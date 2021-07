Mannheim: 28-Jähriger wegen Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein 28-Jähriger dem

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ

Haftbefehl.

Der 28-Jährige steht im dringenden Verdacht, über den Postweg mehrere Kilogramm

Marihuana aus dem Ausland illegal eingeführt zu haben, um es anschließend

gewinnbringend zu veräußern. Hierzu soll der Tatverdächtige zwei Pakete mit

jeweils 7 Kilogramm Marihuana aus Spanien bestellt haben. In Absprache sollten

die Pakete an die Wohnanschrift eines Komplizen geliefert werden. In einem

Paketverteilzentrum konnte eine der Sendungen von Kollegen des Polizeireviers

Ladenburg sichergestellt werden. Das zweite Paket konnte kurz vor der

Auslieferung an die Adresse des Komplizen sichergestellt werden. Dabei wurden

zudem der 28-Jährige sowie der Adressat, ein 29-Jähriger, festgenommen.

Am Freitag wurden die beiden männlichen Verdächtigen dem Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim

Haftbefehl gegen den 28- Jährigen erließ. Er wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Sein 29-jähriger Komplize wurde nach Außervollzugsetzung des gegen ihn

erlassenen Haftbefehls zunächst auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Mannheim-Innenstadt: 27-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr kam es in den

Mannheimer Quadraten vor einem Gebäude in P 7 zu einer körperlichen

Auseinandersetzung.

Dabei wurde ein 27-jähriger Mann unvermittelt durch einen bislang nicht näher

definierten Gegenstand verletzt. Nach dem Angriff konnte sich der Geschädigte in

Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Er wurde, nach dem Eintreffen

der Polizeibeamte und der Rettungskräfte, zur weiteren medizinischen Versorgung

seiner Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der unbekannte Täter flüchtete nach der Auseinandersetzung in Richtung

Fressgasse. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nun nach Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können. Der Beschuldigte kann

wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, trug einen grauen Kapuzenpulli.

Zeugen, die zur genannten Zeit in diesem Bereich unterwegs waren und/oder den

flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 12580 zu

melden.

Mannheim/ Heidelberg: Einsatz der Ermittlungsgruppe „Poser“

Mannheim/ Heidelberg (ots) – Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag war die

Ermittlungsgruppe „Poser“ an mehreren Kontrollstellen in Heidelberg und Mannheim

im Einsatz. Insgesamt wurden 62 Fahrzeuge sowie 87 Personen kontrolliert.

Die Schwerpunkte der Kontrollen in Heidelberg lagen auf dem Bereich der

Uferstraße sowie dem innerstädtischen Bereich. Im Rahmen der Kontrollen konnten

insgesamt neun Fahrzeuge der Poser-Szene zugeordnet werden, gegen drei dieser

Fahrzeugführer wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

In Mannheim wurde schwerpunktmäßig rund um den Wasserturm, in der Kunststraße

sowie der Fressgasse kontrolliert. Ab ca. 23 Uhr ließ sich in diesen Bereich ein

erhöhtes Poser-Aufkommen verzeichnen. Bei den Kontrollen konnten insgesamt 31

Fahrzeuge der Poser-Szene zugeordnet werden. Gegen 14 dieser Fahrzeugführer

wurde eine Anzeige erhoben, darunter drei wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis

und weitere elf aufgrund von Lärm- und/oder Geschwindigkeitsüberschreitung.

Durch die intensiven Kontrollmaßnahmen sowie zahlreicher verkehrserzieherischer

Gespräche normalisierte sich die Lage im Bereich der Mannheimer Innenstadt gegen

ca. 00:30 Uhr.

Mannheim – Sachbeschädigung an Seitentür des Nationaltheaters Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Gegen 00:14 Uhr wurde durch einen Zeugen eine Sachbeschädigung

an einer Seitentür des Nationaltheaters Mannheim gemeldet. Bislang unbekannte

Täter hatten nach ersten Ermittlungen den Glasausschnitt einer Eingangstüre

beschädigt. Ein Zeuge sah, wie sich mehrere Personen im Anschluss an die Tat in

Richtung „Unterer Luisenpark“ entfernten. Eine männliche Person aus diesser

Gruppe wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, schlank, augenscheinlich

alkoholisiert, bekleidet mit einer roten Jogginghose und einer weißen Basecap.

Eine zweite Person war mit einer weißen Hose bekleidet und trug eine Flasche in

der Hand. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich

unter 0621/1743310 zu melden.

Heidelberg / Mannheim: Einsatz der Ermittlungsgruppen „Poser“

Heidelberg / Mannheim (ots) – In Mannheim stellte die Ermittlungsgruppe Poser in

der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:15 Uhr im Bereich Almenhof, dortiger

Burger-King-Parkplatz, eine größere Anzahl an Fahrzeugen fest, darunter auch 15

Fahrzeuge, die der Poser-Szene zugeordnet werden konnten. Im Zuge der Kontrollen

wurde gegen einen Fahrzeugführer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen

Lärmverstoß gefertigt. Ein weiterer Fahrzeugführer gelangte wegen Erlöschen der

Betriebserlaubnis zur Anzeige. Zwei weiteren Autofahrern wurde die Weiterfahrt

untersagt, nachdem die eingesetzten spezialisierten Beamten die Fahrzeuge für

verkehrsunsicher einstuften. Ein Fahrzeugführer muss zudem mit einer

Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines begangenen Rotlichtverstoßes rechnen.

Auch in Heidelberg war die Ermittlungsgruppe Poser unterwegs. Bei den 25

durchgeführten umfangreichen Verkehrs- und Fahrzeugkontrollen ergaben sich keine

besonderen Vorkommnisse.

