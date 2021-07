Auseinandersetzung in der Wellritzstraße,

Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, 04.07.2021, 13.10 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann wurde am Sonntagmittag bei einer Auseinandersetzung in

der Wellritzstraße verletzt. Der 31-Jährige hatte gegen 13.10 Uhr in der

Wellritzstraße Alkohol konsumiert und währenddessen eine Getränkedose auf den

Boden geworfen. Als er daraufhin von einem Mann aufgefordert wurde, die Dose in

einen Mülleimer zu werfen, kam der 31-Jährige dieser Forderung jedoch nicht

nach. In der Folge habe der Unbekannte drei weitere Männer zu sich gerufen,

welche schließlich auf den Geschädigten eingeschlagen haben sollen. Nach dem

Angriff seien die Männer dann in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Da der

Geschädigte während der Auseinandersetzung eine Glasflasche zerbrochen hatte,

erlitt er eine Schnittverletzung an der Hand. Eine ärztliche Behandlung wurde

jedoch von ihm abgelehnt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

32-Jährige durch Schlag auf Gesäß sexuell belästigt, Wiesbaden, Schwalbacher

Straße, 02.07.2021, 23.30 Uhr bis 23.59 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat eine 32-jährige Frau bei der Wiesbadener Polizei eine

sexuelle Belästigung zur Anzeige gebracht, welche sich am Freitagabend in der

Wiesbadener Innenstadt ereignet hat. Nach Angaben der Geschädigten sei sie am

Freitag zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht die Schwalbacher Straße

entlanggelaufen, als sie von einem hinter ihr laufenden Mann plötzlich einen

Schlag mit der flachen Hand auf ihr Gesäß erhalten habe. Der Täter soll ca.

1,70-1,75 Meter groß, etwa 20-30 Jahre alt sowie dunkelhäutig gewesen sein und

ein weißes T-Shirt, hellblaue Jeans sowie weiße Nike Schuhe mit rotem Emblem

getragen haben. Wie bereits in einer Pressemitteilung berichtet, kam es auch am

Samstagnachmittag in der Schwalbacher Straße zu einem Vorfall, bei welchem eine

16-jährige Jugendliche von einem bislang unbekannten männlichen Täter sexuell

durch einen Schlag auf den Po belästigt worden ist. In diesem Fall wurde der

Unbekannte als 30-40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sehr dünn, mit einem

Boxer Haarschnitt in hellbrauner Farbe sowie einen 3-Tage-Bart beschrieben.

Getragen habe dieser Mann eine dunkelblaue Jacke sowie eine braune

Camouflage-Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K12) hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Geschlagen und mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Bärenstraße, 04.07.2021,

05.10 Uhr,

(pl)In der Bärenstraße wurde am frühen Sonntagmorgen ein 28-jähriger Mann von

mehreren unbekannten Tätern angegriffen und mit Reizgas besprüht. Der

Geschädigte hielt sich um kurz nach 05.00 Uhr im Bereich der Bärenstraße auf,

als ihn plötzlich mehrere Personen geschlagen und Pfefferspray ins Gesicht

gesprüht haben sollen. Der genaue Tathergang oder die Angreifer konnten durch

den 28-Jährigen nicht näher beschrieben werden. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen

des Vorfalls werden daher gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, Wiesbaden-Biebrich,

Klagenfurter Ring, 04.07.2021, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag kam es im Klagenfurter Ring in Biebrich zu einer

Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem

44-jährigen Autofahrer. Nach Angaben des Autofahrers habe er gegen 00.30 Uhr auf

der Suche nach einem Parkplatz mit seinen Pkw auf der Straße gewendet, woraufhin

der Fahrradfahrer auf aggressive Weise an ihn herangetreten sei. Im weiteren

Verlauf sei es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen, bei welchen der 44-Jährige

einen Tritt sowie einen Schlag von dem Radfahrer abbekommen habe. Darüber hinaus

soll bei der Auseinandersetzung auch das T-Shirt und das Handy des Autofahrers

beschädigt worden sein. Der Fahrradfahrer, welcher mit einem roten, alten

Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, wurde als etwa 25-28 Jahre alt, ca. 2,00

Meter groß, etwas dicker, mit hellen blonden Haaren sowie auffälliger „Vokuhila“

Frisur (vorne kurz, hinten lang) beschrieben. Getragen habe er ein weißes

T-Shirt, blaue Jeans sowie Sneakers. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

55-Jähriger greift Passantinnen an,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, 04.07.2021, 07.55 Uhr,

(pl)Ein 55-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen im Bereich der Parkanlage „Warmer

Damm“ in der Wilhelmstraße zwei Frauen angegriffen. Gegen 07.55 Uhr soll der

55-Jährige zunächst augenscheinlich völlig grundlos versucht haben, eine mit

ihrem Hund am Teich stehende Frau zu schlagen und zu treten. Hierbei habe er

diese jedoch verfehlt. Als dann eine 65-jährige Frau den aggressiven Mann

ansprach, sei auch sie von diesem angegriffen und gegen den Arm geschlagen

worden. Darüber hinaus habe der Angreifer auch versucht, die 65-Jährige und

ihren Hund zu treten. Da sich der Mann auch bei der Kontrolle durch die

zwischenzeitlich verständigten Polizisten äußerst verhaltensauffällig zeigte,

wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt und

dort stationär aufgenommen.

