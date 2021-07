Frankfurt-Niederursel: Versuchte Geldautomatensprengung

Frankfurt – (hol) Vergangene Nacht versuchten Unbekannte, einen

Geldausgabeautomaten (GAA) in Niederursel zu sprengen. Sie führten zwar eine

Explosion herbei, an das Geld kamen sie trotzdem nicht.

Gegen 02:30 fielen einem aufmerksamen Zeugen zwei Männer im

Gerhart-Hauptmann-Ring auf, die sich verdächtig im Bereich eines GAA aufhielten.

Kurz darauf nahm er eine Flamme und ein lautes Geräusch wahr, woraufhin die

beiden Verdächtigen auf Motorrädern flüchteten. Die hinzugerufene Polizei

stellte schnell fest, dass die beiden versucht hatten, den GAA in die Luft zu

sprengen. Allerdings verformte sich dieser durch die Explosion nur, ohne dass

der Bargeldbestand hierdurch für die Täter erreichbar wurde. Die Ermittlungen

dauern an.

Frankfurt-Praunheim/Heddernheim/Hausen: Bedrohung

Frankfurt – (hol) Gestern Abend bedrohte ein Unbekannter mehrere Passanten

mit einem Messer im Niddapark. Die Polizei suchte daraufhin mit einem

Großaufgebot nach dem Mann.

Auch der Hubschrauber kam zum Einsatz.

Gegen 23:00 teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass er einen mit einem Messer

und einem Schlagring bewaffneten Mann in den Niddapark habe gehen sehen. Die

entsandten Streifen trafen im Park auf mehrere Zeugen, die angaben, schon am

früheren Abend mit dem „Bewaffneten“ in Streit geraten zu sein. Im Verlauf des

Streits habe dieser ein Messer gezogen und die Zeugen damit bedroht. Als dann

ein weiterer Zeuge angab, eventuell auch noch eine Schusswaffe bei ihm gesehen

zu haben, fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Unbekannten.

Dabei kam auch der Polizeihubschrauber als Unterstützung aus der Luft zum

Einsatz. Trotz der intensiven Absuche konnte der Gesuchte nicht gefunden werden.

Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bornheim: Hilfeschreie – Zeugensuche

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 4. Juli 2021, gegen 23.00 Uhr, wurde das

Polizeirevier von Bürgern darüber informiert, dass vermutlich eine junge Frau aus einem fahrenden Auto heraus um Hilfe gerufen habe.

In der Wiesenstraße hatten mehrere Personen die Hilferufe der mutmaßlich jungen

Frau gehört. Vor Ort konnten mehrere Zeugen angetroffen werden, die den gleichen

Sachverhalt schilderten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkel

lackierten Kleinwagen, möglicherweise einen Toyota oder Kia gehandelt haben.

Zwei E-Scooterfahrer verfolgten den Kleinwagen noch. Die beiden Männer konnten

jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Die Fahrtroute führte u.a. über die Wiesenstraße, Burgstraße, Berger Straße,

Eichwaldstraße und Heidestraße. Trotz der eingeleiteten Fahndung ließen sich

keine weiteren Feststellungen mehr treffen.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen (auch die beiden E-Scooterfahrer), die

in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 6.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Dornbusch: Gemeinschädlicher Vandalismus

Frankfurt – (hol) Am Samstagnachmittag drangen Unbekannte in das Gebäude

einer Integrativen Schule im Dornbusch ein. Dort hinterließen sie ein Bild der

Verwüstung.

Gegen 14:30 Uhr schrillte die Alarmanlage der Schule in der Platenstraße los.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Als diese an der Schule eintraf,

stellte sie eine eingeschlagene Glastür an der Rückseite des Schulgebäudes fest.

Die Absuche des gesamten Gebäudekomplexes nach den Eindringlingen verlief

ergebnislos.

Allerdings bot sich den Beamten ein Bild der Verwüstung. Die Vandalen hatten die

Scheibe des Hausnotrufs eingeschlagen und betätigt, Stühle durch die Flure

geworfen, Frittierfett in der Küche ausgeschüttet, die Feuerlöscher in den

Fluren entleert, Türen der Spinde herausgebrochen und neben der Glastür des

Schulgebäudes noch eine Fensterscheibe der angrenzenden KiTa eingeschlagen.

