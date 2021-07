Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Fahrzeugbrand

Bad Dürkheim (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am 04.07.2021 gegen 20:00 Uhr ein PKW im Grenzbereich zum Parkplatz des „HIT“-Marktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim in Brand. Der Fahrzeugführer, ein 63-Jähriger aus Freinsheim, konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Er hatte bereits zuvor technische Probleme festgestellt und zur Überprüfung des Fahrzeuges angehalten. Die Bruchstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

Kleinkarlbach: Häusliche Gewalt – Ehemann wird der Wohnung verwiesen

Kleinkarlbach, Hauptstraße – 04.07.2021, 16:00 Uhr (ots) – Ein 68-Jähriger aus Kleinkarlbach hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut und die Beherrschung verloren. Er beschädigte Gegenstände in der Wohnung und warf auch Blumentöpfe aus dem Fenster. Da er sich auch während der Sachverhaltsaufnahme aggressiv verhielt und seine Ehefrau fortwährend beleidigte, wurde er gem. Gewaltschutzgesetzt der Wohnung verwiesen. Aufgrund seines Alkoholkonsums (Test: über 1,4 Promille) wurde vorsorglich der PKW-Schlüssel sichergestellt. Der rabiate Mann unterließ es dann nicht, auch noch die eingesetzten Beamten übel zu beleidigen.

Weisenheim am Berg: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Weisenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 02.07.2021, 18:00 Uhr, und dem 03.07.2021, 18:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in der Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg. Die unbekannten Täter versuchten vergeblich die Haustür aufzuhebeln.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ludwig-Seibel-Straße in Weisenheim am Berg gesehen?

Herxheim am Berg: PKW mit Farbe beschmiert

Herxheim am Berg (ots) – Im Zeitraum vom 03.07.2021 Mitternacht bis zum 04.07.2021, ca. 16:00 Uhr, wurde ein in der Weisenheimer Straße in Herxheim/Berg auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellter PKW Opel Corsa an mehreren Stellen mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet daher unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu genanntem Sachverhalt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):