Solaranlage aus Kleingarten gestohlen, Mainz-Kastel, Am Gleisdreieck,

03.07.2021, 23.00 Uhr bis 04.07.2021, 17.00 Uhr,

(pl)Aus einem Kleingarten im Bereich der Straße „Am Gleisdreieck“ in

Mainz-Kastel haben Diebe zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eine

Solaranlage gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem

Gartengrundstück und entwendeten die komplette Solaranlage inklusive der

Verkabelung und Batterien im Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt das 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Autoaufbrecher in Biebrich zugange,

Wiesbaden-Biebrich, 02.07.2021 bis 04.07.2021,

(pl)Am Wochenende wurden in Wiesbaden-Biebrich mindestens drei geparkte

Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. In der Gibber Straße haben die Täter

zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag Werkzeuge im Gesamtwert von rund

700 Euro von der Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen. Die Unbekannten

brachen das Schloss der auf der Ladefläche befindlichen Metallbox auf und

schnappten sich die beiden hierin befindlichen Arbeitsmaschinen. Darüber hinaus

ließen sie noch ein weiteres Arbeitsgerät mitgehen, welches mittels Spanngurten

auf der Ladefläche gesichert war. Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass

sich Autoaufbrecher Zugang zum Innenraum eines in der Erich-Ollenhauer-Straße

geparkten Ford verschafft und diesen durchsucht hatten. Offensichtlich ergriffen

sie jedoch die Flucht, ohne was entwendet zu haben. Das dritte Mal schlugen die

Täter am Sonntag zwischen 17.20 Uhr und 17.50 Uhr in der Lindenstraße zu und

entwendeten aus dem Innenraum eines dort abgestellten BMW verschiedene

Gegenstände sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Raser/Poser- Kontrollen,

Wiesbaden, 04.07.2021,

(pl)Am Sonntag hat die Wiesbadener Polizei mit Unterstützung der Hessischen

Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen bezüglich der Thematik „Raser / Poser“

durchgeführt. Die Maßnahmen bestanden aus uniformierten Standkontrollen sowie

einer zivilen Komponente. Zu Beginn der Maßnahme wurde eine Kontrollstelle in

der Schwalbacher Straße eingerichtet, da die Wetterlage sehr regnerisch und

wechselhaft war. Am Ende der Maßnahmen klarte das Wetter auf und es wurde nun

die zweite Kontrollstelle in der Rheingaustraße an der Ecke zur Straße „Am

Parkfeld“ betrieben. Die zivilen Streifen waren rund um die Reduit in

Mainz-Kastel unterwegs. Insgesamt wurden 41 Fahrzeuge und 50 Personen genau

unter die Lupe genommen. Rund ein Dutzend Ordnungswidrigkeitsanzeigen mussten

gefertigt werden, bei sieben Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen.

In der Schwalbacher Straße konnte ein driftendes und stark beschleunigendes Quad

festgestellt werden. Dieses driftete mit ausbrechendem Fahrzeugheck aus der

Dotzheimer Straße kommend in die Schwalbacher Straße und beschleunigte im

Anschluss massiv in Fahrtrichtung Michelsberg. Das Quad konnte eingeholt und

einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Nachfahrt wurde beobachtet, wie

das Quad wendete und über die Busspur weitere Verkehrsteilnehmer überholte, um

schneller voranzukommen. Nach erfolgtem Anhalten und Vorhalt äußerte sich der

Fahrzeugführer uneinsichtig. Die Weiterfahrt wurde untersagt, indem der

Fahrzeugschlüssel bis zum Folgetag zur Verhinderung von Straftaten und

Ordnungswidrigkeiten sichergestellt wurde. Weiterhin wurde der Kontrollstelle

ein Pkw zugeführt, dessen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da ihm

diese wegen einer Verkehrsunfallflucht entzogen worden war. An der Reduit konnte

durch eine Zivilstreife ein Poser beobachtet werden, wie dieser aus Richtung

Kransand kommend stark beschleunigte, den dortigen Schotterparkplatz befuhr und

auf dem Schotter driftete. Dies alles vor dem dortigen „Publikum“, welches sich

an dieser Stelle als Fußgänger aufhielt. Nach dem Drift beschleunigte er auf der

Rampe zum Hochkreisel massiv. Auch sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung

von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sichergestellt.