Reinigungskräfte, die sich zur Tatzeit in der Kita aufhielten, konnten zwei etwa

17-18 Jahre alte Männer sehen, die daraufhin die Flucht in Richtung Platenstraße

ergriffen. Einer von ihnen trug ein schwarzes, der andere ein weißes T-Shirt und

dazu kurze Hosen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Feuer im Keller

Frankfurt – (hol) Am Freitagvormittag (02.07.21) brach ein Feuer in einem

Keller eines Mehrfamilienhauses in Bergen-Enkheim aus. Ursächlich könnten nach

derzeitigen Erkenntnissen Schweißarbeiten gewesen sein.

Gegen 11:30 führte ein 42-Jähriger im Keller eines Mehrparteienhaus in der

Röhrborngasse Schweißarbeiten an einem Öltank der Ölheizung durch. Nach

derzeitigen Erkenntnissen entzündete sich durch den Funkenflug ein in einer

Kellerparzelle gelagerter Holzstapel.

Das Feuer breitete sich schnell aus, denn als der Handwerker das Feuer bemerkte,

hatte dieses schon auf andere Kellerabteile übergegriffen. Er ergriff die Flucht

und verständigte sofort die Feuerwehr. Dieser gelang es, das Feuer zu löschen.

Der Keller allerdings brannte vollständig aus.

Im Anschluss an die Löscharbeiten versiegelte die Polizei den Brandort und

untersuchte ihn am Folgetag. Das vorläufige Ergebnis der Untersuchung deutet

darauf hin, dass der durch die Schweißarbeiten verursachte Funkenflug das Feuer

entzündete.

Frankfurt-Westend: Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Frankfurt – (fue) Ein Zeuge verständigte am Sonntag, den 4. Juli 2021,

gegen 03.45 Uhr, die Polizei und teilte mit, dass soeben in der Straße Im Trutz

Frankfurt eine Person unterwegs sei, die bereits mehrere Autos aufgebrochen

habe. Bei Eintreffen der Funkstreife des 3. Polizeirevieres konnte der

Tatverdächtige auf dem Beifahrersitz eines Volvo V70 ausgemacht werden. Als er

die Polizei erblickte, versuchte er noch, zu Fuß in Richtung der Gervinusstraße

zu flüchten. An der Ecke zur Leerbachstraße konnte er jedoch eingeholt und

festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 37-jährigen Frankfurter.

Diebesgut konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. In der Straße Im Trutz

Frankfurt waren insgesamt neun Fahrzeuge aufgebrochen worden. Bei den Fahrzeugen

handelt es sich um einen Volvo V70, zwei VW Golf, einen Volvo V60, einen VW

Tiguan, einen Mercedes C-Klasse, einen Audi A3, einen Honda Civic sowie einen

Mercedes E-Klasse. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Berkersheim: Sturmgewehr aufgefunden

Frankfurt – (fue) Ein 23-jähriger Zeuge war am Sonntag, den 4. Juli 2021,

gegen 09.15 Uhr, auf dem Heiligenstockweg unterwegs. An der Böschung zur

Bundesstraße 3 bemerkte er ein Gewehr, das dort auf dem Boden lag. Bei der Waffe

handelt es sich um ein funktionsfähiges Sturmgewehr der Marke Norinco CQ-A.

Der Zeuge brachte das Gewehr auf die Wache des 12. Polizeirevieres. Eine Absuche

des Fundortes erbrachte keine weiteren Funde oder Hinweise.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Bockenheim: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt – (fue) Ein bislang unbekannter Täter drang am Sonntag, den 4.

Juli 2021, gegen 19.15 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Hamburger Allee ein. Über die Hofeinfahrt gelangte er an die Rückseite des

Hauses, wo er auf einen Balkon kletterte. Dort machte er sich an der gekippten

Tür zu schaffen und gelangte so in die Wohnung. Im Arbeitszimmer traf er auf die

Bewohnerin und flüchtete zurück über den Balkon in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Etwa 175 cm groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild,

sportliche/muskulöse Figur, schwarze, nach hinten gegelte Haare, an den Seiten

kurz rasiert. Trug ein schwarzes T-Shirt mit goldenen Elementen und eine enge,

schwarze Hose.

