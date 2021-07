Jugendliche werfen Scheibe ein

Eine Fensterscheibe einer Schule in der Otto-Mayer-Straße eingeworfen und geflüchtet sind gestern um 18:53 Uhr mehrere Jugendliche. Als die eingesetzte Polizeistreife eine Gruppe Jugendlicher in der näheren Umgebung feststellen konnte, ergriff diese bei Erblicken des Streifewagens sofort die Flucht. Durch die Beamten konnten die Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren eingeholt und kontrolliert werden. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt

Verkehrsüberwachung in der Wormser Landstraße

Verkehrskontrollen führten gestern von 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer in der Wormser Landstraße durch. Bei insgesamt 16 Fahrzeugen kam es zu vier Verkehrsverstößen aufgrund fehlenden Papieren, Warndreiecken/Warnwesten oder einer nicht mehr gültigen Hauptuntersuchung. Zwei weitere Verwarnungen wurden gegen Radfahrer ausgesprochen, da sie den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhren. Darüber hinaus kam es zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren, da ein PKW Fahrer Veränderungen an seinen Felgen vorgenommen hatte, sodass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gegeben war.

Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

03.07.2021, 15:45 Uhr – 04.07.2021, 03:20 Uhr

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten bei einem 25jährigen BMW-Fahrer Veränderungen an den lichttechnischen Einrichtungen festgestellt werden, sodass die sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gegeben war. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund Erlöschens der Betriebserlaubnis wurde eingeleitet, der Fahrzeugführer muss sein Fahrzeug bei einer amtlichen Prüfstelle vorführen. Bei einem 20jährigen PKW-Fahrer konnten im Laufe der Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Bei einem 21jährigen Ford-Fahrer wurde bei der durchgeführten Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Test ergab 0,67 Promille. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen, auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, bei dem 21jährigen noch eine Anzeige wegen fehlenden Versicherungsschutzes erfasst.

Bei Jugendschutzkontrollen Drogen sichergestellt

02.07.2021, 16:00 Uhr bis 02.07.2021, 22:00 Uhr

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer mehrere Fußstreifen durchgeführt. Im Verlauf dieser Kontrollen konnten bei drei Personen zwischen 18 und 25 Jahre jeweils eine geringe Menge Betäubungsmittel (Marihuana) und die dazugehörigen Utensilien festgestellt werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet

Täterfestnahme nach versuchten Einbruch in Schaustellerwagen

03.07.2021, 02:11 Uhr

Durch einen Zeugen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei dunkel gekleidete Personen dabei beobachtet, wie sie versuchten in einen Schaustellerwagen im Domgarten einzubrechen. Im Nahbereich konnten die zwei Personen, 17 und 19 Jahre alt, durch die eingesetzten Beamten erkannt und nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Entwendet wurde offensichtlich nichts, ob ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Anzeigen wegen versuchten Einbruchdiebstahl wurden eingeleitet, die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

02.07.2021-Zwei Verletzte nach Spiritusentzündung

Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr kam es während eines Ferienlagers im Gemeindehaus Speyer zur Entzündung eines Spirituskochers. Hierdurch erlitten ein Kind und ein Betreuer Brandverletzungen. Die Gruppe des Ferienlagers bereitete zu diesem Zeitpunkt mit den Campingkochern gerade eine Mahlzeit vor, als es zur Entzündung kam. Sowohl der Betreuer als auch das Kind mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.