90-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt, Wiesbaden- Schierstein,

04.07.2021, 13.30 Uhr,

(pl)Auf dem kombinierten Rad- und Fußgängerweg zwischen Walluf und Schierstein

sind am Sonntagnachmittag ein 90 Jahre alter Mann und eine 57 Jahre alte Frau

mit ihren Pedelecs zusammengestoßen. Die beiden radelnden Personen fuhren gegen

13.30 Uhr seitlich versetzt von Walluf kommend den Weg in Richtung Schierstein

entlang, als sie sich berührten und hierdurch zu Fall kamen. Der bei dem Unfall

schwer verletzte 90-Jährige wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Unfall beim Wenden – Motorrollerfahrer und Sozia bei Unfall verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, 03.07.2021, 11.40 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in der Erich-Ollenhauer-Straße in Biebrich wurden

am Samstagvormittag ein 46-jähriger Motorrollerfahrer und dessen 42-jährige

Sozia verletzt. Eine 81-jährige Autofahrerin war gegen 11.40 Uhr mit ihrem VW

Polo von der Schiersteiner Straße kommend auf der Erich-Ollenhauer-Straße

unterwegs. Als die 81-Jährige dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine

freie Parklücke entdeckte, wollte sie auf der Fahrbahn wenden. Hierbei übersah

sie offensichtlich den entgegenkommenden Motorrollerfahrer und es kam zum

Zusammenstoß. Der 46-jährige Fahrer und dessen 42-jährige Sozia mussten aufgrund

ihrer Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und Verletzten,

Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 03.07.2021, 13.20 Uhr,

(pl)In der Kasteler Straße in Biebrich kam es am Samstagmittag zu einem

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf verletzten Personen. Ein

29-jähriger Autofahrer fuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Fiat Ducato von der

Mainzer Straße kommend die Kasteler Straße in Richtung Äppelallee entlang. Als

die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge, ein BMW und ein Renault, verkehrsbedingt

abbremsen mussten, fuhr der 29-Jährige mit seinem Fiat Ducato auf den Renault

Clio auf, wodurch dieser auch noch auf den vorausfahrenden BMW geschoben wurde.

Die 34-jährige Fahrerin des Renault Clio und die beiden im Fahrzeug sitzenden 3

und 9 Jahre alten Kinder mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der

29-jährige Unfallverursacher und der 36-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall

leicht verletzt.

Meldungen vom Wochenende

Diebstähle von Baustellen,

Wiesbaden, Nordost/Südost/Bierstadt,

Donnerstag, 01.07.2021 bis Freitag, 02.07.2021,

(cp)In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurden in Wiesbaden

mehrere Baustellen von Dieben heimgesucht. In der Nacht von Donnerstag auf

Freitag, zwischen 17:30 und 06:30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem

Baustellencontainer einer Baustelle in der Viktoriastraße Funkgeräte, mehrere

Zimmermannshämmer und ein Paar Sicherheitsschuhe im Wert von mehreren hundert

Euro. Im gleichen Zeitraum wurden auf einer benachbarten Baustelle in der

Frankfurter Straße mehrere Büro- und Baustellencontainer aufgebrochen und

durchwühlt. Hier wurden die unbekannten Täter zwar nicht fündig, richteten aber

einen Schaden von rund 1500 Euro an. Bereits am Donnerstagabend zwischen 17:00

Uhr und 21:00 Uhr stahlen Unbekannte einen Hydranten von einer Baustelle in der

Hofstraße und entkamen unerkannt mit ihrer Beute. In allen Fällen sucht die

Polizei nun nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

Streit unter Hundebesitzern – Mögliche Verletzte gesucht,

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee/Otto-Wallach-Straße, Freitag, 02.07.2021, 11:37

Uhr,

(cp)Am Freitagmittag eskalierte in Wiesbaden ein Streit unter Hundebesitzern.