Frankfurt-Sachsenhausen: Streifenwagen mit Flaschen beworfen

Frankfurt – (ne) Auf der Fahrt zu einem Einsatz wegen eines

Taschendiebstahls am Schaumainkai bekam eine Streife des 8. Polizeireviers am

Sonntagmorgen Flaschen entgegengeworfen. Die Beamten blieben unverletzt, das

Auto wurde aber beschädigt.

Geschätzte 150 Menschen standen um 01:45 Uhr in großen Gruppen am sogenannten

Tiefkai. Die Stimmung schien aufgeheizt, als die Beamten dort vorbeifuhren.

Durch Grölen und Johlen stachelten sich die Personen untereinander an. Plötzlich

flogen aus der Menge heraus Flaschen auf das Einsatzfahrzeug. Die Beamten fuhren

daher erstmal zügig weiter. Jetzt verließ auch die Menschenmenge den Bereich und

verschwand in der Dunkelheit. Nur kurze Zeit später meldeten sich unbeteiligte

Passanten bei den Beamten und gaben an, von umherfliegenden Glassplittern

getroffen worden zu sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Als weitere Polizeistreifen eintrafen, waren die verdächtigen Personen bereits

verschwunden. Augenscheinlich handelte es sich um erlebnisorientierte

Jugendliche. Am Streifenwagen entstand Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung

bzw. Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel. Zeugenhinweise nimmt das 8.

Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 10800 entgegen.

Frankfurt-Gallus: Mann stürzt während der Fahrt aus dem Auto

Frankfurt – (ne) Ein 30-jähriger Mann ist heute Nacht in der

Elektronstraße im Beisein seiner Freundin aus einem fahrenden Pkw gestürzt. Er

kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Um Mitternacht waren beide

nach dem Besuch in einer Shisha-Bar nach Hause gefahren. Laut Angaben der 31-

jährigen Frau bzw. Freundin, hatte man sich im Laufe des Abends mehrfach

gestritten, so auch während der Heimfahrt. Plötzlich soll der 30-Jährige auf dem

Beifahrersitz seinen Gurt und die Tür geöffnet haben und ließ sich aus dem Auto

fallen.

Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei geht

momentan nicht von einer strafbaren Handlung aus. Dennoch werden weitere

Ermittlungen zu den genauen Umständen aufgenommen.

Frankfurt-Bornheim: 60-jährige Frau bei Handtaschenraub verletzt

Frankfurt – (ne) Am Sonntagmorgen um 1:45 Uhr wurde eine 61-Jährige auf

dem Nachhauseweg in der U-Bahnstation Bornheim-Mitte überfallen und verletzt.

Die 61-Jährige ist Mitarbeiterin eines Kiosks. Sie war zu Fuß auf dem

Nachhauseweg und betrat die U-Bahnstation über die Rolltreppe. Hier näherte sich

plötzlich ein unbekannter Täter und überfiel die Frau. Er riss an der Handtasche

und brachte dabei die 61-Jährige zu Fall. Aufmerksame Zeugen konnten den

flüchtigen Täter zunächst noch festhalten und ihm die Handtasche wieder

wegnehmen. Dennoch gelang es dem Unbekannten wenig später sich loszureißen und

wegzurennen.

Die 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus

gebracht werden. Der unbekannte Räuber wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40-50 Jahre alt, 170 cm groß, kräftige Statur, osteuropäisches

Erscheinungsbild, helle, kurze Haare, bekleidet mit einem roten Pullover, kurzer

Hose und Mund-Nase-Bedeckung.

Frankfurt-Ost: Zeugen nehmen Handtaschendieb fest

Frankfurt – (ne) Ein 38 Jahre alter Taschendieb konnte durch aufmerksame

Zeugen festgenommen werden, nachdem er sich leise pfeifend an einer abgestellten

Damenhandtasche bereichert hatte.

Mainufer in der Nähe der EZB. Es war Samstagmorgen um 0:45 Uhr. Hier hatte der

38-Jährige geglaubt, er könnte unbeobachtet eine Handtasche mitnehmen. Doch

aufmerksame Zeugen griffen ein und schnappten sich den 38-jährigen Langfinger.

