DOSB: Basketballer im Team Deutschland für Tokio

Frankfurt am Main – 18 Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August 2021) steht das Team D mit 434 Athleten endgültig fest, nachdem das Fußballteam 19 Spieler umfasst statt den ursprünglich 22 vorgesehenen und Basketball mit zwölf Spielern nach Tokio fährt.

Das deutsche Basketball-Team hat gestern Abend mit einem umjubelten Finalsieg im Qualifikations-Turnier gegen Brasilien die Startberechtigung für Tokio geholt. Außerdem stehen seit heute Morgen auch die Namen der Fußballspieler fest, die in Tokio versuchen werden, einen ähnlichen Erfolg wie vor fünf Jahren zu erreichen: Damals holten sie die Silbermedaille.

Die Einkleidungs-Roadshow hat heute beim Olympiastützpunkt Stuttgart ihre letzte Station erreicht. Die Einkleidung fand erstmals dezentral an den Olympiastützpunkten und Trainingszentren statt, um den Athleten und Betreuern in Corona-Zeiten die Reise zu ersparen und die Einkleidung zu entzerren. Parallel läuft die #MeinWeg Kampagne, die der DOSB gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband ins Leben gerufen hat. Die Kommunikationskampagne lässt Olympiafans in Sportdeutschland auf emotionale Weise am Weg der Team-D-Athleten teilhaben, indem sie zeigt, wo sie herkommen und wo sie trainieren, um ihren olympischen und paralympischen Traum zu verwirklichen, und wo sie erfolgreich sein wollen.

Mit der Nominierung wird auch die virtuelle Heimat des Team Deutschland im Internet aktualisiert. Alle nominierten Sportler werden auf der Seite www.teamdeutschland.de mit eigenen Profilen dargestellt. Bis zum Beginn der Spiele wird die Webseite weiter ausgebaut und u.a. um einen detaillierten Zeitplan und einen Statistikteil ergänzt. Zudem ist das Team D auf den Plattformen Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und YouTube aktiv.

Die namentlichen Nominierungen im Basketball und Fußball:

Basketball (12 Athleten): Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul/TUR), Robin Benzing (Casademont Zaragoza/ESP), Isaac Bonga (Restricted Free Agent), Niels Giffey (Zalgiris Kaunas/LTU), Maodo Lo (ALBA Berlin), Andreas Obst (ratiopharm ulm), Joshiko Saibou (Champagne Basket Reims/FRA), Johannes Thiemann (ALBA Berlin), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/RUS), Jan Niklas Wimberg (NINERS Chemnitz), Viktor Moritz Wagner (Unrestricted Free Agent), Lukas Wank (Basketball Löwen Braunschweig).

Fußball (19 Athleten): Tor: Svend Brodersen (Yokohama FC), Florian Müller (VfB Stuttgart), Luca Plogmann (SV Werder Bremen). – Abwehr: Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG 1899 Hoffenheim), Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Felix Uduokhai (SV Augsburg), Josha Vagnomann (Hamburger SV). – Mittelfeld/Sturm: Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Max Kruse (1. FC Union Berlin), Eduard Löwen (VfL Bochum), Arne Maier (Hertha BSC), Marco Richter (FC Augsburg), Anton Stach (SpVgg. Greuther Fürth), Cedric Teuchert (1. FC Union Berlin).