Ein einschreitender Zeuge wurde hierbei noch von einem der Beteiligten beleidigt

und bedroht. Der couragierte Zeuge, ein 52-jähriger Wiesbadener war mit dem Auto

in der Äppelalle unterwegs, als gegen 11:40 Uhr in Höhe eines Autohauses ein

größerer Hund über die Fahrbahn lief. Dieser hatte es auf scheinbar auf den Hund

einer Unbekannten Frau auf der anderen Straßenseite abgesehen, den er sofort

angegriffen haben soll. Die Besitzerin dieses kleinen, dünnen schwarzen Hundes

habe ihr Tier schützend auf den Arm genommen. Der andere Hund habe jedoch nicht

abgelassen und die Frau sei sogar gestürzt. Sie habe sich sodann über ihren Hund

gebeugt und um Hilfe geschrien. Den 73-jährigen Besitzer des freilaufenden

Hundes soll das Ganze nicht interessiert haben, angeblich soll er die Frau auch

noch angegangen haben und sei dann mit seinem Tier weggegangen. Der Zeuge

verfolgte den Mann und wurde von diesem übel beleidigt und in der

Otto-Wallach-Straße angelangt auch noch gekniffen und gestoßen. Die alarmierte

Polizei konnte dem schließlich ein Ende machen und stellte die Personalien des

73-Jährigen fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Besitzerin des

kleinen schwarzen Hundes war jedoch nicht mehr vor Ort. Ob sie oder ihr Tier

verletzt wurden ist nicht bekannt. Die Polizei bittet sie nun dringend, sich

unter 0611 / 345-2540 zu melden.

Trickdiebinnen erbeuten Armbanduhr,

Wiesbaden, Südost, Humboldtstraße 2,

Freitag, 02.07.2021, 13:00 Uhr,

(cp)Ein älterer Herr wurde am Freitagmittag in Wiesbaden Opfer zweier ebenso

dreister wie geschickter Taschendiebinnen. Diese stahlen dem Mann unbemerkt eine

hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk.

Der Senior hatte um 13:00 Uhr in der Humboldtstraße gerade das Haus verlassen,

als er nach wenigen Metern von einer jungen Frau auf Englisch nach dem Weg

gefragt wurde. Während der hilfsbereite Mann den Weg erklärte, kam eine zweite

junge Frau hinzu und stellte sich neben den Mann. Plötzlich berührte die

angebliche Wegsuchende den Mann unsittlich im Schritt, woraufhin er sie von sich

stieß und wegging. Der Senior bemerkte nur wenige Augenblicke später, dass seine

Armbanduhr fehlte. Eine der Unbekannten hatte ihm die mehrere Tausend Euro teure

Uhr unbemerkt vom Handgelenk gezogen. Aber als er sich umdrehte, fehlte von den

Täterinnen jede Spur. Diese sollen beide circa 25 Jahre alt und 160 cm groß

sein. Beide hätten schwarze Haare sowie braune Augen gehabt, Kopftücher getragen

und seien mit weißen Blusen und dunklen Röcken bekleidet gewesen. Die Frau, die

den Mann ansprach sei schlank, die andere kräftiger und möglicherweise schwanger

gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 / 345-2140 entgegen.

Frauen beleidigt und mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Südost, Bahnhofsplatz,

Freitag, 02.07.2021, 19:10 Uhr

(cp)Am Freitagabend wurden drei junge Frauen auf dem Wiesbadener Bahnhofsplatz

von einem Unbekannten beleidigt und mit einem Messer bedroht. Der Mann konnte

flüchten.

Die drei Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahren waren gegen 19:10 Uhr im

Außenbereich eines Cafes des Lilien-Carrés zu Gast. Eine der drei telefonierte

hierbei, als ein scheinbar alkoholisierter Mann auf einer nahegelegenen Bank

anfing lauthals zu schreien. Nachdem sie ihn baten leiser zu sein, stieß er üble

Beleidigungen gegenüber den Frauen aus und ging auf sie zu. Als er plötzlich

anfing, vor ihnen bedrohlich mit einem Cuttermesser zu hantieren, drohten sie

ihm mit der Polizei, woraufhin der Mann in Richtung Klingholzstraße flüchtete.

Der Mann soll circa 40 Jahre alt und dünn gewesen sein. Er habe kurze blonde

oder hellgraue Haare gehabt und sei mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen

dunkelgrauen Hose mit auffällig vielen Taschen bekleidet gewesen. Zudem habe er

einen grünen Korb dabeigehabt. Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier

unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 entgegen.

16-Jährige durch Schlag auf das Gesäß durch Unbekannten belästigt

Wiesbaden, Schwalbacher Straße/Luisenforum Samstag, 03.07.2021, 14:09 Uhr

(schü)Am frühen Samstagnachmittag wurde eine 16-jährige Geisenheimerin in der

Wiesbadener Innenstadt von einem bislang unbekannten männlichen Täter sexuell

belästigt.

