung transportiert wurde. Damit nicht genug: Bei der Frage nach dem Führerschein stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Mit einigen Schweißperlen auf der Stirn brachte der junge Polizist die Kontrolle erfolgreich hinter sich. Auf die Autofahrerin kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Der Praktikant muss die Anzeige nun noch zu Papier bringen.

Germersheim – Geschwindigkeitsüberwachung Germersheim, Am Unkenfunk Samstag, 03.07.2021, 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr

Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Germersheim wurden am Unkenfunk Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Es kam zu 5 Verstößen. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 52 Km/h gemessen.

Germersheim – Kein Versicherungskennzeichen am E-Scooter Germersheim, An der Hochschule Samstag, 03.07.2021, um 12.00 Uhr

Bei der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten ein 28-jähriger Germersheimer auf, der mit seinem E-Roller (Scooter) ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle versicherte der junge Mann das nicht gewusst zu haben. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Hördt – Verkehrsunfallflucht begangen und ohne Führerschein gefahren! Hördt, Kreuzung Wörthstraße/ Bellheimer Straße/ Schulzenstraße Samstag, 03.07.2021, gegen 22.58 Uhr

Ohne Führerschein war ein 20-jähriger aus dem Kreis Germersheim mit dem Auto seiner Mutter unterwegs. An der Kreuzung Wörthstraße/ Bellheimer Straße/ Schulzenstraße missachtete er die Vorfahrt und verursachte einen Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Statt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, stiftete er zu Fuß. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme kehrte der 20-jährige wieder zurück. Die Polizeibeamten stellten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Germersheim – Verkehrsunfallflucht-beim Ein-/Ausparken Pkw beschädigt und abgehauen! Germersheim, Fischerstraße Samstag, 03.07.2021, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr

Ein 65-jähriger Germersheimer parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Fischerstraße in Germersheim. Als er zurückkam, musste er mit Entsetzen einen Streifschaden an der linken Frontschürze feststellen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen

Jockgrim; Motorradtour endet im Krankenhaus

Für einen 58-jährigen Motorradfahrer einer Reisegruppe aus dem östlichen Baden-Württemberg endete die geplante Rheinland-Pfalztour im Krankenhaus. Er fuhr auf der L540 zwischen Wörth und Jockgrim seinem vorausfahrendem Freund auf und stürzte vom Motorrad. Er musste zwecks Untersuchung seiner verletzten Schulter in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Rheinzabern; Berauschte Rollerfahrerin

Am Abend des 04.07.2021 wurde auf dem Radweg zwischen Rheinzabern und Jockgrim eine 40-jährige Motorrollerfahrerin kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Ein Test ergab 1,33 Promille. Zudem gab sie an vor einigen Tagen einen Joint geraucht zu haben. Die Fahrt wurde beendet und der Dame im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Einbrüche in Schrebergärten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Schrebergartenanlage neben dem REWE Markt in Hagenbach zu mehreren Einbrüchen in die dortigen Hütten. Durch die Täter wurden diese gewaltsam geöffnet und Gegenstände wie Stromaggregate und Wasserpumpen entwendet. Insgesamt dürfte der entstandene Schaden bei etwa 1000,- Euro liegen.

Sollte es Zeugen geben, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Gestohlene Zigarettenautomaten in Bellheim und Hördt Bellheim, Linienstraße und Hördt, Wörthstraße Nacht vom 01.07.2021 bis 02.07.2021

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Bellheim, Linienstraße und in Hördt, Wörthstraße zwei Zigarettenautomaten aus ihren Wandhalterungen gerissen und gestohlen. Beide Automaten wurden aufgebrochen und geleert im Wald bei Bellheim und Hördt durch Spaziergänger aufgefunden. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Germersheim, Tel.: 07274-9580 oder Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.