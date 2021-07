Anmeldung auch am Dienstag möglich – Kostenlose Fahrrad-Codierungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Für beide bereits beworbenen Fahrrad-Codierungen sind noch Plätze verfügbar. Aus diesem Grund besteht auch am Dienstag, 06.07.2021, von 10 bis 13 Uhr, die Möglichkeit zur Anmeldung. Wir bitten um Beachtung.

Die Pressemitteilung:

Auch in Osthessen werden immer wieder Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus und die Täter fahren mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davon.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken oder die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen kostenlose Fahrradcodierungen an. Hierbei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Die nächsten Aktionen findet am Mittwoch, 07.07.2021, von 12 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium Osthessen in Fulda statt und am Samstag, 10.07.2021, von 10 Uhr bis 15 Uhr, auf dem Parkplatz der Polizeistation Rotenburg statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt am Dienstag (06.07.) von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0661 / 105 – 2006. In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar wertvolle Tipps, wie man sich vor dem Diebstahl seines Fahrrades schützen kann: Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser und schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an. Sichern Sie dabei immer Vorder- und Hinterrad. Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf und lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Die Veranstaltungen finden im Freien statt. Auf die Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung wird hingewiesen.

Mit Bierflasche beworfen

Fulda – Ein 19-Jähriger wurde Freitagnacht (03.07.) von Unbekannten verletzt. Gemeinsam mit einem Zeugen lief der Mann aus Fulda gegen Mitternacht vom Fuldaer Bahnhof in Richtung Innenstadt. In Höhe des Herrtorplatzes beziehungsweise des dortigen Parkhauses wurde er nach eigener Aussage aus einer rund zehnköpfigen Personengruppe heraus mit Bierflaschen beworfen. Eine Flasche traf den 19-Jährigen am Kopf, wodurch er Schnittverletzungen erlitt und vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Die Tätergruppe flüchtete in Richtung Stadtschloss. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda – Mehrere Unbekannte schlugen Samstagfrüh (03.07.), gegen 4.40 Uhr, auf einen 35-Jährigen in der Fuldaer Innenstadt ein. Der Fuldaer war gemeinsam mit seinem 30-jährigen Begleiter zu Fuß im Bereich der Kanalstraße unterwegs. Höhe der Gaststätte „Altstadt“ wurden diese von sieben bis acht unbekannten männlichen Personen unvermittelt angegriffen. Dabei schlug und trat die Personengruppe gezielt auf den 35-Jährigen ein. Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes, am Unterschenkel sowie der rechten Hand. Der Vorfall konnte von weiteren Passanten beobachtet werden, die zur Hilfe eilten. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Robert-Kircher-Straße beziehungsweise Innenstadt.

Täterbeschreibungen nach Zeugenangaben: – männlich – dunkelhäutiges, afrikanisches Erscheinungsbild – dunkle Kleidung, eine Person trug eine graue Jacke – eine Person war circa 1,90 m groß.

Wer Angaben zum Vorfall oder der Personengruppe machen kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Burghaun – Das Einfamilienhaus einer 75-Jährigen in der Stadtstraße wurde am Sonntag (04.07.), zwischen 12.30 Uhr und 16.15 Uhr, von Dieben heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam durch die Haustür Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort wurde die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen abgesucht. Die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld und weitere persönliche Gegenstände. An der Haustür entstand Sachschaden. Das Diebesgut wird nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einsatzmaßnahmen am Fuldaer Domplatz am vergangenen Wochenende

Fulda – In den letzten Wochen halten sich vermehrt Personengruppen im Bereich des Domplatzes auf und verbringen dort gemeinsam Zeit. Der Großteil, der meist jungen Menschen, verhält sich unauffällig und regelkonform.

Doch leider fiel auch immer wieder auf, dass Müll nicht ordnungsgemäß in den aufgestellten Müllbehältern entsorgt wurde, einige Gruppen übermäßig laut Musik hörten oder Einzelne verbotenerweise an Gebäude oder in Grünanlagen urinierten.

Um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren und die Sicherheit im Bereich des Domplatzes zu erhöhen, war die Polizei Fulda, gemeinsam mit der Stadtpolizei Fulda, auch am vergangenen Wochenende vor Ort präsent. Die Kolleginnen und Kollegen suchten immer wieder das Gespräch mit den auf dem Platz anwesenden Personen und sensibilisierten dabei hinsichtlich der in Rede stehenden Problematik. Dabei wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass festgestellte Verstöße konsequent geahndet werden.