Die junge Frau war gemeinsam mit einer ebenfalls 16-jährigen Freundin aus

Geisenheim mit dem Bus nach Wiesbaden gefahren und verließ diesen in der

Schwalbacher Straße im Bereich des Luisenforums. Beim Verlassen des Busses

erhielt sie nach ihren Angaben von hinten einen Schlag mit einer flachen Hand

auf das Gesäß. Sie drehte sich daraufhin um und bemerkte einen ihr unbekannten

Mann, der sie anlachte. Dieser Mann befand sich in Begleitung einer Frau und

wirkte auf die Geschädigte stark alkoholisiert, hielt zudem auch noch eine

Flasche Wodka in der Hand. Die Begleiterin der Geschädigten sprach den Mann an,

dieser entfernte sich jedoch ohne weitere Reaktion mit der Frau von der

Bushaltestelle. Der Unbekannte wird von der Geschädigten und ihrer Freundin als

30 – 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sehr dünn beschrieben. Er habe einen

Boxer Haarschnitt in hellbrauner Farbe sowie einen 3-Tage-Vollbart getragen und

sei mit einer dunkelblauen Jacke sowie einer braunen Camouflage-Hose bekleidet

gewesen. Auffällig seien mehrere Zahnlücken bei dem Tatverdächtigen gewesen.

Seine Begleiterin beschrieben die Geschädigte und die Zeugin als etwa 30 – 40

Jahre alt. Sie habe einen blonden Zopf getragen und führte eine auffallend große

Handtasche mit sich. Die beiden Personen waren nach Angaben der Geschädigten

bereits in Eltville in den Bus eingestiegen. Sowohl der Tatverdächtige als auch

seine Begleiterin konnten im Nachhinein in den Aufzeichnungen der

Videoschutzanlage wie beschrieben festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei der Landeshauptstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Mann ausgeraubt und mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße

Samstag, 03.07.2021, 20:40 Uhr,

(cp/schü)Ein 56-jähriger Wiesbadener soll am Samstagabend von zwei Unbekannten

in der Rheinstraße mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt worden sein. Der

Mann sei gegen 20:40 Uhr in Höhe der Hausnummer 49 zu Fuß unterwegs gewesen, als

einer der beiden Täter ihn plötzlich mit Pfefferspray besprüht habe.

Anschließend habe einer der beiden Männer ihm einen Geldschein aus der Hand

gerissen. Hiernach soll es zu einem Gerangel zwischen Tätern und Opfer gekommen

sein, wobei einer der Unbekannten das Pfefferspray verlor. Der 56-jährige habe

es dann an sich genommen und die Täter verfolgt. Als sie versucht hätten in

einem Taxi zu flüchten, habe er sie gestellt und mit ihrem eigenen Pfefferspray

besprüht. Eine bislang ebenfalls unbekannte Frau ging dazwischen und der

Taxifahrer rief derweil die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Die

mutmaßlichen Täter und die unbekannte Frau flüchteten aber in Richtung

Moritzstraße und entkamen. Der Räuber wird von dem Geschädigten als männlich,

etwa 35 Jahre alt und von südländischem Phänotyp beschrieben. Er sei zwischen

1,70 und 1,80 Meter groß gewesen, soll kurze, schwarze Haare getragen haben und

mit einem schwarzen Tanktop bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Raubüberfalls und nimmt Hinweise zu den

Tätern unter 0611/345-0 entgegen.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden, Dotzheim,

Donnerstag, 01.07.2021 bis Samstag, 03.07.2021,

(cp)Zwischen Donnerstag und Samstag, vermutlich aber in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag, brachen Unbekannte in Dotzheim mehrere Gartenhütten auf. Soweit

bisher bekannt, wurden sechs Gartenhütten aufgebrochen und dabei ein Sachschaden

von mehreren Hundert Euro verursacht. Die jeweiligen Besitzer stellten die

Schäden überwiegend im Laufe des Freitagvormittags fest. Die Tatorte liegen in

den Kleingartenanlagen im Straßenmühlweg, Im Loh sowie Mittlerer und Unterer

Wingertsweg. Ein weiterer in der nahegelegenen Stegerwaldstraße. Nennenswerte

Beute machten die Täter hierbei nicht, nach jetzigem Stand fehlten lediglich aus

einer der Hütten Getränke und Speisen im Wert von wenigen Euro. Zeugen werden

gebeten, sich unter 0611 / 345-2340 mit dem 3. Polizeirevier in Verbindung zu

setzen.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind,

Wiesbaden, Münchener Straße,

Freitag, 02.07.2021, 17:30 Uhr,

(js) Am frühen Freitagabend kam es in der Münchener Straße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der

57-jährige Fahrer eines Audi befuhr die Münchener Straße aus Richtung Mühlberg

in Richtung Mannheimer Straße. Das Kind sei unvermittelt vom Fahrbahnrand auf

die Fahrbahn gelaufen und der Pkw-Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen

können. Das Kind zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in ein

Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Auto überschlägt sich – Drei Verletzte,