Mannheim: Verkehrsunfall zweier PKW im Bereich der Schwetzinger Straße sorgt für Störungen im Straßenbahnverkehr – 2 Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Mannheim (ots) – Gegen 18:20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit verletzten

Personen im Bereich der Schwetzinger Straße gemeldet. Rettungskräfte von

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden an die Unfallstelle entsandt. Nach

bisherigen Ermittlungen wollte der 24-jährige Fahrer eines PKW Mercedes A-Klasse

im Bereich Kopernikusstraße auf die Schwetzinger Straße einfahren. In diesem

Kreuzungsbereich überholte der ebenfalls 24-jährige Fahrer eines PKW BMW, die an

der Örtlichkeit wartende Straßenbahn verbotswidrig links und kollidierte im

Anschluss mit dem Mercedes. Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer, als auch

die 19-jährige Beifahrerin des PKW BMW leicht verletzt. Beide wurden zur

Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Die

Seckenheimer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten

bis gegen 20:30 Uhr für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Der übrige Verkehr

konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg

hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt ca.

10.000 Euro geschätzt.

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Fußball-Europameisterschaft; Polizeiliche Bilanz nach dem Viertelfinalspiel am Freitagabend

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Mannheim leerten sich nach

dem Spielende des Viertelfinalspiels gegen 23 Uhr die Lokale zügig. Einige

feiernden Fußballfans wanderten daraufhin in Richtung der Wasserturmanlage, wo

sich gegen 23:20 Uhr rund 800 Personen aufhielten. In der Folge fanden sich bis

23:40 Uhr rund 1200 Personen am Wasserturmvorplatz und Friedrichsring ein.

Einzelne Personen zündeten Silvesterraketen und überstiegen kurzzeitig die

Absperrungen im Bereich des dortigen Brunnens. Gegen 00:15 Uhr leerte sich der

Bereich um die Wasserturmanlage zunehmend und ein Großteil der Personen verließ

die Örtlichkeit selbstständig. Gegen 01:20 Uhr waren nahezu keine Personen mehr

feststellbar.

Ebenso konnte bereits kurz nach dem Abpfiff gegen 23:25 Uhr ein größerer

Autokorso mit rund 500 Fahrzeugen im Bereich des Friedrichsrings festgestellt

werden. Hierdurch kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen und

Lärmbelästigungen durch Feiernde und Hupgeräusche. Die Verkehrspolizei leitete

daraufhin den Verkehr ab. Zusätzlich wurden Zufahrtsstraßen temporär gesperrt,

sodass sich die Verkehrssituation gegen 00:00 Uhr wieder zunehmend entspannte.

Gegen 01:15 Uhr konnten die Sperrungen schließlich wieder vollständig aufgehoben

und für den fließenden Verkehr freigegeben werden.

Auch in Eberbach, Sandhausen und Schwetzingen kam es kurzzeitig zu

Lärmbelästigungen durch temporäre Autokorsos.

In Heidelberg kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen im Zusammenhang mit der

Fußball-Europameisterschaft.

Mannheim-Neckarstadt: 24-Jähriger nach Messerangriff leicht verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Aufmerksame Passanten verständigten am Samstag

gegen 02:50 Uhr die Polizei, nachdem sie auf Höhe der Alten Feuerwache einen

jungen Mann mit einer Stichwunde im Bein festgestellt hatten. Vor Ort konnten

die hinzugerufenen Beamten dann allerdings keine verletzte Person mehr

antreffen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung im näheren Bereich führte

zunächst nicht zum Antreffen des jungen Mannes.

Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei schließlich erneut verständigt, nachdem sich

ein junger Mann mit einer Stichverletzung in einem naheliegenden Krankenhaus

gemeldet hatte. Bei einer Überprüfung vor Ort stellten die Polizisten fest, dass

es sich um den zuvor Gesuchten handelte. Der 24-Jährige gab an, dass er im

Bereich des Alten Messplatzes, auf der dortigen Neckarwiese, zwischen 20:00 Uhr

und 01:00 Uhr Alkohol konsumiert hatte. Gegen 01:00 Uhr hätte ihn eine Gruppe

Jugendlicher dann grundlos angegriffen und in der Folge mit einem Messer

verletzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen,

insbesondere zu den Hintergründen der Tat, aufgenommen und bittet Zeugen, die

zur genannten Zeit in diesem Bereich unterwegs waren und/oder eine

Personengruppe gesehen haben, sich unter der Tel.: 0621 33010 zu melden.

Mannheim: Fast zeitgleich stark alkoholisiert auf E-Scootern unterwegs – Führerscheine beschlagnahmt

Mannheim (ots) – Gegen 04:25 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt im Bereich der Reichskanzler-Mülller-Straße auf den Fahrer

eines E-Scooters aufmerksam, der den Beamten aufgrund seiner unsicheren

Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer

alkoholbedingten Trunkenheitsfahrt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest

bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer, ergab eine Atemalkoholkonzentration von

knapp 1,5 Promille in dessen Atemluft.

Kurze Zeit und nur wenige Meter entfernt, stellte eine weitere Streife des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt gegen 05:15 Uhr einen weiteren E-Scooterfahrer,

im Bereich des Willy-Brandt-Platzes am Hauptbahnhof fest, der aufgrund seiner

Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher zu führen.

Diesmal ergab die Atemalkoholmessung bei einem 19-jährigen E-Scooterfahrer einen

Wert von ebenfalls knapp 1,5 Promille.

Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Ihre Führerscheine wurden

beschlagnahmt und werden zusammen mit einer Strafanzeige der Staatsanwaltschaft

Mannheim vorgelegt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt.