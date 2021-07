Augenzeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Viktoriastraße

Am 05.07.2021 um 02:50 Uhr wurde in der Viktoriastraße in Bad Kreuznach am Fahrbahnrand ein 60-jähriger Mann mit Verletzungen aufgefunden. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen, die am 05.07.2021 von 00:00 Uhr – 02:50 Uhr Beobachtungen in der Viktoriastraße und Umgebung getätigt haben und sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes geben können, sich zu melden.

Glück im Unglück bei Verkehrsunfall auf B 428

Bad Kreuznach – B 428

Glück im Unglück hatte eine 36 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach bei einem Verkehrsunfall am 05.07.2021 gegen 11 Uhr auf der B 428 in der Nähe eines Baumarkts in Bad Kreuznach. Die Dame überfuhr aufgrund eines medizinischen Notfalls zunächst ein Straßenschild auf einer Verkehrsinsel und schleifte dies einige Meter mit sich. Danach überfuhr sie die an der Unfallörtlichkeit befindliche Abbiegespur und kam letztendlich nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete auf einer Grünfläche unweit eines Baumarkts. Die Fahrzeugführerin wurde nicht weiter verletzt, jedoch zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der Sachschaden an dem Schild und dem Unfallbeteiligten PKW dürfte bei ca. 2000 EUR liegen.

Verkehrsunfallflucht mit Mofaroller

Odernheim am Glan

Am 04.07.21, gegen 23.15h befährt ein Mofaroller mit zwei Personen besetzt die Rehborner Straße in Odernheim am Glan in Fahrtrichtung Hauptstraße. In einer Linkskurve kommen sie zu Fall und kollidieren mit dem Stadttor in der Ortslage in Odernheim. Eine der beiden Personen verletzt sich wohl leicht beim Aufprall. Von einer Zeugin angesprochen geben beide an, dass es ihnen gut geht. Die beiden Personen nehmen den beschädigten Roller und flüchten von der Unfallstelle. Eine Absuche im Nahbereich nach den Personen verläuft negativ. Zeugen für den Vorfall melden sich bitte bei der Polizei Kirn: 06752-1560

Sachbeschädigung an Pkw

Kirn Steinweg

Die Geschädigte stellt ihren Pkw am 04.07.21 um 11.30h im Steinweg vor Anwesen 24 unbeschädigt ab. Als sie am gleichen Tag gegen 21.00h an ihren Pkw zurückkommt stellt sie fest, dass dieser durch unbekannte Täter zerkratzt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Kirn 06752-1560

Nachtrag zu dem schweren Verkehrsunfall auf der Pfingstwiese: Fahrschülerin nach Verkehrsunfall verstorben

Es wird auf die Ursprungsmeldung vom 03.07.2021, um 19:49 Uhr, verwiesen.

Nachtrag: Die am 03.07.2021, um 17:15 Uhr, mit einem Motorrad verunglückte 56jährige Fahrschülerin ist in der Nacht zum 04.07.2021 ihren Verletzungen erlegen.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.

Trunkenheit im Verkehr

Göllheim – Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 11:25 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer einen Schlangenlinien fahrenden PKW in der Ortschaft Göllheim.

Das Fahrzeug konnte durch die Polizei im Ortsbereich festgestellt werden. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 43-jährigen Fahrzeugführers ergab sich eine Atemalkoholkonzentration von knapp unter 3 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Pfingstwiese

Bad Kreuznach, Pfingstwiese – Am 03.07.2021 gegen 17:15 Uhr kam es auf der Pfingstwiese in Bad Kreuznach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Fahrschülerin aus Bad Sobernheim lebensgefährlich verletzt wurde. Diese befuhr mit einem Motorrad die Pfingstwiese, als sie im Kreuzungsbereich vermutlich Gas und Bremse verwechselte. Dadurch fuhr sie ungebremst auf einen vorausfahrenden LKW auf und kam zu Fall. Bei dem Aufprall erlitt sie eine lebensgefährliche Kopfverletzung und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme wurde ein Gutachter eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme störten mehrere Schaulustige die Maßnahmen und versuchten pietätlos Handyaufnahmen zu fertigen. Sie mussten mehrfach der Örtlichkeit verwiesen werden.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Kirn, Obersteiner Straße – Am 03.07.2021 gegen 09:00 Uhr befuhr eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin die Obersteiner Straße von Kirn in Richtung Innenstadt. Hierbei kam ihr am Ortseingang, in Höhe einer Fahrbahninsel, ein anthrazitfarbenes Fahrzeug entgegen. Dies, laut Angaben der Fahrzeugführerin, auf ihrer Fahrspur. Die Fahrerin musste entsprechend nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen auf der Fahrbahninsel. Das anthrazitfarbene Fahrzeug in Golf-Größe fuhr weiter in Richtung der B41.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.