Wiesbaden, L 3037, zwischen Hohe Wurzel und Chausseehaus, Freitag, 02.07.2021,

18:20 Uhr

(cp)Am Freitagabend sind bei einem Unfall auf der L 3037 bei Wiesbaden ein

dreijähriger Junge und seine Großeltern verletzt worden. Ihr Wagen hatte sich

überschlagen. Der 61-jährige Autofahrer war zusammen mit seiner 59-jährigen

Ehefrau und seinem Enkel aus Richtung Taunusstein kommend in Richtung Wiesbaden

unterwegs. Auf der Gefällstrecke zwischen der Hohen Wurzel und der

Revierförsterei Chausseehaus verlor der Mann gegen 18:20 Uhr aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Kia Venga und kam nach rechts von

der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb wenige Meter neben der

Fahrbahn auf dem Dach liegen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und alarmierte

Polizei und Rettungsdienst. Großeltern und Enkel wurden bei dem Unfall zum Glück

nur leicht verletzt. Nachdem sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden

waren, konnten sie noch am Abend nach Hause entlassen werden. Für die Dauer der

Unfallaufnahme sowie die Bergung des Kia, musste die L 3037 rund 45 Minuten voll

gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit aber nicht von

Fremdverschulden aus.

12-Jährige bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Loreleiring / Marcobrunnerstraße, Samstag,

03.07.2021, 21:19 Uhr,

(cp)Bei einem Unfall mit einem E-Scooter wurden am Samstagabend in Wiesbaden

zwei Zwölfjährige verletzt, eine von ihnen schwer. Ein zwölfjähriges Mädchen

fuhr mit dem Miet-Elektro-Tretroller vom Karlsbader Platz kommend im Loreleiring

auf dem Gehweg in Richtung Dotzheimer Straße. Mit ihr auf dem Roller: Ihr

gleichaltriger Sozius. In Höhe der Marcobrunnerstraße verlor das Mädchen gegen

21:20 Uhr das Gleichgewicht, fuhr gegen einen Gehwegpoller und die beiden

stürzten in der Folge von dem Roller. Das Mädchen verlor nach dem Sturz kurz das

Bewusstsein und wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr

Zustand ist stabil, Lebensgefahr besteht nicht. Die junge Sozius kam mit

leichten Verletzungen davon und wurde der Mutter übergeben. Das

Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt. Wie sie an das Gefährt kamen, bzw.

wer es ihnen überlassen hat, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

20-jähriger Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt – Unfallverursacher/in flüchtet

Wiesbaden-Dotzheim, Freudenbergstraße/Veilchenweg Sonntag, 04.07.2021, 03:20 Uhr

(schü)Ein 20-jähriger Wiesbadener kam mitten in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in der Freudenbergstraße mit seinem Motorrad zu Fall, weil ihm nach

seinen Angaben ein PKW-Fahrer oder eine PKW-Fahrerin im Bereich der Einmündung

Veilchenweg die Vorfahrt genommen hat.

Der Motorradfahrer befuhr die Freudenbergstraße mit seinem Fahrzeug aus Richtung

Ludwig-Erhardt-Straße kommend. Als er sich dem Einmündungsbereich des

Veilchenwegs näherte, kam aus diesem ein PKW, der nach Angaben des 20-Jährigen

mit 4 bis 5 Personen besetzt war. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses PKW’s fuhr

in die Freudenbergstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des Motorradfahrers zu

achten. Dieser musste stark abbremsen und kam auf Grund dieses Bremsmanövers zu

Fall. Hierbei verletzte er sich leicht am Arm, am Motorrad entstand Sachschaden

in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zu dem flüchtigen Fahrzeug konnte der Verunfallte

angeben, dass es sich um einen grünen Mini Cooper mit Groß-Gerauer Zulassung

gehandelt habe. Zur Buchstabenkombination bzw. der Ziffernfolge konnte er leider

keine Angaben machen.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu

melden.

Autokorso nach Halbfinaleinzug,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße,

Freitag, 02.07.2021, ab ca. 23:00 Uhr,

(js) Nach dem Sieg der italienischen Nationalmannschaft gegen Belgien im

Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft, bildete sich recht schnell nach

Abpfiff ein Autokorso italienischer Fans in der Wiesbadener Innenstadt. Dies

beschränkte sich weitestgehend auf den Bereich der Schwalbacher Straße. Es kam

bis kurz nach Mitternacht zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Kradfahrern+++

Bad Schwalbach (ots) – Unfallort: B54, zwischen den Abfahrten Heidenrod –

Laufenselden und Reckenroth Unfallzeit: 03.07.2021, gegen 19.06 Uhr

Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 16-jährige Taunussteinerin mit ihrem

Leichtkraftrad die B54 in Fahrtrichtung Bad Schwalbach. Unmittelbar nach einer

Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem

entgegenkommenden 23-jährigen Frankfurter Motorradfahrer zusammen.

