Worms – Fahrertausch nach Verkehrsunfall?

Worms (ots) – Nachdem gestern eine S-Klasse in der Wallstraße gegen einen

geparkten PKW prallte, richten sich Ermittlungen gegen einem 21-jährigen

Wormser. Gegen 17 Uhr befuhr der Mercedes den Berliner Ring und bog nach rechts

in die Wallstraße ab. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der PKW

auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen ordnungsgemäß am

rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota. Der Fahrer entfernte sich daraufhin mit

seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurze Zeit später kehrte der Wagen wieder

an den Unfallort zurück, offenbar mit einem anderen Fahrer als zuvor. Aufgrund

von Zeugenhinweisen verdichtete sich der Verdacht, dass der 21-jährige Sohn den

Wagen zur Unfallzeit gefahren hatte und nicht wie angegeben dessen Vater. Ein

Drogenschnelltest bei dem jungen Mann reagierte positiv auf Betäubungsmittel,

weswegen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der

Sachschaden wird auf 7000 Euro beziffert.

Versuchter Raub auf Schnellrestaurant

Worms (ots) – Am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr im Wormser Stadtgebiet zu

einem versuchten Raubdelikt. Der bisher unbekannte männliche Täter betritt die

Filiale des Lieferservices in Worms-Herrnsheim und verlangt unter Vorhalt einer

Pistole Geld vom 29-jährigen Geschädigten. Dieser gibt an, dass kein Geld in der

Kasse sei. Nachdem sich der Täter vergewissert habe, dass die Schublade

tatsächlich leer ist, habe er sich auf einem Mountainbike in Richtung B9

entfernt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei

der Polizei in Worms zu melden.

Worms – Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung

Worms (ots) – Bei Streitigkeiten vor einem Gastronomiebetrieb in der Kämmerer

Straße, Ecke Friedrichstraße wurden in der vergangenen Nacht eine Person

verletzt und ein PKW beschädigt. Gegen 23:00 Uhr erreichte die Polizei die

Meldung, dass es auf der Straße zwischen mehreren Personen zu lautstarken

Streitigkeiten gekommen sei, bei der gefährliche Gegenstände, wie Hieb- und

Stichwaffen mitgeführt werden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine

größere Personengruppe angetroffen werden, die Situation war zunächst

unübersichtlich und diffus. Eine Person war leicht am Kopf verletzt und ein PKW

beschädigt. Vier Männer im Alter zwischen 29 und 56 Jahren wurden vorübergehend

in Gewahrsam genommen, wodurch sich die Situation beruhigte. Die Hintergründe zu

den Streitigkeiten sind zurzeit noch nicht umfassend bekannt, auch die Art der

Beteiligung einzelner Personen wird im Laufe der weiteren Ermittlungen noch

aufgeklärt werden müssen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Zwei Verletzte bei Unfall in Tiefgaragenausfahrt

POL-PDWO: Worms – Zwei Verletzte bei Unfall in Tiefgaragenausfahrt

Worms (ots)

Am 03.07.2021 um 13:30 Uhr kam es in der Tiefgaragenausfahrt der Kaiserpassage in der Korngasse zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Wormserin konnte ihr Parkticket nicht in den dafür vorgesehenen Automaten einführen, weil sie mit ihrem Fahrzeug zu viel Abstand zur Parkticketsäule einhielt. Um das Ticket einzuführen, schnallte sich die Fahrerin ab und öffnete die Fahrertür. Beim Öffnen der Schranke legte die Fahrerin versehentlich den Rückwärtsgang ein und stieß gegen ein hinter ihr wartendes Fahrzeug. Hiernach legt die Fahrzeugführerin mit noch geöffneter Fahrertür den Vorwärtsgang ein, befuhr die Auffahrrampe in Richtung Ausfahrt und stieß gegen eine Betonsäule. Die 78-jährige fiel beim Aufprall aus ihrem Fahrzeug und zog sich eine Kopfverletzung zu. Die 76-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Beide Insassen wurden zur weiteren Behandlung in das Wormser Klinikum verbracht. Außer dem Fahrzeug der 78-jährigen und dem dahinter wartenden Fahrzeug wurden unter anderem die Ausfahrtsschranke, die Parkticketsäule und die Betonsäule beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000EUR.

