Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Ein Tatverdächtiger konnte nach einem Zeugenhinweis ermittelt werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ursprungsmeldung:

Zwei Frauen sexuell belästigt haben soll ein Unbekannter am 26.06.2021 in Freiburg-Waldsee. Wie die Geschädigten der Polizei im Nachgang mitteilten, habe sich der Vorfall zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr in der Kartäuserstraße (Höhe Ottiliensteg) ereignet.

Demnach saßen die Geschädigten auf einer Parkbank, als sie von dem Unbekannten in sexueller Absicht angesprochen und belästigt wurden. Als die Geschädigten sich wehrten, beleidigte er diese in französischer Sprache und entfernte sich in Richtung Jugendherberge. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Circa Anfang 20 Jahre, circa 1,65 Meter groß, dunkle wellige Haare, eher dunkler Teint, trug eine dunkle Kappe und einen hellgrauen Kapuzenpullover, sprach Französisch.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegen.

(Neuhofen) Maßnahmen der Verbandsgemeinde Rheinauen und der Polizei Schifferstadt zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls am Badesee Schlicht.

Bei der Verbandsgemeinde Rheinauen und der Polizei Schifferstadt gingen in den letzten Tagen vermehrt Anfragen und Hinweise besorgter Menschen über die Sicherheitslage rund um den Badesee Schlicht ein. Daneben kursieren in den sozialen Netzwerken auch einige Gerüchte über angeblich begangene Straftaten.

Die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten sind allerdings deutlich rückläufig. Die polizeilich registrierten Einsätze und auch die bekannt gewordenen Körperverletzungen gingen nach einer vorläufigen Auswertung im ersten Halbjahr 2021 zurück.

Sowohl die Verbandsgemeinde Rheinauen als auch die Polizei Schifferstadt nehmen die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst und sind stets ansprechbar.

Auch wenn die Sicherheitslage rum den Badesee Schlicht objektiv als unauffällig bezeichnet werden kann, ist es uns wichtig, dass sich dort auch alle Menschen sicher fühlen.

Hierzu wollen wir vor Ort ansprechbar sein, um gegebenenfalls unmittelbar auf Ordnungsverstöße reagieren zu können. Deshalb haben die Verbandsgemeinde Rheinauen und die Polizei Schifferstadt ihre bereits stattfindenden Kontrollen noch einmal intensiviert und insbesondere die Fußstreifen erhöht.

Betroffene oder Personen, die etwas beobachten, sollen bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort beim Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rheinauen (Tel. 06236 4182-0) oder bei der Polizei Schifferstadt (Tel. 06235 495-0) bzw. über den Notruf 110 melden.

Beachten Sie dabei auch die Tipps der polizeilichen Kriminalprävention für richtiges Verhalten. Die Hinweise und weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Internet-Seite www.zivile-helden.de.

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke zu teilen und das Verbreiten von Gerüchten zu vermeiden.

Einbruch in Modegeschäft – Hundert Paar Schuhe entwendet

Zwischen Freitag, 02.07., 18:00 Uhr und Samstag, 03.07., 09:50 Uhr, verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Modegeschäft im Gewerbegebiet An der Fohlenweide in Mutterstadt. Dort entwendete sie etwa 100 Paar Schuhe, 60 Handtaschen sowie Sporttaschen und Geldbeutel, zumeist aus Leder. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 20.000EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, oder auffällige Beobachtungen zur Tatzeit machten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.