Wir kennen es aus dem Glücksspiel oder als Synonym für etwas richtig, richtig Gutes.

Wenn jemand den Jackpot geknackt hat, gehören ihm wahlweise mehrere Millionen, hat er die Frau fürs Leben getroffen oder das beste Hotel am Strand erwischt. Jackpot – das ist der Inbegriff für das ganz große Glück. Warum nennen wir es Jackpot, wenn uns Dinge passieren, die auf Neu-Deutsch „Game-Changer“ genannt werden?

Jack plus Pot gleich Jackpot – eine Wortschöpfung direkt vom Pokertisch

Kartenspieler kennen es: Jack ist der Begriff für »Bube« und »Pot« steht für Topf. Wenn wir also vom Jackpot sprechen, meinen wir ursprünglich einen Topf voller Geld. Lange vor dem Internet und der Lotto-Annahmestelle im Kiosk oder Supermarkt trafen sich die Spieler am Pokertisch. Im Laufe einer Partie summierte sich der Einsatz in der Tischmitte und der Gewinner konnte triumphierend alles zu sich ziehen – eine dramatische Szene, die wir aus Western und alten Spielfilmen kennen, oftmals untermalt von Racheaktionen schlechter Verlierer.

Heute steht der EuroJackpot im Rampenlicht, wenn wir von hohen Summen und dem großen Glück träumen. Der EuroJackpot gilt nicht umsonst als eine der beliebtesten Lotterien in Deutschland. Wer einmal online bei Lottoland gespielt hat, kommt schnell auf den Geschmack. Mit kleinem Einsatz ist ein Teilnehmer dabei: einfach einloggen, Lieblingsziffern tippen und auf Freitagabend warten. Sobald die Gewinnzahlen aus Helsinki übermittelt werden, sehen Spieler die Übereinstimmungen mit ihrem Tipp – schnell und einfach zu erkennen an den grünen Umrandungen im eigenen Bereich. Kein Anstehen in der Lotto-Annahmestelle, keine Panik, dass der Lottoschein verloren gegangen sein könnte oder der große Gewinn im Urlaub nicht abgeholt werden kann. Denn wer seinen Gewinn nicht einfordert, konnte in analogen Zeiten nach vier Wochen keinen Anspruch mehr erheben. Das ist nicht nur im Ernstfall äußerst ärgerlich, sondern hat schon im Vorfeld – als reines Schreckgespenst – bei vielen Spielern schlaflose Nächte verursacht.

Im Jackpot befinden sich zeitweise sagenumwobene Summen; bei Lottoland wurde z. B. bereits ein 90-Millionen-EuroJackpot geknackt. Jeder Gewinner, ob Jackpot oder auch nur drei, vier oder fünf Richtige, erhält im Anschluss an die Ziehung eine E-Mail, so kann keine Information verloren gehen und Spieler sind auf der sicheren Seite. Mit der App können registrierte User von überall spielen und sind auch im Urlaub, auf Geschäftsreise oder selbst vom Krankenbett aus dabei. Wer ganz sicher sein möchte, schließt ein Abo auf die Teilnahme ab – das ist nicht nur günstiger, sondern auch zuverlässig.

So gehts: EuroJackpot

Spieler gehen auf Lottoland und wählen beim EuroJackpot pro Tippfeld 5 aus 50 und 2 aus 10 – die Zusatzzahlen. Wer alle sieben Zahlen richtig tippt, gewinnt den EuroJackpot – ohne Wenn und Aber. Es hat schon Gewinner gegeben, die sich den Jackpot mit vielen anderen Spielern teilen mussten, das kommt insbesondere beim Zusammentreffen von beliebten Daten, Jahreszahlen und Geburtstagen vor, eine große Häufung von Zahlen unter zwölf oder 31 – Monate und Tage. Daher hat Lottoland den „ZusatzSchutz“ eingeführt. Mit dieser Option wird dem Gewinner die gesamte Summe des Jackpots in voller Höhe ausgezahlt. Eine weitere Option, die Spieler bei Lottoland buchen können, ist der »Doppelte Jackpot«. Wie der Name schon verrät, erhalten Gewinner mit diesem Zusatz den zweifachen Gewinn ausgezahlt.

Neben der faszinierenden Welt der Lotterien bezeichnen wir auch verwandte Glücksgefühle und Momente als Jackpot. Das einmalig schöne Urlaubsdomizil wird so empfunden, vor allem wenn es eine Perle innerhalb grauer Mauern ist. Auch Menschen werden so wahrgenommen. Eine hilfreiche Nachbarin, die ein Auge auf die vergessliche Großmutter wirft und unterstützend einschreitet, ein Trainer, der Sportler motiviert und zum Sieg führt, eine geliebte Partnerin – wann immer uns etwas besonders Gutes begegnet, verdient es diese Wertschätzung. Diese Äquivalenz kommt nicht von ungefähr – so wie ein Millionengewinn unser Leben grundlegend verändert und schöner macht, schaffen es diese Menschen, mehr Licht und Freude in unseren Alltag zu bringen.

Gleich einem Lottogewinn sind sie selten, doch wenn wir sie treffen, entsprechen sie dem großen Los. Wie wir sie finden, steht in den Sternen. Meistens stolpern wir rein zufällig über diese Glücksbringer in Form von Gelegenheiten, seltenen Orten und Plätzen oder besonderen Menschen. Während viele Lottospieler an eine Strategie glauben, Glücksformeln berechnen und über Wahrscheinlichkeiten tüfteln, gibt es im Leben tatsächlich eine Möglichkeit: Wer mit offenen Augen und einer Prise Herzlichkeit durchs Leben geht, trifft weitaus häufiger Seelenverwandte als introvertierte Menschen. Nun können wir unseren Charakter nicht auf Befehl ändern, doch auch eine kleine Portion Optimismus hilft weiter.