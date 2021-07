Heidelberg-Kirchheim: Unbekannter beschädigt geparktes Mercedes – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Bereits am Montag, 28.06.2021 beschädigte ein

unbekannter Täter im Stadtteil Kirchheim einen geparkten Mercedes. Das Mercedes

E 63 AMG wurde gegen 15.25 Uhr unbeschädigt am Fahrbahnrand der Bürgerstraße

abgestellt. Als der Fahrer wenige Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte er einen durchgezogenen tiefen Kratzer entlang der gesamten

Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen das Fahrzeug am 28.06.2021, in der Zeit zwischen 15.25 Uhr und

15.30 Uhr in der Bürgerstraße aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zur

Tat und dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Kirchheim: Kirchheim: Einbruch in Wohnwagen – Tatverdächtiger festgenommen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Sonntagmorgen wurde in einen im Stadtteil

Kirchheim abgestellten Wohnwagen eingebrochen. Der 51-jährige Besitzer des

Wohnwagens, der diesen während Montagearbeiten auf unterschiedlichen Baustellen

in der Region als Schlafunterkunft nutzt, stellte nach seinem Morgenspaziergang

gegen 6.45 Uhr fest, dass in seinen Wohnwagen eingebrochen worden war. Ein

fremdes Fahrrad und ein fremder Rucksack lagen neben dem Wagen. Aus dem Inneren

nahm er Geräusche wahr. Als er die Türe öffnete, entdeckte er eine unbekannte

männliche Person fest, die daraufhin eiligst flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Eindringlich offenbar ein Fenster des

Wohnwagens gewaltsam geöffnet und war anschließend ins Innere gestiegen.

Entwendet wurde offenbar, außer einer Packung Datteln, nichts.

Im Rahmen einer Fahndung konnte wenig später ein Tatverdächtiger unweit des

Tatortes, versteckt in einem Kornfeld, ein 28-jähriger Tatverdächtiger

festgenommen werden. Nach eigenen Einlassungen hatte er nur eine

Schlafmöglichkeit gesucht.

Gegen den Mann wird nun wegen Hausfriedensbruchs und der Verdachts des Einbruchs

ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Heidelberg: Neckarwiese nach zahlreichen Störungen vorzeitig geräumt

Heidelberg (ots) – Mit einer vorzeitigen Räumung des Neckarvorlandes reagierten

Polizei und Ordnungsdienst am Samstagabend um weitere Eskalationen auf der

Neckarwiese zu verhindern.

Bereits um 20.45 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter

Feiernden, wobei dem Täter die Flucht gelang. Nur wenig später mussten die

besonders geschulten Kommunikationsbeamten des Polizeipräsidiums Mannheim erneut

einschreiten. Ein Feiernder war derart betrunken, dass es notwendig war diesen

in Gewahrsam zu nehmen. Gegen 22 Uhr befanden sich noch ca. 1000 Personen auf

der Neckarwiese wobei es immer wieder zu Schlägereien innerhalb dieser Menge

kam. Um weitere Eskalationen zu verhindern wurde in Absprache mit dem Kommunalen

Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg eine vorzeitige Räumung der Neckarwiese

beschlossen.

Auf gezielte Ansprachen einzelner Gruppen und Lautsprecherdurchsagen reagierten

diese mit beleidigenden Sprechchören, vereinzelten Flaschenwürfen und dem zünden

von bengalischen Feuern. Eine Personengruppe bestehend aus 300 überwiegend

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigte sich dabei besonders auffällig und

reagierte nicht auf die Ansprache der Uniformierten. Ein 24-Jähriger, der einen

Bengalo in der Menschenmenge abbrannte und sich dabei filmte, wurde später

festgenommen und gelangt nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz zur

Anzeige.

Erst nach dem Einschalten der „Stresserbeleuchtung“ und weiteren Durchsagen

folgte ein Großteil der Personen der Aufforderung die Neckarwiese zu verlassen.

Bereits um 22.30 Uhr hielten sich beinahe keine Personen mehr auf dem Gelände

auf.

