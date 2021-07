Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Sonntagnachmittag in Walldorf wurden zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren

leicht verletzt. Ein 27-jähriger Mann rangierte gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes

in einem Durchgangsweg zu einem Anwesen in der Stiftstraße. Als er daraufhin

wieder vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr, übersah der die beiden Mädchen, die mit

ihren Fahrrädern in Richtung Johann-Jakob-Astor-Straße unterwegs waren und stieß

dabei mit der 13-Jährigen zusammen. Das Mädchen stürzte und zog sich leichte

Verletzungen zu. Die ihr folgende 11-Jährige wollte ausweichen und kam dabei

ebenfalls zusammen und zog sich auch leichte Verletzungen zu. Der 27-Jährige

erkundigte sich nach deren Wohlbefinden und bot an, diese nach Hause zu bringen.

Die Mädchen standen noch so unter dem Eindruck des Geschehenen, dass sie

angaben, es gehe ihnen gut. Der 27-Jährige wies noch auf seinen Wohnort hin,

woraufhin alle die Örtlichkeit verließen. Nachdem die zwei Radfahrerinnen zu

Hause angelangt waren, bemerkten sie Schmerzen und Beschädigungen an ihren

Fahrrädern.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Wiesloch. Gegen

den 27-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verdachts

der Unfallflucht ermittelt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß beim Überholen – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Zusammenstoß beim Überholen kam es

am Freitagnachmittag zwischen zwei Autos auf der B 45 zwischen Gammelsbach und

Eberbach. Ein 49-jähriger Mann war kurz vor 17 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der

B 45 in Richtung Gammelsbach unterwegs. Dabei überholte er zunächst ein langsam

fahrendes Fahrzeug. Anschließend wechselte er wieder auf die rechte Spur. Auch

ein nachfolgender 27-jähriger BMW-Fahrer überholte das langsame Fahrzeug, blieb

aber links, um anschließend auch den Mitsubishi zu überholen. Als sich der

BMW-Fahrer neben dem Fahrzeug des 49-Jährigen befand, setzte dieser zu einem

weiteren Überholvorgang an und wechselte auf die linke Spur. Dabei kam es zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro

geschätzt.

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Schilderungen zum Unfallhergang

abgegeben hatten, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise zu dessen Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu geben.

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche mit Lichtbild – Gesuchte Person aufgefunden und wohlauf

Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der seit Mittwochnacht als vermisst

gemeldete 60-jährige Matthias L., der zuletzt am Mittwoch in Darmstadt gesehen

wurde, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Der 60-Jährige meldete sich am

Samstag selbstständig bei Angehörigen und gab telefonisch an, auf dem Heimweg zu

sein. Beamte des Polizeireviers Wiesloch konnten Matthias L. dann gegen 17:15

Uhr fußläufig auf dem Radweg zwischen Wiesloch und Dielheim antreffen. Die

genauen Hintergründe zum Verschwinden sind derzeit nicht bekannt.

BAB 6 / Walldorf: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Walldorf (ots) – Am 04.07.2021, gegen 20.45 Uhr, kam es auf der BAB 6 zwischen

dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Audi A4-Fahrer

befuhr hierbei den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn. Infolge

nicht angepasster Geschwindigkeit stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das Heck

des vorausfahrenden Opel Astra, der von einem 21-jährigen Mann geführt wurde.

Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, prallten gegen die

Mittelleitplanke und kamen in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem linken

Fahrstreifen zum Stillstand. Hierbei wurde der Opel-Fahrer leicht im Kopf- und

Nackenbereich verletzt und nach dem Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und

Rettungskräften mit einem Rettungswagen in ein Schwetzinger Krankenhaus

verbracht. Beide verunfallten Fahrzeuge, an denen jeweils ein Sachschaden in

Höhe von ca. 7000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der

Unfallaufnahme wurden der linke und mittlere Fahrstreifen bis zur Freigabe gegen

22.15 Uhr gesperrt.

BAB 6 / Sinsheim: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, Pressemeldung Nr. 2

BAB 6 / Sinsheim (ots) – Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf der

BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch / Rauenberg und der AS Sinsheim ein

Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt 6 Personen leicht verletzt wurden. Der

45-jährige Fahrer eines BMW war bei Starkregen zusammen mit seiner 53-jährigen

Beifahrerin auf dem linken Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Sinsheim

unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf prallte er mit der rechten Fahrzeugfront

seines BMW 320d gegen das linke Fahrzeugheck des vor ihm fahrenden Audi A3. Der

25-jährige Fahrzeugführer sowie seine ebenfalls 25-jährige Beifahrerin im Audi

wurden durch den Aufprall in die Betongleitwand abgewiesen. Ihr Fahrzeug kam

letztlich auf dem mittleren Fahrstreifen, entgegen der ursprünglichen

Fahrtrichtung, zum Stehen. Der sich hinter den beiden verunfallten Fahrzeugen

befindliche Opel Corsa, besetzt mit dem 41-jährigen Pkw-Lenker sowie dessen

38-jährigen Ehefrau, versuchte noch dem Unfallgeschehen auszuweichen, kam

hierbei jedoch selbst ins Schleudern und kollidierte mit den Leitplanken rechts

der Fahrbahn. Glücklicherweise wurden alle sechs am Unfall beteiligten Personen

nur leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die

Fahrbahn musste bis zum Eintreffen der Feuerwehr voll gesperrt werden. Alle Pkw

waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen

entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Während der

Unfallaufnahme kam es bis ca. 16.15 Uhr immer wieder zu mehreren Kilometern

Rückstau.

BAB 6, Höhe Sinsheim: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, Pressemeldung Nr. 1

BAB 6, Sinsheim (ots) – Am Sonntagmittag gegen 13.35 Uhr ereignete sich auf der

BAB 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ein Verkehrsunfall mit mehreren

beteiligten Fahrzeugen. Aktuell läuft sie Unfallaufnahme. Der Verkehr wird an

der Unfallstelle über den linken Fahrstreifen vorbei geleitet. Es hat sich

mittlerweile ein Rückstau von 3 km gebildet.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Körperliche Auseinandersetzung – Zeugen gesucht

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Bereich der Breslauer Straße in

Schwetzingen kam es am Sonntagmorgen gegen 03 Uhr zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei erlitt ein 34-jähriger

Mann blutende Verletzungen. Nach Aussagen zweier Zeuginnen wurde die dreiköpfige

Personengruppe von einer weiteren Gruppe bislang unbekannter Personen

angegriffen. Dabei wurde ein 34-Jähriger an Kopf und Gesicht verletzt. Die

vermeintlichen Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Bahnhofsanlage.

Das Polizeirevier Schwetzingen bittet Zeugen, die Beobachtungen zur genannten

Zeit in diesem Bereich gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können,

sich unter Tel.: 06202 2880 zu melden.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit 8-jährigem Kind – Dringend Zeugen gesucht!

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr befuhr

ein 51-jähriger mit seinem Mercedes die Bahnhofsstraße und bog an der Kreuzung

zur Bammentaler Straße nach rechts ab. In diesem Moment überquerte ein

8-Jähriger mit seinem Tretroller ebenfalls den Kreuzungsbereich. Der 8-Jähriger

stieß in der Folge gegen die Beifahrertür des Mercedes und stürzte zu Boden.

Hierbei wurde er schwer verletzt. Das Kind wurde anschließend mit einem

Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Eltern wurden

verständigt. Zeugen, die das Unfallgeschehen vor Ort beobachtet haben, machten

unterschiedliche Beobachtungen. Der Kreuzungsbereich ist demnach durch

Ampelschaltungen geregelt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen und bittet daher weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer,

die zum genannten Zeitpunkt den Bereich passiert haben, sich unter der Tel.:

0621 174 4111 zu melden.