Bei dem Unfall wurden beide Beteiligten schwer verletzt und wurden in

Krankenhäuser nach Wiesbaden und Frankfurt eingeliefert.

An beiden Krädern entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR

geschätzt.

Für die Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter beauftragt.

Die B54 war für die Dauer der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.

Jugendliche mit Spielzeugwaffen lösen Großeinsatz aus,

Tanusstein-Bleidenstadt, Hahner Weg, Samstag, 03.07.2021, 12:00 Uhr

(fh)Am Samstagmittag löste eine Gruppe von Jugendlichen in

Taunusstein-Bleidenstadt leichtsinnig einen großen Polizeieinsatz aus. Gegen

12:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin des „Hahner Wegs“ mehrere Personen, welche

ein Haus betraten und dabei augenscheinlich Langwaffen und Tarnkleidung mit sich

führten. Nachdem die Mitteilerin die Polizei informierte, wurde umgehend ein

großer Polizeieinsatz mit Streifen der umliegenden Polizeistationen ausgelöst.

Erste Ermittlungen zeigten, dass es sich bei den Personen im Haus um den

jugendlichen Sohn der Eigentümer und dessen Freunde handeln könnten. Durch die

Polizei konnte Kontakt zu dem 14-Jährigen aufgebaut werden. Die Jugendlichen

wurden angewiesen umgehend das Wohnhaus zu verlassen und kamen dieser

Aufforderung nach. Durch die Befragung der Jugendlichen und deren

Erziehungsberechtigten konnte sichergestellt werden, dass keine strafbaren

Handlungen vorlagen. Im Wohnhaus selbst wurden die Tarnkleidung sowie

Softairwaffen und ein Luftgewehr aufgefunden und sichergestellt. Im Nachgang

wurde mit den Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten eindringliche

Gespräche geführt und die sichergestellten Gegenstände zurückgegeben. Verstöße

nach dem Waffengesetz, sowie ein in Rechnung stellen des Polizeieinsatzes werden

geprüft.

Die Polizei weist daraufhin: Sogenannte Softairwaffen, die je nach

Geschossenergie als Spielzeug verkauft werden, bilden häufig automatische

Kriegswaffen detailgetreu nach. Das Führen in der Öffentlichkeit stellt eine

Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar und kann wie der Sachverhalt zeigt

zu gefährlichen Missverständnissen führen.

Mit Gläsern geworfen und gedroht,

Rüdesheim, Rheinstraße, Freitag, 02.07.2021, 20:00 Uhr

(fh)Am Freitagabend suchte ein Unbekannter am Bahnhof in Rüdesheim Streit, in

dem er mit Flaschen umherwarf, Beleidigungen aussprach und einen 22-Jährigen

bedrohte. Der 22-jährige sei im Bereich des Bahnhofs durch den ihm fremden Mann

angesprochen und ohne ersichtlichen Grund beleidigt worden. Weiterhin habe der

Unbekannte zwei Gläser in Richtung des 22-Jährigen geworfen, ihn dabei aber

verfehlt. Auch soll der unbekannte Täter ein Messer vorgezeigt haben. Der Mann

sei etwa 170 cm groß und zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einem schwarzen T-Shirt

und einer weißen Hose bekleidet gewesen. Weiterhin habe er einen Rucksack

mitgeführt.

Die Polizeistation in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter

der Telefonnummer 06722 9112-0 Informationen zum Täter entgegen.

Diebstahl aus Fahrzeug,

Schlangenbad-Georgenborn, Kornweg, Freitag, 02.07.2021

(fh)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es unbekannten Tätern

im Kornweg in Georgenborn, ein abgestelltes Fahrzeug zu öffnen und Bargeld und

persönliche Gegenstände zu entwenden. Auf bislang unbekannte Art und Weise

öffneten die Unbekannten einen weißen VW Golf und entnahmen Kleingeld, eine

Brille sowie ein Tuch im Wert von etwa 350 Euro. Im Anschluss gelang den

unbekannten Täter unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Auto zerkratzt zurückgelassen,

Rüdesheim, Rheinstraße, Freitag, 02.07.2021, bis Sonntag 04.07.2021

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde auf einem Parkplatz in der Rheinstraße in

Rüdesheim ein Fahrzeug durch Unbekannte angegangen und dabei stark zerkratzt.