Polizei Fulda zieht Bilanz

Zusammenfassend musste die Polizei nur in einigen Fällen anlassbezogen tätig werden. Der Großteil der Anwesenden verhielt sich rücksichtsvoll und beachtete die geltenden Regeln. Die Stimmung der überwiegend Jugendlichen und jungen Erwachsenen war sehr friedlich und freundlich gegenüber den Kontrollkräften. Es kam zu keinen nennenswerten Problemen durch überlaute Musik. Nur vereinzelt musste diesbezüglich das Gespräch gesucht werden. Die zur Verfügung stehenden Abfall-Behältnisse sowie die öffentlichen Toiletten wurden gut genutzt. In beiden Nächten kam es unter anderem zu 13 Fällen von Urinieren in der Öffentlichkeit, vier Platzverweisen und fünf weiteren ordnungswidrigen Verstößen – entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Auch weiterhin werden Polizei und Stadtpolizei am Domplatz präsent sein, das Gespräch mit den Anwesenden suchen und wenn nötig Verstöße ahnden.

Unfall auf der BAB 66 zwischen Neuhof Nord und Fuldaer Dreieck durch plötzlich einsetzenden Starkregen

Neuhof – Am Montag (05.06.), gegen 10 Uhr, kam es auf der A 66 zwischen Neuhof Nord und dem Dreieck Fulda zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als plötzlich Starkregen einsetzte. Hierbei verlor die 36-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Flieden aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die auf der Mittellinie befindliche Betonschutzwand. Von dort wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und über die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke katapultiert, wo er letztendlich im Graben zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin und ihr 34-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Weiterhin wurden mehrere Meter Schutzplanke beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 12.000 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag (02.07.) wurde in der Zeit von circa 7:30 Uhr bis 16:50 Uhr in der Straße „Klaustor“ ein geparkter grauer Audi A1 durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Montag (05.07.), gegen 3:40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Friedloser Straße aus Richtung Ludwigsau kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Bad Hersfeld. In einer leichten Rechtskurve kollidierte der Opel-Fahrer mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford Focus. Der 18-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, verlor bei dem Aufprall jedoch sein vorderes Kennzeichen und konnte im Nachgang ermittelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Lauterbach-Maar – Am Freitag (02.07.) fuhren gegen 13:40 Uhr ein Skoda-Fahrer, ein Audi-Fahrer und ein Tiguan-Fahrer in dieser Reihenfolge die Neu-Maarer-Straße in Richtung Lauterbach. In Höhe der Hausnummer 14 musste der erste Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der zweite Fahrer bremste anschließend ebenfalls. Der dritte Fahrer bemerkte das Abbremsen jedoch zu spät und fuhr seinem Vorderfahrzeug von hinten auf, sodass dieser auf den ersten Wagen geschoben wurde. Sowohl der Skoda- als auch der Audi-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 13.500 Euro.

Unfall beim Ausparken

Wartenberg-Angersbach – Am Samstag (03.07.) wollte gegen 12 Uhr eine Dacia-Fahrerin aus einem Parkplatz einer Bankfiliale nach hinten ausparken. Dabei übersah sie einen dort stehenden Sprinter einer Logistikfirma und stieß mit ihm zusammen. Die Dacia-Fahrerin und der Sprinter-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld – Am Donnerstag (01.07.), gegen 7:50 Uhr, parkte eine 50-jährige Autofahrerin aus Kirtorf ihren grauen BMW auf einem Parkplatz in der Jahnstraße in Alsfeld. Als sie gegen 12:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der Fahrerseite eine Beschädigung an der hinteren Fahrzeugtür fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 800 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Zaun beschädigt

Berfa – In der Zeit vom 25. Juni, 20 Uhr, bis 26. Juni, 15 Uhr, wurde ein Maschendrahtzaun in der Straße „Am Sand“ in Berfa beschädigt. Vermutlich fuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher rückwärts gegen den dortigen Eckzaunpfahl und beschädigte den Zaun dadurch auf einer Länge von fünf Metern. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt

Alsfeld – Am Donnerstag (01.07.), gegen 8 Uhr, parkte ein 40-jähriger Autofahrer aus Alsfeld seinen weißen Opel auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Grünberger Straße. Als er gegen 8:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange und dem Kotflügel fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld – Das Fahrzeug einer 61-Jährigen aus Bad Hersfeld wurde zwischen Dienstagabend (29.06.) und Mittwochvormittag (30.06.) aufgebrochen. Der schwarze VW Lupo war auf dem Grundstück der Geschädigten in der Sternerstraße geparkt. Bisher unbekannte Täter entwendeten die Zierleisten der Beifahrertür und beschädigten diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorsäge entwendet