Ohne Führerschein und betrunken im Graben gelandet

Freimersheim – Ein Mitteiler meldete der Polizei in Alzey am frühen Sonntagmorgen ein Auto, das auf der Kreisstraße 23 bei Freimersheim im Graben steht. Die Streife der PI Alzey fand dann auch tatsächlich das Fahrzeug wie beschrieben vor. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass ein 17jähriger aus Mannheim mit Bekannten eine Spritztour gemacht hatte. Nachdem er Zeugen schon in Freimersheim durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war, kam er in einer Linkskurve schließlich von der Fahrbahn ab. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während seine vier Mitfahrer nach dem Unfall weggelaufen waren, blieb nur der Siebzehnjährige am Fahrzeug zurück. Dieser hatte keinen Führerschein und war deutlich alkoholisiert. Das Fahrzeug, welches nicht zugelassen ist, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Jugendlichen wurde im Anschluss eine Blutprobe auf der PI Alzey entnommen und er wurde danach seinem wenig erfreuten Vater übergeben. Dementsprechend erwartet den jungen Mann wohl nicht nur ein Strafverfahren.

Brand eines Rollers – SIEHE FOTO

Am 04.07.2021 kommt es gegen 02:00 zum Brand eines Rollers. Das Feuer greift auf ein nebenstehendes Fahrzeug über, welches ebenfalls Feuer fängt. Die freiwillige Feuerwehr Herrnsheim kann das Feuer löschen, jedoch kommt es an einem weiteren PKW zu einem Hitzeschaden.

Die freiwillige Feuerwehr Herrnsheim kann einen technischen Defekt nicht ausschließen. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Es kommt zu einem Gesamtschaden von ca. 8000EUR.

Vermehrt Diebstähle von Autokennzeichen

Landkreis Alzey-Worms – Die Polizei Alzey erhält in den vergangenen Tagen vermehrt Mitteilungen über Diebstähle von Kennzeichenpaaren. Diese werden von abgestellten Fahrzeugen abmontiert und entwendet. Insbesondere Fahrzeuge, die auf Mitfahrerparkplätzen entlang von Autobahnen abgestellt werden, sind immer wieder das Ziel solcher Diebstähle, so zuletzt auf dem Mitfahrerparkplatz Gundersheim. Hintergrund ist in aller Regel die Begehung von Straftaten, bei denen die gestohlenen Nummernschildern an den Tatfahrzeugen angebracht werden, um die Identität der Straftäter zu verschleiern und die polizeilichen Ermittlungen zu erschweren. Häufig wird mit solchen Kennzeichen getankt, ohne zu bezahlen, aber auch bei schwereren Straftaten, wie der Sprengung von Geldautomaten kommen gestohlene Kennzeichen zum Einsatz. Die Polizei Alzey bittet darum, verdächtige Personen, die sich an abgestellten Fahrzeugen zu Schaffen machen unverzüglich zu melden.

Altenheim-Dieb auf frischer Tat erwischt

Alzey – Am frühen Samstagmorgen, gg. 00.30h meldete das Personal eines Alzeyer Seniorenheims eine unbefugte Person in der Einrichtung. Der junge Mann habe dort die Nachtschränke von Bewohnern durchsucht und habe das Gebäude verlassen, nachdem er bemerkt worden war. Im Verlauf der von der PI Alzey sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann aufgrund der guten Beschreibung der Mitteilerin noch in der Nähe des Seniorenheims angetroffen werden. Der amtsbekannte 31jährige Alzeyer hatte die in dem Altenheim gestohlenen Sachen noch bei sich, bestritt allerdings, diese gestohlen zu haben. Die Gegenstände, sowie ein Messer, das der Mann bei der Tat mitgeführt hatte, wurden sichergestellt und gegen den Mann wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Zufälliger Drogenfund

Partenheim – Bei der routinemäßigen Kontrolle einer durch die Verbandsgemeinde zu Verfügung gestellten Wohnung, wurde am Freitagmittag durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes starker Marihuana-Geruch bemerkt. Durch eine hinzugezogene Streife der Polizei in Wörrstadt wurde in der Wohnung eines 30jährigen schließlich ein Beutel voll Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Außerdem fand die Polizei noch diverse Utensilien, die zum Konsum von Betäubungsmitteln gebraucht werden, sowie ein Fahrrad und mehrere Mobiltelefone, deren Herkunft der Wohnungsinhaber nicht erklären oder belegen konnte. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.