Dieser hatte noch versucht, auf seiner Flucht diverses Stehlgut wie z. b. Handys

in ein Gebüsch zu werfen. Doch umsonst. Die Zeugen hielten den Mann bis zum

Eintreffen der Polizei fest. Da er wegen ähnlicher Delikte bereits in

Erscheinung getreten war, kam der 38-Jährige zwecks Vorführung vor dem

Haftrichter in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchter Raubstraftat

Frankfurt – (fue) Am Sonntag, den 4. Juli 2021, gegen 07.50 Uhr, hielten

sich zwei Männer im Alter von 16 und 18 Jahren auf dem Vorplatz des

Hauptbahnhofes auf. Dort näherten sich ihnen zwei Täter, die sie aufforderten,

ihr Geld und ihre Handys vorzuzeigen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen,

bewaffnete sich einer der Täter mit einem Schlagring, ballte seine Faust und

drohte verbal. Einem der Geschädigten gelang es jedoch, eine in der Nähe

befindliche Fußstreife der Bundespolizei zu verständigen, die dann einen der

flüchtigen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Bei ihm handelt es sich um einen

23-Jährigen aus Offenbach. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Westend: Autoknacker dingfest gemacht

Frankfurt – (hol) Vergangene Nacht nahm die Polizei einen Autoknacker im

Westend fest. Ein aufmerksamer Anwohner hatte zuvor die Polizei, nachdem er den

Mann dabei beobachtet hatte, wie er sich an Autos zu schaffen machte.

Gegen 04:00 Uhr sah der Zeuge, wie ein Mann in der Straße „Im Trutz“ die

Seitenscheibe eines Autos einschlug und anschließend flüchtete. Die sofort in

diesen Bereich entsandten Streifen nahmen kurz darauf einen 37-Jährigen wahr,

der auf dem Beifahrersitz eines Autos saß, bei dem ebenfalls die Seitenscheibe

eigeschlagen war. Als dieser die Beamten erblickte, nahm er die Beine unter die

Arme und gab Fersengeld, wobei er sich einiger Werkzeuge entledigte. Allerdings

stellte ihn die Polizei kurz darauf und nahm ihn fest. In der Folge entdeckten

die Fahnder noch sieben weitere aufgebrochene Autos.

Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden weiterer

Beweismittel. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss wieder auf freien Fuß

gesetzt.

Brand im Heizkraftwerk Heddernheim

Feuerwehr Frankfurt am Main

Im Kesselhaus des Heizkraftwerks in Frankfurt Heddernheim, wo der regional anfallende Müll durch Verbrennung in Strom und Wärme umgewandelt wird, kam es durch einen technischen Defekt zu einer automatischen Brandmeldung bei der Feuerwehr Frankfurt. Größe und Komplexität der Anlagen in diesem Kraftwerk bedingen, dass ein Großaufgebot von Feuerwehreinsatzkräften gegen 09:00 Uhr alarmiert wurde und nach wenigen Minuten auf dem Kraftwerksgelände vorfuhr. Erste Trupps wurden unmittelbar von anwesenden brandschutzkompetenten Kraftwerksingenieuren und Technikern zum Brandort geleitet. Durch einen technischen Defekt, war es im Kesselbereich 14 zum unkontrollierten Austritt von Rauch und Wärme gekommen. Dadurch gab es Folgebrände im Umfeld des Kessels, wobei auch die Wärmedämmung des Kessels durch ausgetretenes Öl, in Brand geraten war. Die Löscharbeiten gestalteten sich langwierig und wegen der hohen Umgebungstemperaturen sehr kräftezehrend für die Einsatzkräfte. Die arbeitenden Trupps wurden häufig bereits nach 30 Minuten zum Pausieren abgelöst, was sehr personalintensiv war. Insgesamt waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren aus Heddernheim, Rödelheim und Seckbach und des Rettungsdienstes mit etwa 60 Kräften bis ca. 13:00 Uhr im Einsatz. Der Sachschaden wird vorerst auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Betriebsleitung des Kraftwerks hat die Einsatzstelle wieder übernommen, verletzt wurde niemand.

Frankfurt-Eckenheim: Auto landet nach Zusammenstoß auf dem Dach

Frankfurt – (hol) Gestern Mittag ereignete sich an der Kreuzung

„Sigmund-Freud-Straße / Gießener Straße“ ein Verkehrsunfall, bei dem ein

54-jähriger schwer verletzt wurde. Ursächlich für den Unfall ist nach

derzeitigem Ermittlungsstand das Überfahren einer roten Ampel.