Heidelberg: Feuer an Brunnen gelegt, Bismarckplatz kurzzeitig geräumt – Täter festgenommen

Heidelberg (ots) – Wegen hoher Flammen musste am späten Samstagabend der

Bismarckplatz kurzzeitig geräumt werden. Auslöser war ein 16-Jähriger, der gegen

22.30 Uhr am stehenden Brunnen einen bereits brennenden Gegenstand mit

Brandbeschleuniger übergoss. Dadurch entwickelten sich 1,5 m hohe Flammen, die

aufgrund des Beschleunigers zunächst nicht gelöscht und kontrolliert werden

konnten. Um Gefahren für die umstehenden Personen zu verhindern, wurde der Platz

bis zum Erlöschen des Feuers kurzzeitig geräumt. Glücklicherweise wurden keine

Personen verletzt, inwieweit der Brunnen beschädigt wurde ist bislang noch nicht

bekannt.

Der 16-Jährige, der noch an Ort und Stelle festgenommen wurde, war mit knapp

einem Promille deutlich alkoholisiert und wurde im Polizeirevier

Heidelberg-Mitte den Erziehungsberechtigten überstellt. Sein Handy wurde

sichergestellt – hiermit hatte der Jugendliche die Tat gefilmt.

Heidelberg-Pfaffengrund: Radfahrer fährt im Rahmen einer Polizeikontrolle auf ein Dienstfahrzeug auf und flüchtet

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Gegen 00:45 Uhr sollte ein Radfahrer im Bereich

der Eppelheimer Straße / Einmündung Kurpfalzring durch eine Streifenbesatzung

einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten den Radfahrer gerade anhalten

wollten, prallte dieser mit seinem Fahrrad auf das Heck des Streifenfahrzeuges.

Hierbei entstand ein Schaden am Einsatzfahrzeug in Höhe von ca. 1500 Euro. Im

Anschluss flüchtete der Radfahrer unvermittelt in Richtung Kranichweg. Trotz

sofortiger Verfolgung und umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es

ihm unerkannt zu entkommen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die

Sachbearbeitung übernommen. Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt

machen können, werden gebeten sich unter 06221-34180 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Polizei nimmt Exhibitionisten fest – Bislang unbekannte Geschädigte gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Weil er sich am Samstag gegen 00:15 Uhr in der

Öffentlichkeit in unsittlicher Weise entblößt hatte, nahm die Polizei einen

34-Jährigen fest. Ein 17-Jähriger hatte zuvor die Polizei telefonisch

verständigt, nachdem er den Mann im Bereich der Haltestelle Rohrbach-Süd

festgestellt hatte, als er sich selbst befriedigte. Der 17-Jährige hatte den

Mann auf sein Verhalten angesprochen, woraufhin dieser seine Handlungen

einstellte. Die hinzugerufenen Polizisten konnten diesen noch an Ort und Stelle

festnehmen. Der 17-Jährige gab an, dass ein junges Mädchen die Handlungen des

34-Jährigen ebenfalls beobachten hat können, diese sich aber noch vor Eintreffen

der Polizei von der Örtlichkeit entfernet habe.

Der sichtlich alkoholisierte 34-Jährige musste die Polizisten schließlich auf

das Revier begleiten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund

2,4 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann die Nacht im

polizeilichen Gewahrsam verbringen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat

die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere das junge Mädchen,

das die Handlungen ebenfalls beobachten konnte, sich unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Zu dem gesuchten Mädchen ist folgendes bekannt: Ca. 15-18 Jahre alt. Sie hatte

dunkelbraune gelockte Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Des Weiteren soll

sie einen grauen Pullover getragen haben.

Heidelberg-Mitte: Musikbox nach mehrmaliger Ermahnung letztendlich beschlagnahmt

Heidelberg-Mitte (ots) – Nachdem sich ein 18-Jähriger trotz mehrmaliger

Ermahnung und Aufforderung, die Musik leiser zu drehen, weiterhin uneinsichtig

zeigte, wurde in letzter Konsequenz dessen Bluetooth-Lautsprecher beschlagnahmt.

Der junge Mann war am Samstag gegen 02:00 Uhr mit Freuden im Bereich des

Brückenkopfes unterwegs und führte hierbei eine tragbare Musikbox mit sich, mit

welcher er den dortigen Bereich großflächig beschallte. Auch nach mehrmaliger

Aufforderung die Musik leiser zu drehen sowie der Androhung der Beschlagnahme,

zeigte der 18-Jährige keinerlei Verständnis. Letztendlich musste die Musikbox

beschlagnahmt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, kam es zu

keinen weiteren Zwischenfällen und es kehrte wieder Ruhe ein. Ihn erwartet nun

eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unnötiger Lärmbelästigung.

