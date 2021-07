Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Kastenwagens am Freitag (2.7.) in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz hinter der Unterführung kam er gegen 6.10 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Hanauer Straße ab. Der Wagen krachte in eine Absperrung. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Mercedes Transporter musste abgeschleppt werden.

Fahrer des schwarzen Opel gesucht – Flucht nach Überschlag

Echzell: Ein Opel Corsa überschlug sich am Sonntag (4.7.) auf der Landstraße 3412, zwischen der B455 und Echzell. Der Fahrer hatte offenbar gegen 7.20 Uhr die Kontrolle über seinen schwarzen Kleinwagen verloren, war nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Bachlauf geraten. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb nach etwa 25 Metern auf der Seite in einem Feld liegen. Der Fahrer machte sich, offenbar zu Fuß, aus dem Staub. Gegen ihn wird wegen Fahrerflucht ermittelt. Der Corsa ist total beschädigt. Das Auto stellten die Polizisten sicher und ließen es abschleppen. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Basketballkorb und Sonnenschutz beschädigt Nidda:

Sinnlose Zerstörungswut richtete sich in der Nacht von Samstag (3.7.) auf Sonntag (4.7.) gegen Equipment des Kindergartens in Ulfa. Bislang Unbekannte beschädigten den, auf dem Gelände im Burgwiesenweg angebrachten Basketballkorb und zerschnitten einen Sonnenschirm sowie ein Sonnensegel. Der Sachschaden bewegt sich in einem mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen, wer sich im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände des Kindergartens aufhielt.

Dellen im Metall – Schild des NABU beschädigt Ortenberg:

Dellen hinterließen Vandalen an einer Wandertafel des „Drei Täler Wanderwegs“ Im Buchenwald in Usenborn. Zwischen Montag (28.6.) und Samstag (3.7.) muss der Schaden an der Metalltafel entstanden sein. Er beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise auf die Täter.

Bänke, Stromkästen und Schilder mit rechten Parolen beschmiert Altenstadt:

Schmierereien mit volksverhetzendem Inhalt verunstalteten am Freitag (2.7.) Bänke, einen Stromkasten und ein Verkehrsschild in der Waldsiedlung. Die mit schwarzem Stift aufgebrachten Sätze im Tannenweg und der Eichbaumstraße wurden am Freitag gemeldet und müssen offenbar in den Tagen zuvor angebracht worden sein. Schriftzüge mit gleichem Inhalt fanden sich in der Waldsiedlung bereits Ende Juni und wurden von der Stadt zeitnah entfernt. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, die die aktuellen Zeichen und die im Juni anbrachten.

Schläge auf dem Parkplatz

Büdingen: Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße kam es am Samstag (3.7.) gegen 19.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Mehrere Pakistanis griffen einen 20-jährigen Afghanen an und verletzten ihn mit Schlägen im Kopfbereich. Die Gründe für den Angriff sind noch unklar. Ebenso müssen weitere Ermittlungen klären, ob eine weitere Auseinandersetzung gegen 21.40 Uhr in der Berliner Straße mit diesem Vorfall in Zusammenhang steht. Hier schlug ein 20-jähriger Pakistani einen 27-jährigen Asylsuchenden aus Afghanistan mit einem Stein auf den Kopf und verletzte ihn. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise von Zeugen.

Kinder und Jugendliche bedroht

Büdingen: Einen „herumballernden“ Mann meldeten mehrere Notrufe am Samstag (3.7.) gegen 18 Uhr der Leitstelle der Polizei beim Schwimmbad „Hinter der Meisterei“. Polizisten konnten den Mann kurz darauf überwältigen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der 58-jährige aus Westhessen mit einem silbernen Revolver zunächst anwesende Kinder und Jugendliche bedrohte, sie aufforderte abzuhauen und schließlich einen Schuss aus seinem Wohnwagen abgab. Wie sich bei der Inaugenscheinnahme durch die Ermittler vor Ort ergab, handelte es sich bei dem Revolver um eine Schreckschusswaffe. Die Kinder und Jugendlichen kamen mit dem Schrecken davon. Der alkoholisierte Westhesse musste die Gesetzeshüter mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut abgenommen wurde, um den Grad der Alkoholisierung konkret zu bestimmen. Waffe und Munition stellten die Polizisten sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegen 23.30 Uhr wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung mit Schusswaffe und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Fit für den Polizeiberuf? Sporttestangebot der Einstellungsberatung Mittelhessen für angehende Bewerber zum Studium der Polizei Hessen

Der Polizeiberuf ist spannend, abwechslungsreich und er erfordert eine Menge Verantwortungsbewusstsein. Deshalb ist der Weg zur Polizei Hessen, das Einstellungsverfahren, auch kein Spaziergang. Für den anspruchsvollen Beruf müssen die Bewerberinnen und Bewerber ein Auswahlverfahren durchlaufen, das nur die Besten bestehen. Eine gute Vorbereitung ist das A und O. Die Männer und Frauen der Einstellungsberatung, alles erfahrene Polizistinnen und Polizisten, stehen den Interessenten am dualen Studium der Polizei Hessen dabei zur Seite. Sie beraten über den Ablauf des Auswahlverfahrens und geben Tipps zur richtigen Vorbereitung. Ein besonderes Angebot hat die Nachwuchsgewinnung für den sportlichen Teil des Einstellungstests bereit. Die geforderten vier Disziplinen kann man praktisch mit ihnen ausprobieren. Dabei kann man feststellen, ob die Fitness ausreicht oder noch trainiert werden muss. Trainingstipps gibt es natürlich ebenfalls.

Nach langer Coronapause laden die mittelhessischen Einstellungsberater nun endlich wieder zu diesem Probesporttest ein. Die erste Veranstaltung wird am 14.7.2021 um 10 Uhr in der Bereitschaftspolizei in Lich stattfinden, natürlich gemäß den dann geltenden Coronaregeln.

Interessierte Bewerber können sich per Mail an Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de ab sofort anmelden. Weitere Termine folgen nach den Sommerferien.