Gegen 12:40 Uhr fuhr der 58-jährige Fahrer eines Honda auf der Gießener Straße

in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Sigmund-Freud-Straße übersah er nach

derzeitigem Ermittlungsstand die für ihn rot zeigende Ampel und fuhr in den

Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit der Fahrerseite des Kia eines

54-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia aufs Dach geschleudert.

Der eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand

Totalschaden.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Folgenschwerer Wohnungsbrand

Frankfurt – (hol) Gestern Morgen brach in einer Wohnung in der

Victor-Slotosch-Straße ein Brand aus. Der Wohnungsinhaber verstarb kurze Zeit

später im Krankenhaus.

Gegen 09:00 Uhr nahmen Anwohner Brandgeruch wahr und verständigten die

Feuerwehr. Kurz darauf quoll aus einer Wohnung dichter Rauch. Die Feuerwehr

öffnete die Tür gewaltsam und fand den 76-jährigen Bewohner leblos am Boden

liegend. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er kurze Zeit

später im Krankenhaus. Den Brand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle.

Die Brandursachenermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt haben die

Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Frankfurt-Höchst: Auseinandersetzung mit Messer

Frankfurt – (hol) In der Nacht von Freitag auf Samstag lieferten sich

sechs Männer im Alter zwischen 24-36 Jahren am Vorplatz des Bahnhofs Höchst eine

Auseinandersetzung. Am Ende blieben zwei mit Stichverletzungen im Oberkörper

zurück. Die Polizei nahm noch in der Nacht zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 00:20 Uhr trafen sich die beiden Parteien am Bahnhofsvorplatz in der

Dalbergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kamen sie dort zusammen, um einen

Streit vom Vortag zu regeln. Daraus entwickelte sich eine körperliche

Auseinandersetzung, in deren Verlauf die aus zwei Männern bestehende Partei mit

Stichverletzungen im Oberkörper zum Teil lebensgefährlich verletzt wurde. Die

vier Männer der anderen Partei flüchteten zunächst. Durch die unverzüglich

eingeleiteten umfangreichen, kriminalpolizeilichen Maßnahmen gelang der Polizei

noch in der Nacht die Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Beide wurden gestern

dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen

versuchten Totschlags gegen einen der beiden. Die beiden Verletzten befinden

sich im Krankenhaus und sind stabil. Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen

Beteiligten dauern an.

Darüber hinaus ist bekannt, dass das Tatgeschehen von einem bislang unbekannten

Zeugen mit dem Handy gefilmt wurde. Diese Aufnahme könnte für die Ermittlungen

von besonderer Bedeutung sein. Personen, die Angaben zu dem Video oder dem

Filmer machen können werden gebeten, sich unter 069 / 755-53110 bei der Polizei

zu melden.

Frankfurt-Kalbach-Riedberg: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (hol) Gestern ereignete sich in Kalbach ein folgenschwerer

Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Unfallfahrer flüchtete zunächst zu Fuß, die Polizei nahm ihn kurz darauf

jedoch fest.

Gegen 14:15 Uhr stand die 51-Jährige gemeinsam mit einer 29-jährigen Begleiterin

am Kofferraum ihres in der Straße „Zum Bergwerk“ geparkten Seat. Aus bislang

ungeklärter Ursache fuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Daihatsu mit erhöhter

Geschwindigkeit rückwärts gegen den Seat und traf vorher die beiden Frauen mit

voller Wucht. Die 51-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins

Krankenhaus, während die 29-Jährieg nach ambulanter Behandlung wieder entlassen

werden konnte. Der Unfallfahrer stieg aus seinem Auto aus und flüchtete zu Fuß

von der Unfallstelle. Die Polizei nahm ihn jedoch kurze Zeit später im Rahmen

der Fahndung fest. Der Grund für seine Flucht dürfte in der Tatsache begründet

sein, dass er keinen Führerschein hat. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der

Ermittlungen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

Laut Zeugenangaben leisteten noch vor dem Eintreffen der Polizei und der

Rettungskräfte Passanten Hilfe an der Unfallstelle, die der Polizei bis dato

aber nicht bekannt sind. Da es sich auch um wichtige Zeugen handeln könnte,

werden sie gebeten, sich unter 069/755-11400 mit dem 14. Polizeirevier oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Feuerwehr Frankfurt am Main