Bebra – In ein Vereinsheim in der Straße „Im Kessel“ wurde am Sonntag (04.07.), gegen 12.30 Uhr, eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten mit unbekanntem Werkzeug die Tür auf und entwendeten eine Motorsense der Marke „Stihl“ im Wert von rund 200 Euro. Es entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anmeldung nur heute! Kostenlose Fahrrad-Codierung in Fulda und Rotenburg a. d. Fulda

Osthessen

Leider hat sich in der ersten Pressemitteilung zu den kostenlosen Fahrrad-Codierungen ein Fehler eingeschlichen. Wir bitten um Beachtung und Verwendung der untenstehenden Meldung:

Auch in Osthessen werden immer wieder Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus und die Täter fahren mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davon.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken oder die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen kostenlose Fahrradcodierungen an. Hierbei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Die nächsten Aktionen findet am Mittwoch, 07.07.2021, von 12 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium Osthessen in Fulda statt und am Samstag, 10.07.2021, von 10 Uhr bis 15 Uhr, auf dem Parkplatz der Polizeistation Rotenburg statt. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt am heutigen Montag (05.07.) bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0661 / 105 – 2006. In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar wertvolle Tipps, wie man sich vor dem Diebstahl seines Fahrrades schützen kann: Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser und schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an. Sichern Sie dabei immer Vorder- und Hinterrad. Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf und lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Die Veranstaltungen finden im Freien statt. Auf die Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung wird hingewiesen.

Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis

Schlitz – Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen (04.07.), zwischen 8 Uhr und 10.15 Uhr, in der Straße „Stadtweg“ im Ortsteil Ützhausen mittels Hebelwerkzeug die Kellertür eines Einfamilienhauses auf. Im ersten Obergeschoss wurden sie beim Durchsuchen fündig und stahlen zwei Portemonnaies mit mehreren tausend Euro Bargeld, eine EC-Karte und einen Personalausweis. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw überschlägt sich auf der A 66 bei Flieden

Fulda

Am Sonntagabend (04.07.), gegen 19:25 Uhr, kam es auf der A 66, zwischen Schlüchtern-Nord und Flieden, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Hirzenhain (Wetteraukreis) mit seinem Opel Corsa die A 66 in Richtung Fulda. Zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Flieden verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der mittleren Leitplanke und wurde durch diese nach rechts abgewiesen. Der Corsa überquerte beide Fahrstreifen sowie die Standspur, überschlug sich in der angrenzenden Böschung und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrer konnte sich selber aus dem Pkw befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein weiteres Fahrzeug, ein VW Touran, welches ebenfalls in Richtung Fulda unterwegs war, wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer dieses Pkws, ein 50-jähriger Mann aus dem Raum Bremerhaven, wurde nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 7.000 Euro beziffert. Auf der Fahrbahn verteilten sich auf circa 30 Metern Betriebsstoffe, welche durch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei beseitigt werden mussten.

Neben Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg und Langenselbold waren die freiwillige Feuerwehr Schlüchtern, ein Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Fulda sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur in Richtung Fulda gesperrt werden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfall Verletzten und hohem Sachschaden

Hilders

Insgesamt ca. 15.000 EUR Sachschaden und zwei verletzte Verkehrsteilnehmer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitag, dem 02.07.2021, 10:18 Uhr.

Ein 40-jähriger Krad-Fahrer aus Baden Württemberg befuhr die L3176 von Hilders- Unterbernhards kommend in Richtung Hilders- Eckweisbach. In einer Kurve brach das Hinterrad des Motorrades aus, der Motorradfahrer kam zu Fall und rutschte in den entgegenkommenden PKW eines 20- jährigen Ehrenbergers. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der nur leicht verletzte PKW-Fahrer konnte von der Unfallstelle aus nach Hause entlassen werden. Zur Räumung der Unfallstelle mussten beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Zudem lief an der Unfallstelle Benzin aus.

Dringender Zeugenaufruf der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld

Am 16. Juni 2021 gegen 14:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen den Ortslagen Bad Hersfeld und Ludwigsau Friedlos, in Höhe zweier Parkplätze, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW, in dessen Verlauf der Fußgänger tödlich verletzt wurde, wir berichteten.

Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte eine weitere Augenzeugin die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei verlassen haben. Bei der Person soll es sich um eine Frau in einem weißen PKW gehandelt haben, welche direkt hinter dem unfallbeteiligten Pkw fuhr.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet diese Zeugin sowie mögliche weitere Augenzeugen des oben genannten Verkehrsunfalles sich dringend unter der Telefonnummer 06621 – 932 – 0 zu melden.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld

Am Freitagvormittag, 02.07.2021, gegen 09.20 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall im Stadtteil Sorga. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck befuhr die Hauptstraße in Richtung Friedewald und wollte in Höhe der Hausnummer 16 nach links abbiegen und betätigte auch den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein dahinter fahrender 20-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000,- EUR. Die Kfz konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Pedelecfahrerin angefahren

Zeugenaufruf

Fulda

Am Donnerstag, den 01.07.2021 gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Mainstraße/Weichslestraße in Fulda-Kohlhaus ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde und am E-Bike ein nicht unerheblicher Schaden entstanden ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 19-jährige ordnungsgemäß den Radweg auf der Mainstraße in Richtung Heidelsteinstraße. An der Einmündung Weichselstraße näherte ein grauer SUV von rechts, missachtete die Vorfahrt und stieß mit der Vorderfront gegen die Radfahrerin. Diese kam durch den Anstoß zu Fall. Im Anschluss kümmerte sich der Fzg-Führer sofort um die gestürzte Pedelecfahrerin. Nach einem kurzen Gespräch fuhren jedoch beide Beteiligten weiter, ohne ihre Personalien auszutauschen. Das von der Radfahrerin abgelesene Kennzeichen lautete FD-KM 1621 oder so ähnlich. Der Fahrer des silbernen SUV oder Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Nummer 0661/1050 zu melden.

Tödlicher Verkehrsunfall

Freiensteinau, K 93

Am 03.07.2021, gegen 01:00 Uhr, kam es auf der K 93 im Bereich Freiensteinau zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Pkw mit drei Insassen aus dem Vogelsbergkreis aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen dort stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde ein 15-jähriger Mitfahrer tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer und ein weiterer Mitfahrer wurden schwer verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger vor Ort gerufen. Staatsanwaltschaft und Polizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

10-jähriger beim Queren einer Straße in der Galerie schwer verletzt

Fulda

Am Samstag, den 03.07.2021 um 17:14 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Emil-Nolde-Allee, als ein 10-jähriger Junge die Straße queren wollte. Dabei achtete er nach Zeugenangaben nicht auf den Verkehr und stieß seitlich gegen den PKW einer 36-jährigen Fahrzeugführerin. Nach dem Anprall wurde er zurückgeschleudert und fiel zu Boden. Er erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Schulter und den Beinen. Zur weiteren Beobachtung wurde der Junge in die Kinderklinik verbracht. Am PKW entstand lediglich geringer Sachschaden.

Radfahrer in Künzell schwer verletzt

Künzell

Am Samstag, den 03.07.2021 um 12:30 Uhr, wurde ein 55-jähriger Radfahrer in der Friedrich-Fröbel-Straße in Künzell schwer verletzt, als ein 47-jähriger Taxifahrer trotz Stoppschild in den Einmündungsbereich einfuhr, ohne auf den von rechts kommenden Radfahrer zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Radfahrer stark ab und kam zu Fall. Dadurch erlitt er eine Fraktur am Ellenbogen und diverse Hautabschürfungen. Am Taxi entstand kein Schaden.

Verkehrsunfallflucht, Bebra-Asmushausen

Mi., 30.06.2021, 15:00 Uhr bis Do., 01.07.2021, 10:00 Uhr

Auf der Bundesstraße 27 in Höhe der Abfahrt Asmushausen kam ein unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte die Schutzplanke, Sachschaden: 1200 Euro.

Verkehrsunfallflucht, Bebra

So., 23.05.2021, 07:00 Uhr bis Fr., 25.06.2021, 07:00 Uhr

Auf der Bundesstraße 27 zwischen Asmushausen und der Abfahrt Bebra-Nord kam ein unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere Felder der Schutzplanke. Sachschaden: 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststele oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfälle:

Rotenburg/F. – Beim Befahren einer öffentlich zugänglichen Hofeinfahrt in der St.-Georg-Straße stieß ein 59-jähriger Mann aus Rotenburg/F. mit seinem Pkw gegen eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Hierbei entstand Sachschaden an seinem Pkw in Höhe von 1000,- Euro, der Schaden an der Hauswand beläuft sich auf 500,- Euro. Der Rotenburger wohnt selbst in dem Anwesen, er will den Unfall nicht bemerkt haben. Da er den durch ihn verursachten Fremdschaden an der Hauswand nicht der Hausverwaltung gemeldet hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Festgestellt wurde der Schaden am 03.07.2021 gegen 10.00 Uhr.

Angefahrener PKW während des Gottesdienstes in Mittelkalbach

Am 04.07.2021 ereignete sich in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Kirche St. Sebastian in der Kirchstraße in Mittelkalbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter grauer VW Sportsvan wurde während des Gottesdienstes von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Es entstand an der vorderen Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Zeugen zu dem Unfallgeschehen werden gebeten, sich an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/96880 zu wenden.