Der schwarze Mercedes A200 parkte am Wochenende auf einem öffentlichen Parkplatz

auf der Rheinstraße in Höhe der kleinen Niederstraße und wies am Sonntagmorgen

diverse Kratzer auf. Insgesamt wurde durch die Vandalen ein Sachschaden in Höhe

von etwa 2.000 Euro verursacht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Fahrzeug kollidiert mit Baum,

Geisenheim-Marienthal, Am Rosengärtchen, Samstag, 03.07.2021, 07:15 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen ereignete sich in Geisenheim-Marienthal ein Verkehrsunfall,

bei dem ein 55-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum stieß und sich

dabei leicht verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem

BMW die Straße „Am Rosengärtchen“ aus Richtung Marienthaler Straße in Richtung

Holzweg und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Hierbei überfuhr der PKW eine Wiese und prallte letztlich mit einem Baum

zusammen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Rüdesheimer

Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wies einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro auf.

PKW kommt von der Fahrbahn ab,

Hünstetten, Landesstraße 3275, Sonntag, 04.07.2021, 13:00 Uhr

(fh)Gestern kam es gegen 13:00 Uhr auf der L3275 zwischen Hünstetten-Wallbach

und Idstein-Wörsdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine 18-jährige

Mitfahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Informationen fuhr ein

18-jähriger Wiesbaden mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin die Landesstraße in

Richtung Idstein-Wörsdorf entlang und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit

seinem VW Polo ins Schleudern und fuhr daraufhin in einen Graben. Die junge

Mitfahrerin verletzte sich leicht. Der VW verzeichnete einen Schaden in Höhe von

etwa 4.000 Euro.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht,

Taunusstein-Bleidenstadt, Odenwaldstraße, Freitag, 02.07.2021, bis Samstag,

03.07.2021

(fh)Im Zeitraum von Freitag auf Samstag führte eine Verkehrsunfallflucht in

Taunusstein-Bleidenstadt zu einem hohen Sachschaden. Der Nutzer eines roten

Toyota stellte am Samstagmorgen fest, dass die Beifahrerseite seines Fahrzeugs

erhebliche Beschädigungen aufwies und informierte die Polizei. Bisherige

Erkenntnisse zu einer Verursacherin, oder einem Verursacher liegen nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall vor Bahnübergang,

Eltville-Hattenheim, Waldbachstraße, Samstag, 03.07.2021, 15:30 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag führte in Eltville-Hattenheim mutmaßlich die

Unachtsamkeit eines Autofahrers zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter

leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 83-jähriger

Hattenheimer mit seinem Mercedes auf den BMW eines 60-jährigen Wiesbadeners auf,

welcher unmittelbar vor dem geschlossenen Bahnübergang in der Waldbachstraße

wartete. Durch den Aufprall verletzte sich der 60-Jährige leicht. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Motorradkontrollen am Wochenende,

Rheingau-Taunus-Kreis, Samstag, 03.07.2021, 11:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Samstag wurden unter der Leitung der Verkehrsspezialisten des

Polizeipräsidiums Westhessen im Rheingau-Taunus-Kreis Zweirad- und

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Durch die Beamten wurden mehrere Zweiradkontrollstellen im Wispertal (L3033)

betrieben und durch mobile Geschwindigkeitsmessungen ergänzt. Zeitgleich wurde

im Aartal (B54) eine Geschwindigkeitsmessstelle betrieben. Mehrere

Kontrollkräfte, inklusive Kradfahrern kamen zum Einsatz.

In der Summe wurden am Samstag 201 Fahrzeuge, davon 194 Motorräder kontrolliert.

In insgesamt 44 Fällen wurden Beanstandungen festgestellt und

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dazu kommen über 40

Geschwindigkeitsmessungen von PKW und Motorrädern. Bei den Messungen im

Wispertal fielen neben Motorrädern vor allem ein hochmotorisierter Sportwagen

durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf.

In 11 Fällen musste den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern durch die

polizeilichen Kontrollkräfte die Weiterfahrt untersagt werden. Dies lag

teilweise an ungeeigneten Schutzhelmen, sowie an unzulässigen, technischen

Veränderungen der Motorräder, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Zum Beispiel wurde an einem Supermoto-Motorrad aus Ludwigshafen ein

nachgerüsteter und nicht zulässiger Luftfilter festgestellt. In einem anderen

Fall hatte der Besitzer einer Rennmaschine aus Siegen einen unzulässigen und

ungeprüften Bremshebel an seinem Motorrad verbaut. In sieben Fällen wurden durch

Schallpegelmessungen vor Ort lärmemissionsfördernde Manipulationen festgestellt.

Auch in diesen Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. In vier Fällen

war die Mindestprofiltiefe der Motorradbereifung wesentlich unterschritten. In

25 weiteren Fällen wurden anderweitige Fahrzeugmängel festgestellt und

dokumentiert