Wohnungsbrand in Bergen-Enkheim, Mieter verletzt

Um 09:04 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr alarmiert in die Victor-Slotosch-Str. in Bergen-Enkheim. Am angegebenen Ort drang Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss und da in der Meldung angedeutet war „Menschen in Gefahr“, war die Suche und Menschenrettung erstes Ziel der Einsatzkräfte. Gleichzeitig wurden von weiteren Trupps Löschangriff und Entrauchung mittels Lüfter begonnen. Der 76-jährige Mieter der Wohnung wurde dort unmittelbar mit Rauchgasintoxikation aufgefunden und ins Freie gerettet, dem Notarzt übergeben und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten gestalteten sich langwierig, weil die Wohnung nach Art der Menschen mit dem sog. Messie-Syndrom, mit einer großen Menge Sammelgegenstände und Unrat vollgeräumt war. Die Einsatzkräfte mussten etwa zwei bis drei Kubikmeter Brandschutt über den Balkon aus der Wohnung entfernen und obwohl das Feuer gelöscht war mussten bei den Nachlöscharbeiten alle vom Brand betroffenen Gegenstände und gesammelte Materialien sorgfältig auf mögliche Glutnester kontrolliert werden oder eben gleich aus der Wohnung entfernt werden. Vor Ort waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Enkheim und des Rettungsdienstes mit insges. 64 Einsatzkräften. Schadenhöhe und Brandursache ermittelt die Polizei.

Ein Fassadenkletterer erreicht das Dach eines Hochhauses im Bahnhofsviertel

Als die Rettungskräfte nach Alarmierung um 12:00 Uhr vor dem Gebäude eintrafen, war der Kletterer bereits fast 100 mtr. hoch geklettert, etwa 2/3 der Gesamthöhe des Gebäudes. Die Spezialkräfte der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr fuhren sofort auf das Dach des Hochhauses und installierten ihre Ausrüstung zum Abseilen der eigenen Kräfte und Sichern des Kletterers. Der Kletterer war aber inzwischen weiter aufwärts geklettert und erreichte just das Dach, als die Einsatzkräfte der HÖRG sich zu ihm abseilen wollten. Der Mann wurde von der Polizei in Empfang und in Gewahrsam genommen, zwecks Ermittlung von Personalien und Erstellung einer Anzeige. Die Kräfte der HÖRG konnten den Einsatz unverrichteter Dinge wieder beenden.

Kellerbrand in Bergen-Enkheim

Ein Kellerbrand neben einer Souterrainwohnung in Bergen-Enkheim verlangte den Einsatzkräften vor Ort Einiges ab. Die um 11:42 alarmierten Einheiten erkundeten das 3-geschossige Wohnhaus mit mehreren Wohnungen zuerst nach evtl. im Haus verbliebenen Bewohnern und mussten einen nicht gehfähigen Bewohner mit Rollstuhl aus der Souterrainwohnung evakuieren. Alle übrigen Bewohner hatten das Haus aufgrund der starken Rauchentwicklung bereits selbständig verlassen. Zeitgleich drangen die Einsatzkräfte mit mehreren Trupps mit Atemschutz ausgerüstet zum Brandherd in einem Kellerraum vor und begannen die Löscharbeiten. Draußen wurde währenddessen die Entrauchung des Treppenraums mittels Hochleistungslüftern begonnen. Es wurden alle Wohnungen kontrolliert ob sich noch Personen oder Haustiere darin befanden und tatsächlich wurden aus erwähnter Souterrainwohnung noch ein Wellensittich und ein Kaninchen vor Feuer und Rauch gerettet. Da die Aufteilung der Kellerräume sehr verwinkelt war und die Einsatzkräfte sich im Dunkeln nur unter erschwerten Bedingungen orientieren konnten, wurde der Keller dann mit Schaum geflutet um auch alle Brandnester in den verschiedenen Abschnitten des Kellers zu erreichen. Die Maßnahme zeigte die erwartete Wirkung und das Feuer war gelöscht. Einzelne Glutnester wurden noch nachgelöscht. Das Wohnhaus ist durch Feuer, Rauch und die Löschmaßnahmen vorübergehend nicht bewohnbar, die betroffenen Mieter werden in Hotels untergebracht. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ermittelt die Polizei, die geschätzte Schadenhöhe liegt im sechsstelligen Bereich.