Heidelberg-Mitte: Alkoholisierte Freunde randalieren und geraten in Streit – 20-Jährige schwer verletzt

Heidelberg-Mitte (ots) – Am Samstag gegen 03:50 Uhr wurden die Beamten des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte erstmals in der Hauptstraße auf zwei 20 und 19

Jahre alten Männer aufmerksam, als einer der beiden eine Bierflasche gegen die

Schaufensterscheibe eines dortigen Ladengeschäfts warf. Ein freiwillig

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen rund 2,1 Promille, bei

dem 19-Jährigen rund 1 Promille. Nachdem die Personalien der beiden Männer

feststanden und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurden diese vor Ort

entlassen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht

bekannt.

Gegen 05:00 Uhr verständigten Passanten schließlich die Polizei nachdem sich

zwei junge Männer im Bereich der St.-Anna-Gasse schlägern würden. Vor Ort

stellte sich heraus, dass es sich um die beiden bekannten 19- und 20-Jährigen

handelte. Die beiden Freunde gerieten offenbar aus bislang nicht bekannten

Gründen in Streit, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen

Auseinandersetzung endete. Im Rahmen dessen schlug der 19-Jährige dem

20-Jährigen eine Flasche auf den Kopf, woraufhin dieser eine blutende Wunde am

Kopf erlitt. Daraufhin wurde ein Rettungswagen verständigt. Da sich der

verletzte 20-Jährige weigerte in ein naheliegendes Krankenhaus zu gehen, dies

auf Anraten der Rettungssanitäter allerdings als absolut notwendig eingestuft

wurde, nahmen die Polizisten den jungen Mann schließlich in Gewahrsam und

brachten ihn in eine Klinik. Der 20-Jährige leistete keinen Widerstand und hatte

Einsehen. Sein 19-jähriger Freund wurde bei der Auseinandersetzung nur leicht

verletzt. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung seiner Person fanden die

Beamten dann noch eine kleinere Menge Marihuana. Die Drogen wurden

sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der

19-Jährige dann seinen Heimweg antreten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der 19-Jährige muss nun nicht nur mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung

und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen, sondern auch mit einer

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 20-Jährigen wird

ebenfalls wegen Körperverletzung ermittelt.

Heidelberg-Mitte: Unbekannte versuchen Feier zu stürmen und greifen 23-Jährigen an – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Mitte (ots) – Am Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr klingelte es an der

Haustür eines 23-Jährigen in der Dreikönigstraße, der gemeinsam mit Freunden in

seiner Wohnung in dem Mehrfamilienhaus feierte. Eine Gruppe ihm unbekannter

junger Männer war offenbar auf das Partygeschehen aufmerksam geworden und

forderte Einlass. Nachdem der Wohnungsinhaber dies ablehnte, versuchten die

Unbekannten sich dennoch durch die Wohnungstür zu drängen und so in die

Wohnräume zu gelangen. Die Partygäste stellten sich den nicht eingeladenen

Männern entgegen und versperrten diesen so den Zutritt. Daraufhin kletterte die

Gruppe von 8-10 Männern von außen auf eine Fensterbank und versuchten in der

Folge ein Fenster aufzudrücken, wobei die Fensterscheibe beschädigt wurde. Dem

23-Jährigen gelang es zwar, auch diesen Versuch der Eindringlinge, zu

verhindern, verletzte sich aber in der Folge durch einen Splitter leicht an

einem Finger. Daraufhin ließen die jungen Männer von ihrem Vorhaben ab und

entfernten sich von dem Gebäude. Der 23-Jährige, der die Männer zur Rede stellen

wollte, ging diesen hinterher. Die Unbekannten, die allerdings kein Interesse an

einem Gespräch hatten, fingen sofort an, den 23-Jährigen zu beleidigen und mit

Gegenständen zu bewerfen. Auf Höhe des Alten Synagogenplatzes warfen sie dann

eine nahezu volle PET-Flasche in Richtung des 23-Jährigen, der hierdurch eine

Prellung im Gesicht erlitt. Der Wohnungsinhaber kehrte daraufhin zu seinen

Partygästen zurück, während sich die Gruppe in unbekannte Richtung entfernte.

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 750 Euro geschätzt. Die Unbekannten sind

ca. 20 Jahre alt. Eine Person trug eine auffallende „ICON-Basecap“.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die eine verdächtige Personengruppe in dem Bereich gesehen haben

sowie weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06221

991700 zu melden.